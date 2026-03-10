Piero Hincapie est déjà un héros culte d'Arsenal. Alors, quelle place Myles Lewis-Skelly occupera-t-il dans l'avenir des Gunners ?

À l'approche de la dernière semaine du mercato, Arsenal semblait avoir bouclé ses affaires. Kepa Arrizabalaga, Martin Zubimendi, Christian Norgaard, Noni Madueke, Cristhian Mosquera, Viktor Gyokeres et Eberechi Eze ont été recrutés pour un montant total de 250 millions de livres sterling (334 millions de dollars) avant les bonus. Mais à l'approche de la date limite, le nouveau directeur sportif Andrea Berta et l'entraîneur Mikel Arteta avaient encore un objectif en tête.
Piero Hincapie, joueur du Bayer Leverkusen, capable de jouer au poste de défenseur central, d'arrière gauche et même d'arrière latéral, a été brièvement lié à Tottenham, tandis que Liverpool et l'Atlético Madrid avaient également manifesté leur intérêt dans un passé récent. Arsenal, sentant qu'il avait encore besoin de renforcer sa défense, s'est lancé dans la course et a conclu un accord de prêt avec option d'achat.
À la veille du match des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre les Gunners et Leverkusen, il semblerait qu'Arsenal soit sur le point d'activer la clause d'achat de 45 millions de livres sterling (60 millions de dollars) prévue dans le contrat de l'international équatorien. Toutes les parties directement impliquées dans la transaction seront gagnantes, mais qu'en est-il de ceux qui ont été pénalisés, à savoir Myles Lewis-Skelly, issu du centre de formation et très apprécié des supporters ?