Les tentatives de Sage d’injecter un nouvel élan en faisant entrer Dwight McNeil, Zavier Gozo et Evann Guessand en seconde période se sont retournées contre lui, le niveau de performance de son équipe ayant considérablement baissé. Exprimant sa frustration au micro de Sky Sports après le coup de sifflet final, Sage a insisté : « Je pense que nous avons été capables de jouer 60 minutes, nous sommes restés dans le match. Quand j’ai fait les changements, l’énergie de l’équipe est retombée. Je suis un peu en colère à ce sujet.

« Les deux [mon équipe et moi], nous sommes ensemble. Je suis avec mon équipe à chaque instant. Nous avons eu beaucoup d’occasions, c’est difficile d’avoir de l’espoir contre ce genre d’équipe sans marquer. Quand vous changez des joueurs, vous avez besoin de plus d’énergie, je n’ai pas trouvé cela. »