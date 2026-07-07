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Pierluigi Collina, légende de l’arbitrage, répond aux accusations « très suspectes » de Donald Trump visant l’arbitre de la Coupe du monde Raphaël Claus
Collina maintient son soutien à Claus, que l'arbitre italien considère comme « un atout précieux ».
L’arbitrage de la Coupe du monde 2026 s’est retrouvé sous les feux des projecteurs politiques, Pierluigi Collina prenant la défense de l’arbitre Raphael Claus. L’arbitre brésilien a été au cœur d’une polémique après avoir expulsé l’attaquant de l’équipe nationale américaine Folarin Balogun lors d’un match de phase de poules contre la Bosnie-Herzégovine, une décision qui a fini par susciter la colère de la Maison Blanche.
Dans un communiqué officiel, Collina a affirmé la position de la FIFA : « La FIFA considère Raphaël Claus comme l’un des meilleurs arbitres professionnels au monde et un membre précieux de l’équipe arbitrale de la Coupe du monde de la FIFA. Tout au long de sa carrière, il a constamment fait preuve d’un professionnalisme et d’une intégrité irréprochables. Raphaël Claus officie pour la deuxième fois lors d’une Coupe du monde de la FIFA, après avoir été à nos côtés au Qatar en 2022. C’est un arbitre expérimenté et très respecté, et nous lui accordons toute notre confiance en tant qu’arbitre de référence. »
- AFP
Trump fustige un arbitrage « suspect »
La polémique trouve son origine dans un accrochage entre Balogun et Tarik Muharemovic, au cours duquel une intervention du VAR a transformé une faute en carton rouge pour « jeu violent ». Trump, qui a réussi à convaincre le président de la FIFA, Gianni Infantino, de suspendre la sanction d’un match qui en a résulté, n’a pas mâché ses mots dans son évaluation de l’arbitre lors d’un discours à la Maison Blanche.
Il a remis en question les motivations et le passé de l’arbitre, déclarant : « Ce n’était pas une faute… c’étaient deux joueurs qui couraient à toute vitesse et qui se sont percutés par hasard. On ne peut pas poser son pied exactement sur celui de quelqu’un d’autre… C’étaient deux grands athlètes qui se sont emmêlés. Cet arbitre est un peu suspect. Si vous vérifiez son passé, je ne veux pas le dire parce que je n’aime pas créer de polémique, mais c’est très suspect. »
Politique et football se croisent sur la scène internationale
Cette décision sans précédent de suspendre la sanction infligée à Balogun a permis à l’attaquant de disputer le match des huitièmes de finale opposant les États-Unis à la Belgique, au grand dam des nations rivales. Le fait d’intervenir dans la discipline sportive par le biais de discussions politiques de haut niveau a provoqué une onde de choc au sein des instances dirigeantes du tournoi.
Collina, déjà fortement sollicité durant la compétition après avoir supervisé des modifications majeures des règles sur le gain de temps et la simulation, se retrouve désormais au cœur d’une crise qui érode l’autorité de l’instance arbitrale face aux organisateurs du tournoi.
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L'équipe nationale masculine américaine a été éliminée, malgré la présence de Balogun dans le onze de départ.
Malgré les manœuvres politiques et un recours réussi pour faire revenir leur attaquant vedette sur la pelouse, les États-Unis ont conclu leur tournoi sur une déception cuisante. Les coorganisateurs ont été balayés 4-1 par la Belgique, rendant soudain anecdotique le feuilleton de la suspension au regard de leurs ambitions en Coupe du monde.
Les répercussions des propos de Trump devraient toutefois perdurer, la FIFA continuant de protéger ses arbitres. Alors que la campagne de l'équipe nationale américaine est terminée, le débat sur l'indépendance des instances judiciaires de la FIFA fait toujours rage, d'autant plus que d'autres nations ont commencé à citer le succès des États-Unis comme précédent pour leurs propres recours disciplinaires.
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