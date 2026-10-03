En conférence de presse d’après-match, Cuca a salué la qualité individuelle affichée par sa recrue phare, même si le temps de jeu du meneur de jeu a dépassé les attentes initiales du staff technique. Revenant sur la contribution décisive du milieu offensif pour aller chercher les trois points dans le derby, Cuca a souligné : « Nous avons géré les minutes de Coutinho aujourd’hui, et ce n’était même pas censé être autant que ça l’a été. Mais il a déjà démontré son immense qualité et a été directement impliqué sur le but de la victoire. Je pense que les choses ont été très bien gérées. »