Pièce manquante ou simple bouche-trou : comment Al-Ittihad peut-il tirer profit du transfert de Wijnaldum ?

L'arrivée du Néerlandais Georginio Wijnaldum à Al-Ittihad n'a pas été un simple transfert libre bouclé dans les dernières heures du mercato, mais s'est rapidement transformée en l'une des opérations les plus controversées du « Doyen », les supporters s'étant divisés entre ceux qui voient dans le joueur chevronné un véritable renfort pour l'entrejeu et ceux qui estiment que ce recrutement ne reflète pas les besoins actuels de l'équipe.

Al-Ittihad a scellé l'affaire avec un contrat d'une saison, permettant à Wijnaldum de poursuivre sa carrière en Roshn League après trois saisons réussies avec Al-Ettifaq, au cours desquelles il a disputé 96 matchs dans la compétition, inscrit 36 buts et délivré 16 passes décisives, tandis que ses statistiques toutes compétitions confondues atteignent 101 matchs, 38 buts et 17 passes décisives selon les données d'Al-Ettifaq.

Une grande expérience, mais l'âge pose question

On ne peut pas considérer Wijnaldum comme un simple joueur ayant atteint 35 ans ; le Néerlandais possède un palmarès européen exceptionnel avec Liverpool, le Paris Saint-Germain et l'AS Rome, en plus d'une grande expérience internationale avec la sélection des Pays-Bas.

Mais dans le même temps, l'âge reste un facteur qu'on ne peut ignorer, d'autant qu'Al-Ittihad tente de bâtir une équipe capable de rivaliser sur plusieurs fronts, ce qui pose la question de la capacité du joueur à conserver son niveau physique tout au long de la saison.

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Malgré cela, sa dernière saison avec Al-Ettifaq apporte une réponse largement positive : il a inscrit 16 buts et délivré 7 passes décisives en Roshn League, signant sa meilleure saison sur le plan offensif durant son expérience saoudienne.

Rios est là, alors où Al-Ittihad a-t-il besoin de Wijnaldum ?

C'est précisément ici que débute le véritable débat, car Al-Ittihad avait renforcé son entrejeu en recrutant le Colombien Richard Rios en provenance de Benfica, avant de revenir dans les dernières heures vers Wijnaldum lors d'un transfert gratuit. Dès lors, la question n'est pas de savoir si le joueur possède la qualité, mais quel rôle l'équipe lui accordera.

Wijnaldum peut évoluer à plusieurs postes au milieu, que ce soit comme joueur avancé ou dans une position plus reculée, et il offre à l'équipe une capacité à conserver le ballon, à se déplacer entre les lignes et à pénétrer dans la surface, des caractéristiques qui sont clairement apparues durant son expérience avec Al-Ettifaq.

C'est pourquoi cette opération peut se transformer en un renfort important si le joueur est utilisé dans le rôle qui convient à ses capacités, d'autant qu'Al-Ittihad n'a pas nécessairement besoin de Wijnaldum comme « star numéro un », mais plutôt d'un joueur qui relie les lignes et apporte au milieu de l'expérience et du calme dans les grands matchs.

Un transfert sans contrepartie et un risque limité

L'un des facteurs les plus importants qui rendent ce recrutement logique est qu'Al-Ittihad n'a versé aucune indemnité de transfert pour obtenir le joueur, celui-ci étant devenu libre après la fin de son engagement avec Al-Ettifaq.

De plus, la durée du contrat d'une saison réduit le risque lié à l'âge du joueur : si Wijnaldum réussit, Al-Ittihad pourra en tirer profit durant une saison compétitive importante, et si son niveau baisse, le club ne se retrouvera pas face à un contrat de longue durée difficile à résilier.

Ici, l'opération apparaît différente du recrutement d'une grande star avec un long contrat et un salaire colossal ; le Doyen a obtenu un joueur possédant une grande expérience dans ce même championnat, sans indemnité de transfert et avec un engagement contractuel court.

De « bouche-trou » à « pièce manquante »

Au final, le jugement sur le transfert de Wijnaldum ne se fera pas à travers son nom ou son âge, mais à travers le rôle qu'il tiendra au sein du dispositif d'Al-Ittihad.

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Si le Néerlandais parvient à apporter au milieu de l'expérience, de la création de jeu, de la percussion offensive et de la circulation du ballon, il pourrait passer d'un transfert ayant suscité des interrogations à une pièce qui manquait réellement à l'équipe.

En revanche, si Al-Ittihad l'a recruté uniquement parce qu'il est un grand joueur disponible dans les dernières heures du mercato, sans qu'un rôle tactique clair lui soit attribué, l'opération se transformera rapidement en un simple « bouche-trou ».

Entre ces deux hypothèses, le véritable pari repose sur le staff technique : Al-Ittihad parviendra-t-il à extraire la meilleure version de Wijnaldum, ou le nom du grand joueur sera-t-il plus imposant que son rôle au sein de l'équipe ?