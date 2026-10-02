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Philippe Coutinho prêt pour ses débuts avec Santos, l’ancien joueur de Liverpool nommé dans le groupe pour le derby de São Paulo
Le meneur de jeu accéléré pour le choc du derby
Le milieu offensif expérimenté a été convoqué plus tôt que prévu initialement après avoir impressionné Cuca par sa vivacité lors des séances d’entraînement au CT Rei Pele. Son inclusion apporte un coup de pouce bienvenu au club de Vila Belmiro, qui reste privé de Neymar alors que l’attaquant poursuit sa récupération d’une blessure musculaire. Le match de la 21e journée reprogrammé au MorumBIS vendredi ouvre désormais la voie à des débuts très attendus dans l’élite brésilienne.
- TheNews2
Le milieu de terrain met fin à une longue absence de la compétition
La sélection de Cuca pourrait marquer la fin de la longue absence de Coutinho des terrains, entamée après son départ de Vasco da Gama en février en raison d’une fatigue mentale. Le meneur de jeu n’a plus disputé le moindre match officiel depuis le 14 février, date à laquelle il avait été conspué par les supporters à domicile à São Januário après un match nul en Campeonato Carioca contre Volta Redonda. Cet accueil hostile a conduit le joueur formé au club à négocier sa résiliation avant que son ami d’enfance Neymar ne l’aide à se laisser convaincre de rejoindre Santos librement le mois dernier.
De vieux ennemis ravivent une rivalité classique
Ce nouveau chapitre du derby San-Sao fait suite à un nul tendu 1-1 à l’Urbano Caldeira plus tôt dans la saison. Au-delà de la fierté régionale, un élan crucial en Campeonato Brasileiro est en jeu, les deux clubs cherchant à s’extraire de la densité du milieu de tableau. Santos occupe la huitième place avec 38 points en 27 matches, avec une mince avance de deux points sur ses hôtes, 11es.
- TheNews2
Un derby exigeant met à l’épreuve la vivacité en match
Un accueil hostile à MorumBIS constitue un test immédiat de la préparation physique de Coutinho face au rythme implacable de la Serie A. Prendre le maximum de points à l’extérieur reste essentiel pour que Santos relance sa quête des places qualificatives pour la Copa Libertadores. Une fois ce match reprogrammé enfin passé, l’équipe de Cuca abordera une série de rencontres décisive qui pourrait définir sa saison nationale.
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