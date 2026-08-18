Philadelphia Union aurait trouvé un accord pour recruter le défenseur central de l’USMNT Mark McKenzie en provenance du club de Ligue 1 Toulouse

L'Union aurait été désireux de recruter le défenseur central cet été, mais Toulouse était déterminé à ne pas laisser partir l'international américain avant la fin de la saison. Janvier constituait, semble-t-il, un compromis acceptable. McKenzie sera le deuxième défenseur DP recruté par l'Union ces derniers mois, après l'arrivée de l'arrière gauche Kai Wagner en provenance de Birmingham City en juillet.

L'information a d'abord été révélée par The Athletic.



