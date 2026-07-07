L’arbitrage de la Coupe du monde 2026 s’est retrouvé sous les feux des projecteurs politiques, Pierluigi Collina prenant la défense de l’arbitre Raphael Claus. L’arbitre brésilien a été au cœur d’une polémique après avoir expulsé l’attaquant de l’équipe nationale américaine Folarin Balogun lors d’un match de phase de poules contre la Bosnie-Herzégovine, une décision qui a fini par susciter la colère de la Maison Blanche.

Dans un communiqué officiel, Collina a affirmé la position de la FIFA : « La FIFA considère Raphaël Claus comme l’un des meilleurs arbitres professionnels au monde et un membre précieux de l’équipe arbitrale de la Coupe du monde de la FIFA. Tout au long de sa carrière, il a constamment fait preuve d’un professionnalisme et d’une intégrité irréprochables. Raphaël Claus officie pour la deuxième fois lors d’une Coupe du monde de la FIFA, après avoir été à nos côtés au Qatar en 2022. C’est un arbitre expérimenté et très respecté, et nous lui accordons toute notre confiance en tant qu’arbitre de référence. »



