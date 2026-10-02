La sélection de Cuca pourrait marquer la fin de la longue absence de Coutinho des terrains, entamée après son départ de Vasco da Gama en février en raison d’une fatigue mentale. Le meneur de jeu n’a plus disputé le moindre match officiel depuis le 14 février, date à laquelle il avait été conspué par les supporters à domicile à São Januário après un match nul en Campeonato Carioca contre Volta Redonda. Cet accueil hostile a conduit le joueur formé au club à négocier sa résiliation avant que son ami d’enfance Neymar ne l’aide à se laisser convaincre de rejoindre Santos librement le mois dernier.