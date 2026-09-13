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Crystal Palace v Middlesbrough - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduit par

Pierre Sage frustré après la défaite dramatique de Crystal Palace à dix contre Ipswich Town en fin de match

P. Sage
Crystal Palace vs Ipswich
Crystal Palace
Ipswich
Premier League

Pierre Sage est resté exaspéré après que Crystal Palace, réduit à dix, a concédé un but victorieux dévastateur à la 90e minute pour s'incliner 3-2 face à Ipswich Town en Premier League à Selhurst Park, samedi. Malgré l'égalisation de Jorgen Strand Larsen après la tête de Leif Davis, le remplaçant Zian Flemming a frappé dans les derniers instants pour faire payer à Crystal Palace le coûteux carton rouge reçu par Axel Disasi en première période.

  • Les Tractor Boys arrachent la victoire

    Anan Khalaili a donné très tôt l’avantage aux locaux avant qu’Emersonn n’égalise de la tête, mais le carton rouge direct reçu par Disasi après un tacle dangereux sur Jack Clarke a fait basculer la rencontre. Davis a redonné l’avantage aux visiteurs de la tête juste avant la mi-temps, même si Strand Larsen est parvenu à remettre Crystal Palace à hauteur après la pause. Entré en jeu, Flemming a finalement tranché dans ce match chaotique en marquant à la 90e minute pour offrir les trois points à Ipswich.

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    Le licenciement de Sage coûte cher

    Sage a exprimé sa frustration au micro de BBC Match of the Day après que son équipe est repartie les mains vides après avoir joué à dix : « C'est difficile quand on joue à 10 contre 11, mais je pense que nous avons bien géré cela parce que nous nous sommes réorganisés en 5-3-1, et nous ne leur avons pas laissé trop d'espace.

    « Nous avons fait une erreur avant la mi-temps. Au final, nous sommes revenus dans le match en jouant et en restant soudés. Nous avons eu l'occasion de revenir à 3-2, et nous l'avons manquée. Je suis frustré pour les joueurs parce qu'ils ont beaucoup donné et méritaient au moins un point. »

  • Les visiteurs s’offrent un triomphe historique

    Cette victoire a marqué la première fois que Ipswich Town remportait un match de Premier League après avoir été mené depuis décembre 2001, ce qui le propulse à la huitième place du classement avec six points en quatre matches.

    L'entraîneur Gary O'Neil a salué la résilience de son équipe après le coup de sifflet final : « Je suis content pour les joueurs et les supporters. Il est difficile de gagner à l'extérieur en Premier League quand on vient d'être promu. Nous l'avons fait dès notre deuxième match à l'extérieur de la saison.

    « Un état d'esprit fantastique, trois beaux buts, et nous avons l'air dangereux. Beaucoup de points positifs. Il y a beaucoup de choses que nous devons améliorer, mais en termes de caractère, il y a eu de très gros points positifs. »

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    Crystal Palace veut réagir immédiatement

    Crystal Palace doit rapidement se remobiliser alors que le club accueille Lech Poznan en Ligue Europa à Selhurst Park le jeudi 17 septembre, avec l’ambition de mettre fin à sa mauvaise série à domicile. Disasi reste éligible pour les compétitions européennes avant de purger sa suspension sur la scène nationale, ce qui offre à Sage une option défensive précieuse. Pendant ce temps, l’équipe d’O’Neil tourne immédiatement son attention vers un test corsé en coupe alors qu’elle se prépare à recevoir Arsenal au troisième tour de la Carabao Cup mardi.

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