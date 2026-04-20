« Photo de l'année » : lors de la fête du titre, les supporters du FC Bayern ont adressé deux messages clairs

Les supporters du FC Bayern n’avaient pas exprimé un tel amour à un entraîneur depuis longtemps. Pas envers les prédécesseurs directs de Kompany, Thomas Tuchel et Julian Nagelsmann. Hansi Flick, dernier coach à avoir réalisé le triplé, aurait peut-être connu ce fervent soutien en 2020, mais la pandémie de coronavirus rendait alors toute démonstration collective difficile. Niko Kovač n’a jamais vraiment séduit les supporters, et les stars mondiales Pep Guardiola et Carlo Ancelotti paraissaient quelque peu inaccessibles. Pour trouver un précédent comparable, il faut remonter à l’incontournable Jupp Heynckes, artisan du triplé de 2013.

« Cet esprit » qui règne actuellement au sein de l’équipe et du club en général rappelle, en tout cas « un peu », « il y a 13 ans », et pas seulement au président du directoire Jan-Christien Dreesen. Avec son attitude sympathique et pragmatique, Kompany a d’une part contribué de manière décisive à ce que le calme règne autour du FC Bayern comme cela n’avait pas été le cas depuis longtemps et à ce que pratiquement aucune diversion ne vienne perturber l’équipe. Surtout, son équipe livre un football à la fois séduisant, dominant et efficace.

Le club bavarois a déjà inscrit 161 buts en 47 matchs officiels cette saison, un record dans l’histoire du club. La suprématie bavaroise a été confirmée lors du match décisif : le titre a été acquis avec une équipe remaniée (huit changements dans le onze de départ par rapport à la victoire contre le Real Madrid mercredi) et sans trembler face au troisième du classement. Ces rotations réussies attestent de la qualité de la gestion de l’effectif par Kompany ; sous sa direction, chaque joueur se sent impliqué et important.