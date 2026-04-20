En réalité, Vincent Kompany ne semblait pas très partant. Alors que l’équipe célébrait son 35^e titre de champion avec les supporters devant la tribune sud, le staff technique, emmené par Kompany, observait la scène quelques mètres plus loin. À plusieurs reprises, le capitaine Manuel Neuer a fait signe aux entraîneurs de le rejoindre, et ils ont fini par s’avancer – presque à contrecœur.
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« Photo de l'année » : lors de la fête du titre, les supporters du FC Bayern ont adressé deux messages clairs
Arrivé face à la Südkurve, la tribune a scandé le nom de Kompany à plein poumons. Le défenseur belge de 40 ans a alors laissé exploser sa joie, brandissant ses poings vers le ciel tandis que les supporters poussaient un cri plus fort encore que pour un but ou un coup de sifflet final. Plus tard, le président Herbert Hainer a qualifié cette image de « photo de l’année ».
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FC Bayern : des souvenirs de 2013 resurgissent
Les supporters du FC Bayern n’avaient pas exprimé un tel amour à un entraîneur depuis longtemps. Pas envers les prédécesseurs directs de Kompany, Thomas Tuchel et Julian Nagelsmann. Hansi Flick, dernier coach à avoir réalisé le triplé, aurait peut-être connu ce fervent soutien en 2020, mais la pandémie de coronavirus rendait alors toute démonstration collective difficile. Niko Kovač n’a jamais vraiment séduit les supporters, et les stars mondiales Pep Guardiola et Carlo Ancelotti paraissaient quelque peu inaccessibles. Pour trouver un précédent comparable, il faut remonter à l’incontournable Jupp Heynckes, artisan du triplé de 2013.
« Cet esprit » qui règne actuellement au sein de l’équipe et du club en général rappelle, en tout cas « un peu », « il y a 13 ans », et pas seulement au président du directoire Jan-Christien Dreesen. Avec son attitude sympathique et pragmatique, Kompany a d’une part contribué de manière décisive à ce que le calme règne autour du FC Bayern comme cela n’avait pas été le cas depuis longtemps et à ce que pratiquement aucune diversion ne vienne perturber l’équipe. Surtout, son équipe livre un football à la fois séduisant, dominant et efficace.
Le club bavarois a déjà inscrit 161 buts en 47 matchs officiels cette saison, un record dans l’histoire du club. La suprématie bavaroise a été confirmée lors du match décisif : le titre a été acquis avec une équipe remaniée (huit changements dans le onze de départ par rapport à la victoire contre le Real Madrid mercredi) et sans trembler face au troisième du classement. Ces rotations réussies attestent de la qualité de la gestion de l’effectif par Kompany ; sous sa direction, chaque joueur se sent impliqué et important.
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Le FC Bayern vise un troisième triplé de son histoire.
Selon Hainer, Kompany est « un six au loto ». Pourtant, il y a deux ans – rappelons-le –, il avait été recruté alors qu’il occupait environ la sixième place sur la liste des entraîneurs souhaités. Pour entrer dans l’histoire du FC Bayern comme l’un des très grands entraîneurs, il lui faudra plus qu’un titre de champion : de préférence un triplé. Depuis le triplé de 2020, les chances n’ont jamais été aussi bonnes. En Coupe d’Allemagne, le Bayern affrontera le Bayer Leverkusen mercredi en demi-finale, puis le Paris Saint-Germain, tenant du titre, en Ligue des champions.
Lors des célébrations, les supporters ont d’ailleurs entonné « Coupe d’Europe ! » puis « Berlin, Berlin, on va à Berlin ! », adressant un second message clair après leurs déclarations d’amour à Kompany : le titre de champion, c’est bien, mais cela ne suffit pas encore. L’entraîneur et son groupe ont chanté avec ferveur, assurant une transition parfaite entre la brève fête et les échéances suivantes.
Pas de douche de bière, pas de remise du trophée, pas de fête interne : « Nous restons concentrés, la fête est terminée », a tranché Joshua Kimmich devant la presse. Harry Kane a confirmé que Kompany visionnerait dès ce soir des « images de Leverkusen ».
FC Bayern Munich : le calendrier des prochaines rencontres du FCB
Date Match Compétition Mercredi 22 avril Bayer Leverkusen vs FC Bayern Coupe d’Allemagne Samedi 25 avril FSV Mayence 05 – Bayern Munich Bundesliga Mardi 28 avril Paris Saint-Germain – FC Bayern Ligue des champions Samedi 2 mai FC Bayern – 1. FC Heidenheim Bundesliga