Pierre-Emerick Aubameyang salué comme une « star de classe mondiale » par le capitaine du Deportivo après avoir marqué lors d’un cinquième match consécutif en Liga

Ce but a fait de l’attaquant le premier joueur depuis Zlatan Ibrahimovic en 2009 à marquer lors de chacune des cinq premières journées d’une saison de Liga.

Invité à revenir sur la forme sensationnelle de son coéquipier, Navarro n’a pas tari d’éloges au micro de Movistar Plus : « Aubameyang est une star de classe mondiale. Tout le monde connaît son calibre. La série dans laquelle il est est impressionnante.

« Nous l’aidons à marquer des buts autant que possible et essayons de tirer le meilleur parti de sa dynamique. J’espère qu’il marquera à chaque journée. Je suis très heureux de sa signature. C’est un joueur de très haut niveau et il nous apporte énormément.

« Il possède des qualités physiques exceptionnelles. Il a un corps d’athlète. Il s’entraîne sans relâche. Le voir s’entraîner est un exemple pour tous les jeunes joueurs. Il est impressionnant depuis le premier jour, et nous devons simplement profiter de sa présence. »