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Pierre Sage fustige Crystal Palace pour son « faible niveau d’énergie » alors que Manchester City s’impose avec autorité à Selhurst Park
Crystal Palace subit une lourde correction
Crystal Palace se retrouve ancré à la dernière place du classement de Premier League après avoir enchaîné deux défaites au début de la nouvelle saison. Manchester City, l’équipe d’Enzo Maresca, a largement dominé les débats à Selhurst Park grâce aux doublés de Cherki et de Haaland. Cette lourde défaite a prolongé un record dont Crystal Palace se serait bien passé, le club ayant désormais perdu son premier match à domicile lors de 13 saisons distinctes de Premier League.
- Craig Mercer
Sage s’interroge sur l’impact du banc
Les tentatives de Sage d’injecter un nouvel élan en faisant entrer Dwight McNeil, Zavier Gozo et Evann Guessand en seconde période se sont retournées contre lui, le niveau de performance de son équipe ayant considérablement baissé. Exprimant sa frustration au micro de Sky Sports après le coup de sifflet final, Sage a insisté : « Je pense que nous avons été capables de jouer 60 minutes, nous sommes restés dans le match. Quand j’ai fait les changements, l’énergie de l’équipe est retombée. Je suis un peu en colère à ce sujet.
« Les deux [mon équipe et moi], nous sommes ensemble. Je suis avec mon équipe à chaque instant. Nous avons eu beaucoup d’occasions, c’est difficile d’avoir de l’espoir contre ce genre d’équipe sans marquer. Quand vous changez des joueurs, vous avez besoin de plus d’énergie, je n’ai pas trouvé cela. »
Le technicien français exige des progrès
Cette lourde défaite n’a marqué que la deuxième fois qu’une équipe dirigée par Sage encaisse quatre buts lors d’un match de championnat, après la défaite 4-1 de Lyon contre le PSG en avril 2024. Évoquant des lacunes sur le plan physique et une préparation estivale perturbée, Sage a ajouté : « Nous savons que nous sommes dans un processus, nous savons que nous devons travailler. Nous ne devons pas accepter ce genre de situation, nous méritions un meilleur résultat. Deux situations négatives à la fin. Nous avons pris du retard dans nos préparations estivales. Je pense qu’en ce moment, nous avons besoin de remplacements. On ne peut pas remplacer la fatigue par un manque d’énergie. »
- Getty Images Sport
Des mouvements attendus lors du dernier jour du mercato
Crystal Palace doit urgemment se ressaisir et profiter des derniers jours du mercato avant la date limite de mardi afin de renforcer la profondeur de son effectif. Sage visera ses premiers points de la saison lorsqu'il mènera son équipe de l'autre côté de la capitale pour affronter Fulham dans un derby londonien le 5 septembre. Obtenir un résultat positif à Craven Cottage est essentiel pour remonter le moral du vestiaire avant que le calendrier national ne marque une pause en raison de la trêve internationale.
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