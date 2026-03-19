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Piero Hincapie s'exprime sur la course au titre de Premier League avant la finale de la Carabao Cup contre Manchester City
L'argenterie occupe le devant de la scène
L'équipe de Mikel Arteta se rend à Wembley avec une avance confortable de neuf points sur Manchester City en tête de la Premier League. Alors que les experts estiment qu'une victoire dimanche pourrait porter un coup psychologique dévastateur à ses rivaux les plus proches, l'ambiance au sein du camp d'Arsenal reste strictement professionnelle.
Le club du nord de Londres est actuellement en passe de réaliser un exploit historique en remportant quatre trophées. Son élan a été renforcé mardi soir après une victoire sans appel 2-0 contre le Bayer Leverkusen, qui lui a assuré une place en quarts de finale de la Ligue des champions grâce à un score cumulé de 3-1.
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Évaluation clinique de Hincapie
Lorsqu'on lui a demandé si le résultat obtenu au stade national allait changer la donne dans la saison de championnat, Hincapie est resté concentré sur l'objectif immédiat. Le défenseur a insisté sur le fait que l'équipe ne voyait pas plus loin que les 90 minutes à Wembley.
« Ce sera un match très difficile », a-t-il déclaré, selon ESPN. « Nous sommes très déterminés à gagner, mais nous devons travailler dur pour remporter le titre. Nous sommes vraiment concentrés sur la finale, qui est une finale très importante. Nous allons nous entraîner très dur pour aborder la finale dans les meilleures conditions possibles et remporter le titre. C'est ce qui compte le plus. »
Une progression européenne aux saveurs mitigées
La victoire en milieu de semaine contre le Bayer Leverkusen revêtait une importance particulière pour Hincapie, qui a rejoint Arsenal en provenance du club allemand. Éliminer ses anciens coéquipiers s'est avéré être un défi émotionnel, qu'il a toutefois surmonté avec le même sang-froid dont il a fait preuve dans la défense des Gunners tout au long de la saison.
Revenant sur cette victoire, Hincapie a déclaré : « Je suis vraiment ravi d’avoir atteint les quarts de finale avec mon club, mais je suis aussi un peu triste car c’était contre mon ancien club. C’est le football et je suis vraiment heureux. »
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À la recherche de la saison parfaite
Arsenal occupe confortablement la tête de la Premier League, après avoir remporté quatre matchs consécutifs dans le championnat. Après la finale décisive de dimanche contre Manchester City, les Gunners disputeront les quarts de finale de la FA Cup contre Southampton, puis affronteront le Sporting CP en Ligue des champions.
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