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Philippe Coutinho brille pour ses débuts avec Santos alors que Cuca lance un avertissement sur sa condition physique après la victoire contre São Paulo
Le meneur de jeu lance la remontée décisive dans le derby
Le milieu de terrain expérimenté a eu un impact immédiat pour ses débuts au MorumBIS, en lançant l’action qui a conduit au but décisif de Gabriel Barbosa. Entré à la mi-temps à la place d’Alvaro Barreal, Coutinho s’est habilement défait de Robert Arboleda pour aider Botafogo à sceller une renversante victoire 2-1 contre Sao Paulo. Ce résultat a offert un cinquième succès consécutif en championnat à l’équipe de Cuca, réduisant considérablement l’écart avec les places qualificatives pour la Copa Libertadores.
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L’entraîneur salue l’impact immédiat en match
En conférence de presse d’après-match, Cuca a salué la qualité individuelle affichée par sa recrue phare, même si le temps de jeu du meneur de jeu a dépassé les attentes initiales du staff technique. Revenant sur la contribution décisive du milieu offensif pour aller chercher les trois points dans le derby, Cuca a souligné : « Nous avons géré les minutes de Coutinho aujourd’hui, et ce n’était même pas censé être autant que ça l’a été. Mais il a déjà démontré son immense qualité et a été directement impliqué sur le but de la victoire. Je pense que les choses ont été très bien gérées. »
« Il n’est pas encore dans sa condition idéale »
La gestion de la charge physique de l'ancien meneur de jeu de Vasco da Gama reste primordiale pour le staff technique, sa dernière apparition officielle en compétition remontant au 14 février. Détaillant le processus de remise en condition et la forme de match que le meneur de jeu doit encore acquérir avant de pouvoir prétendre à une place de titulaire, l'entraîneur a ajouté : « Cela fait un moment que Coutinho n'a plus joué. C'est un professionnel accompli, il prend soin de lui avec minutie et s'entraîne exceptionnellement bien, mais il doit encore retrouver sa condition physique. Il n'est pas encore dans les conditions idéales pour jouer les 90 minutes dans leur intégralité. »
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Les géants en pleine ascension défient les leaders du championnat
La cinquième victoire consécutive de Santos les propulse à la septième place avec 41 points, les rapprochant des places qualificatives pour la Copa Libertadores. L’équipe de Cuca va désormais faire face à un test sévère dans sa résurgence lorsqu’elle recevra Flamengo, leader du championnat, à la Vila Belmiro le jeudi 8 octobre. Ce choc entre poids lourds marquera le début d’une série éprouvante, avec des déplacements successifs sur les terrains de l’Atletico Mineiro et de Fluminense.
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