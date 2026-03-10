Piero Hincapie est déjà un héros culte d'Arsenal. Alors, quelle place Myles Lewis-Skelly occupera-t-il dans l'avenir des Gunners ?

Alors que Hincapie s'apprête à recevoir les hommages de ses parents et de son ancien club, Lewis-Skelly doit vivre un moment étrange. L'équipe de son enfance pourrait remporter le quadruplé, mais il n'a eu que très peu d'influence sur leur campagne jusqu'à présent. À trois mois de la Coupe du monde, ses espoirs de faire partie de l'équipe d'Angleterre s'amenuisent rapidement, alors qu'il y a seulement un an, il apparaissait comme un pilier potentiel des Three Lions.

Thomas Tuchel a adressé un avertissement public à Lewis-Skelly en octobre dernier, un mois avant qu'il ne soit écarté de l'équipe d'Angleterre : « Être un bon citoyen au sein du camp ne suffira pas sur l'ensemble de l'année. C'était un très bon joueur au sein du camp, un très bon coéquipier au sein du camp. Mais être un bon coéquipier au sein du camp ne suffit peut-être pas pour rester toute l'année avec nous. Il faut être performant au niveau du club de manière régulière.

Lors du dernier camp, il a obtenu la reconnaissance que je pensais mériter, à savoir que nous devions prendre soin de lui et le sélectionner, car nous avions accéléré sa carrière. C'était notre responsabilité après l'avoir appelé la saison dernière. Nous nous en tenons donc à cela. Il faisait désormais partie d'un camp très performant, il en a donc été récompensé. Mais si vous vous souvenez bien, il ne faisait pas partie des 20 joueurs sélectionnés pour le match en Serbie.

« Néanmoins, son comportement a été exceptionnel, même s'il ne faisait pas partie de l'équipe. Son entraînement, son attitude, sa volonté de pousser et de soutenir les gars sur le terrain étaient exceptionnels et du plus haut niveau. Il fait partie des joueurs qui bénéficient de cette décision, du fait de rester avec la même équipe, mais ses performances [pour Arsenal] seront un facteur clé au cours du mois prochain. Il bénéficie également de la proximité des camps et du fait que [le dernier] remonte à trois semaines. »

Après avoir été écarté par Tuchel, Arteta lui a adressé un message de soutien. « Quand on regarde son âge et ce qu'il a déjà accompli, il est tout simplement remarquable. Ne te focalise donc pas sur ce moment [difficile] que tu traverses, car il y a peut-être une bonne raison à cela et tu ne peux pas encore la voir aujourd'hui », a-t-il déclaré, avant de limiter encore davantage le temps de jeu de Lewis-Skelly.