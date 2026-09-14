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Pierre-Emerick Aubameyang salué comme une « star de classe mondiale » par le capitaine du Deportivo après avoir marqué lors d’un cinquième match consécutif en Liga
L’attaquant prolonge sa série de buts
Menés après l’ouverture du score de Ramon Terrats, les visiteurs ont égalisé à la 78e minute grâce à une tête bien placée d’Aubameyang sur un centre de Yeremay Hernandez. Cette égalisation à Getafe a permis au promu de préserver son début de saison sans défaite. Cette contribution capitale porte le total de l’attaquant prolifique à cinq buts et deux passes décisives sur les neuf buts inscrits par son équipe en championnat depuis le début de la saison.
- AgenciaLOF
Le capitaine fait l’éloge de l’attaquant vétéran
Ce but a fait de l’attaquant le premier joueur depuis Zlatan Ibrahimovic en 2009 à marquer lors de chacune des cinq premières journées d’une saison de Liga.
Invité à revenir sur la forme sensationnelle de son coéquipier, Navarro n’a pas tari d’éloges au micro de Movistar Plus : « Aubameyang est une star de classe mondiale. Tout le monde connaît son calibre. La série dans laquelle il est est impressionnante.
« Nous l’aidons à marquer des buts autant que possible et essayons de tirer le meilleur parti de sa dynamique. J’espère qu’il marquera à chaque journée. Je suis très heureux de sa signature. C’est un joueur de très haut niveau et il nous apporte énormément.
« Il possède des qualités physiques exceptionnelles. Il a un corps d’athlète. Il s’entraîne sans relâche. Le voir s’entraîner est un exemple pour tous les jeunes joueurs. Il est impressionnant depuis le premier jour, et nous devons simplement profiter de sa présence. »
Navarro regrette une victoire manquée
Cette étape remarquable laisse l’attaquant à un seul but du record historique de Walter Pandiani au club pour le meilleur début de saison sur le plan du nombre de buts dans l’histoire de l’équipe galicienne.
Le capitaine a également livré son verdict sur la rencontre et sur les défis plus larges de la campagne en championnat : « Je pense que, par moments en seconde période, nous avons senti que nous pouvions prendre les trois points. Quand nous enchaînions les passes, nous nous sentions à l’aise avec le ballon et nous parvenions à franchir leurs premières lignes. Après leur but, inscrit alors que le jeu était en cours, nous avons continué à pousser comme nous le faisons toujours et avons marqué le but qui nous a permis de prendre un point. Le sentiment qui ressort de cette seconde période, c’est que nous aurions pu gagner le match.
« La Liga est très difficile. Nous sommes des nouveaux venus après de nombreuses années d’absence. Je pense que nous avons un très bon effectif. Nous avons pris un très bon départ, mais nous devons nous battre à chaque match. Venir à Getafe n’est jamais facile. Ils sont compétitifs et difficiles à bouger. Nous sommes satisfaits de ce début, mais nous aurions adoré prendre la victoire aujourd’hui. »
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À la poursuite d’un record historique de buts
À 37 ans, le buteur n’a désormais plus besoin que d’un seul but pour égaler les six réalisations de Pandiani, qui restent le meilleur début de saison de l’histoire du Deportivo. L’efficacité redoutable de l’attaquant devant le but reste essentielle alors que le promu cherche à prendre des points cruciaux et à consolider sa place dans l’élite. Les hommes d’Antonio Hidalgo passeront un nouveau test sérieux de régularité lorsqu’ils recevront Séville lors de la sixième journée le mercredi 16 septembre.
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