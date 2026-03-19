Piero Hincapie s'exprime sur la course au titre de Premier League avant la finale de la Carabao Cup contre Manchester City

L'équipe de Mikel Arteta se rend à Wembley avec une avance confortable de neuf points sur Manchester City en tête de la Premier League. Alors que les experts estiment qu'une victoire dimanche pourrait porter un coup psychologique dévastateur à ses rivaux les plus proches, l'ambiance au sein du camp d'Arsenal reste strictement professionnelle.

Le club du nord de Londres est actuellement en passe de réaliser un exploit historique en remportant quatre trophées. Son élan a été renforcé mardi soir après une victoire sans appel 2-0 contre le Bayer Leverkusen, qui lui a assuré une place en quarts de finale de la Ligue des champions grâce à un score cumulé de 3-1.