Sage a exprimé sa frustration au micro de BBC Match of the Day après que son équipe est repartie les mains vides après avoir joué à dix : « C'est difficile quand on joue à 10 contre 11, mais je pense que nous avons bien géré cela parce que nous nous sommes réorganisés en 5-3-1, et nous ne leur avons pas laissé trop d'espace.

« Nous avons fait une erreur avant la mi-temps. Au final, nous sommes revenus dans le match en jouant et en restant soudés. Nous avons eu l'occasion de revenir à 3-2, et nous l'avons manquée. Je suis frustré pour les joueurs parce qu'ils ont beaucoup donné et méritaient au moins un point. »