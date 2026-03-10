Goal.com
Piero Hincapie est déjà un héros culte d'Arsenal. Alors, quelle place Myles Lewis-Skelly occupera-t-il dans l'avenir des Gunners ?

Arsenal est sorti du mercato estival 2025 comme l'un des grands gagnants. Le club n'a pas rivalisé avec Liverpool, champion en titre de Premier League, en termes de recrutement de stars, mais il a renforcé son effectif avec suffisamment de joueurs de qualité pour ne pas être trop affecté s'il devait faire face à une nouvelle crise de blessures cette saison. Sa campagne 2024-25 a été en grande partie compromise par une baisse de niveau au-delà de son onze de départ.

À l'approche de la dernière semaine du mercato, Arsenal semblait avoir bouclé ses affaires. Kepa Arrizabalaga, Martin Zubimendi, Christian Norgaard, Noni Madueke, Cristhian Mosquera, Viktor Gyokeres et Eberechi Eze ont été recrutés pour un montant total de 250 millions de livres sterling (334 millions de dollars) avant les bonus. Mais à l'approche de la date limite, le nouveau directeur sportif Andrea Berta et l'entraîneur Mikel Arteta avaient encore un objectif en tête.

Piero Hincapie, joueur du Bayer Leverkusen, capable de jouer au poste de défenseur central, d'arrière gauche et même d'arrière latéral, a été brièvement lié à Tottenham, tandis que Liverpool et l'Atlético Madrid avaient également manifesté leur intérêt dans un passé récent. Arsenal, sentant qu'il avait encore besoin de renforcer sa défense, s'est lancé dans la course et a conclu un accord de prêt avec option d'achat.

À la veille du match des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre les Gunners et Leverkusen, il semblerait qu'Arsenal soit sur le point d'activer la clause d'achat de 45 millions de livres sterling (60 millions de dollars) prévue dans le contrat de l'international équatorien. Toutes les parties directement impliquées dans la transaction seront gagnantes, mais qu'en est-il de ceux qui ont été pénalisés, à savoir Myles Lewis-Skelly, issu du centre de formation et très apprécié des supporters ?

    Évasion

    La crise des blessures qui a frappé Arsenal en 2024-2025 a pratiquement réduit la saison à néant. Les Gunners ont tout de même terminé deuxièmes de la Premier League et atteint les demi-finales de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2009, mais c'est tout ce qu'ils ont pu accomplir d'un point de vue collectif.

    En ce qui concerne le personnel, cependant, l'émergence de Lewis-Skelly en tant que joueur de l'équipe première a été un énorme succès. Il est devenu une sorte de héros parmi les fans d'Arsenal pour avoir reçu un carton avant même d'entrer sur le terrain pour ses débuts lors d'un match nul 2-2 à Manchester City, après avoir soi-disant transmis un message au gardien David Raya pour qu'il perde du temps. Cela a conduit Erling Haaland à demander qui était ce jeune joueur.

    En décembre 2024, Lewis-Skelly était passé du statut de remplaçant à celui de latéral gauche titulaire. Riccardo Calafiori, recruté pendant l'été, n'arrivait pas à rester en forme et Arteta en avait assez d'Oleksandr Zinchenko, qui n'était pas non plus très fiable sur le plan physique. Lewis-Skelly est devenu un pilier de l'équipe et a fini par disputer 39 matches lors de sa première année en tant que joueur senior.

    Il y a également eu des moments mémorables. Lors du match retour contre City, une victoire écrasante 5-1, Lewis-Skelly a imité la célébration zen de Haaland, alors qu'il était l'un des meilleurs joueurs des deux équipes lors des deux matchs du quart de finale de la Ligue des champions qui a vu Arsenal éliminer le Real Madrid. Il a été rapidement intégré à l'équipe d'Angleterre, devenant le plus jeune joueur à marquer lors de ses débuts avec les Three Lions.

    Ordre hiérarchique décroissant

    L'histoire de Lewis-Skelly en 2025-26 n'a pas été aussi réussie. Il n'a été titularisé que deux fois en Premier League - et n'a joué que 33 minutes en 2026 - ayant principalement été utilisé dans les trois autres compétitions d'Arsenal.

    Arteta a passé la première moitié de la saison à utiliser Calafiori comme arrière gauche titulaire, ce qui était le plan pour 2024-2025 avant qu'il ne soit écarté en raison de diverses blessures.

    « Il a été très régulier et a réalisé de belles performances. Il contribue également beaucoup à notre jeu défensif. Il nous apporte beaucoup en attaque grâce à son positionnement et à sa menace. Il continue de semer le chaos dans les rangs adverses », avait déclaré Arteta à propos de Calafiori en novembre.

    Mais l'Italien s'est retrouvé à nouveau dans l'infirmerie ces derniers mois, laissant à nouveau vacant le poste d'arrière gauche. Cette fois-ci, c'est Hincapie qui a été choisi.

    « Extrêmement dominant »

    Ceux qui ont des fans d'Arsenal dans leur entourage savent que Hincapie est en grande forme ces derniers temps, à en juger par la façon dont il est décrit. Beaucoup affirment que l'Équatorien « a un côté chien de chasse », d'autres décrètent qu'« il est bêtement concentré, car il est parfois stupide, mais toujours concentré », etc. Vous voyez le tableau.

    Le fait est que Hincapie incarne la nouvelle génération de joueurs d'Arsenal de l'ère Arteta, qui allient habileté technique et agressivité physique à une grande force mentale.

    « [Il a passé] un peu plus de temps avec l'équipe. Une série de matchs où, probablement, physiquement, il est en bien meilleure forme. Il a été extrêmement dominant dans toutes les actions défensives », a récemment déclaré Arteta à propos de Hincapie.

    « Il comprend aussi beaucoup mieux ce que nous attendons de lui en attaque, sur tous les coups de pied arrêtés, sur tous les aspects liés à notre modèle de jeu. Il est très apprécié des autres joueurs, cela se voit dans la façon dont ils interagissent et réagissent avec lui. Je suis très heureux qu'il montre cela. »

    Moment où la boucle est bouclée

    Grâce aux règles plus souples de l'UEFA concernant les joueurs prêtés qui affrontent leur club d'origine, Hincapie est autorisé à jouer contre Leverkusen mercredi. Ce sera son premier retour à la BayArena, où il a aidé Leverkusen à remporter son tout premier titre de Bundesliga en 2024, et l'événement s'annonce très émouvant.

    « Mon passage au Bayer 04 m'a beaucoup apporté, et pas seulement en tant que footballeur. J'ai gagné en confiance et en maturité à Leverkusen, et j'ai appris ici ce qu'il est possible d'accomplir avec du travail et de l'engagement », a déclaré Hincapie lors de son départ l'été dernier. « Je n'oublierai jamais le soutien de tout le personnel et des supporters du Bayer 04 et je souhaite au club tout le succès possible pour l'avenir. »

    Le directeur sportif Simon Rolfes a quant à lui salué Hincapie en tant que joueur et personne que Leverkusen devrait admirer pour tout ce qu'il a fait et ce qu'il représente.

    « Piero Hincapie est un excellent exemple de notre concept qui consiste à former de jeunes joueurs au talent exceptionnel pour en faire des professionnels avec lesquels nous pouvons atteindre nos propres objectifs, tout en les établissant au plus haut niveau mondial, tant au niveau des clubs que des équipes nationales », a déclaré Rolfes. « Nous avons également suivi cette voie avec succès avec Piero, qui souhaite désormais faire ses preuves dans un environnement différent. Compte tenu de l'excellente période que nous avons passée ensemble à Leverkusen, c'est avec le cœur lourd que nous lui souhaitons bonne chance pour l'avenir. »

    « Il faut être performant au niveau du club »

    Alors que Hincapie s'apprête à recevoir les hommages de ses parents et de son ancien club, Lewis-Skelly doit vivre un moment étrange. L'équipe de son enfance pourrait remporter le quadruplé, mais il n'a eu que très peu d'influence sur leur campagne jusqu'à présent. À trois mois de la Coupe du monde, ses espoirs de faire partie de l'équipe d'Angleterre s'amenuisent rapidement, alors qu'il y a seulement un an, il apparaissait comme un pilier potentiel des Three Lions.

    Thomas Tuchel a adressé un avertissement public à Lewis-Skelly en octobre dernier, un mois avant qu'il ne soit écarté de l'équipe d'Angleterre : « Être un bon citoyen au sein du camp ne suffira pas sur l'ensemble de l'année. C'était un très bon joueur au sein du camp, un très bon coéquipier au sein du camp. Mais être un bon coéquipier au sein du camp ne suffit peut-être pas pour rester toute l'année avec nous. Il faut être performant au niveau du club de manière régulière.

    Lors du dernier camp, il a obtenu la reconnaissance que je pensais mériter, à savoir que nous devions prendre soin de lui et le sélectionner, car nous avions accéléré sa carrière. C'était notre responsabilité après l'avoir appelé la saison dernière. Nous nous en tenons donc à cela. Il faisait désormais partie d'un camp très performant, il en a donc été récompensé. Mais si vous vous souvenez bien, il ne faisait pas partie des 20 joueurs sélectionnés pour le match en Serbie.

    « Néanmoins, son comportement a été exceptionnel, même s'il ne faisait pas partie de l'équipe. Son entraînement, son attitude, sa volonté de pousser et de soutenir les gars sur le terrain étaient exceptionnels et du plus haut niveau. Il fait partie des joueurs qui bénéficient de cette décision, du fait de rester avec la même équipe, mais ses performances [pour Arsenal] seront un facteur clé au cours du mois prochain. Il bénéficie également de la proximité des camps et du fait que [le dernier] remonte à trois semaines. »

    Après avoir été écarté par Tuchel, Arteta lui a adressé un message de soutien. « Quand on regarde son âge et ce qu'il a déjà accompli, il est tout simplement remarquable. Ne te focalise donc pas sur ce moment [difficile] que tu traverses, car il y a peut-être une bonne raison à cela et tu ne peux pas encore la voir aujourd'hui », a-t-il déclaré, avant de limiter encore davantage le temps de jeu de Lewis-Skelly.

    Encore de l'espoir ?

    Peut-être que le message sous-jacent d'Arteta est que Lewis-Skelly ne devrait pas ressentir la pression de devoir jouer aussi souvent qu'il l'a fait lors de sa première saison. Peut-être était-ce un cas rare dû à l'ampleur des problèmes de blessures d'Arsenal. Peut-être que, à plus long terme, le développement n'est pas linéaire et que Lewis-Skelly a tout le temps de jouer, en particulier dans un club comme Arsenal qui se targue d'utiliser des talents locaux au plus haut niveau.

    Au début de la saison, il a été rapporté que Lewis-Skelly travaillait en étroite collaboration avec l'entraîneur adjoint Gabriel Heinze, ancien arrière gauche de l'Argentine et de Manchester United, sur différents aspects de son jeu, notamment les centres et la meilleure façon de se positionner dans les zones offensives. Il existe cependant un autre moyen pour lui de revenir dans le giron.

    Issu du centre de formation d'Arsenal, Lewis-Skelly était un milieu de terrain dynamique. Il aimait battre les joueurs au dribble et faire progresser le ballon tout seul sur le terrain dès que l'occasion se présentait. Dans l'effectif senior actuel, Zubimendi (premier) et Declan Rice (troisième) figurent parmi les trois joueurs d'Arsenal ayant disputé le plus de minutes cette saison, avec déjà plus de 3 000 minutes chacun. Les plus optimistes diront qu'ils ont besoin de repos, tandis que les pessimistes diront qu'ils sont les joueurs les plus exposés aux blessures graves. Quoi qu'il en soit, cela pourrait ouvrir la voie à Lewis-Skelly.

    Comme il n'aura 20 ans qu'en septembre, Lewis-Skelly a le temps pour lui. Il est beaucoup trop tôt pour qu'il panique, même si cela signifie qu'il ne fera pas partie de l'équipe qui disputera la Coupe du monde cet été. Il aura d'autres occasions de représenter l'Angleterre, cela ne devrait pas être sa principale préoccupation à ce stade de sa jeune carrière.

    Il n'y a aucune raison pour que Lewis-Skelly et Hincapie ne puissent pas coexister dans la même équipe d'Arsenal, voire dans la même formation. Ils peuvent écrire l'histoire ensemble.

