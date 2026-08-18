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Mark McKenzie Getty
Thomas Hindle

Traduit par

Philadelphia Union aurait trouvé un accord pour recruter le défenseur central de l’USMNT Mark McKenzie en provenance du club de Ligue 1 Toulouse

M. McKenzie
Philadelphia Union
États-Unis

Le Philadelphia Union serait sur le point de faire revenir en MLS le défenseur de l’USMNT Mark McKenzie, après avoir conclu un accord de 2,5 millions de dollars avec Toulouse, selon The Athletic. Le défenseur, qui entre dans la dernière année de son contrat, rejoindra le Union en janvier avec un contrat de joueur désigné.

  • Mark McKenzie Getty

    Philadelphia Union obtient son homme

    L'Union aurait été désireux de recruter le défenseur central cet été, mais Toulouse était déterminé à ne pas laisser partir l'international américain avant la fin de la saison. Janvier constituait, semble-t-il, un compromis acceptable. McKenzie sera le deuxième défenseur DP recruté par l'Union ces derniers mois, après l'arrivée de l'arrière gauche Kai Wagner en provenance de Birmingham City en juillet.

    L'information a d'abord été révélée par The Athletic.


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    Le retour à la maison de McKenzie

    McKenzie est né à Bear, dans le Delaware, mais a passé ses années de formation au football à l’académie de l’Union. Il n’est resté qu’un an à Wake Forest avant de signer un contrat homegrown avec l’Union. Il a disputé 48 matches avec l’Union entre 2018 et 2020 avant de rejoindre le club belge de Genk en 2021. Il évolue à Toulouse depuis août 2024.

  • Un talent de l’USMNT

    Avec McKenzie, l'Union tient un véritable talent de l'USMNT. Il faisait partie du groupe de Mauricio Pochettino cet été et a disputé l'intégralité des 90 minutes de la défaite des États-Unis contre Turkiye en phase de groupes. Le défenseur central continuera, sans aucun doute, à faire partie du dispositif, d'autant plus qu'il n'a que 27 ans.

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    Les autres ensuite ?

    Il a largement été spéculé que les clubs de MLS allaient tenter leur chance pour recruter des talents de l’USMNT autour de la Coupe du monde. Le FC Cincinnati a fait une véritable offensive pour Weston McKennie l’année précédant le tournoi. Le NYCFC s’intéresse de longue date à Christian Pulisic. Tim Ream a fait son retour dans le championnat lorsqu’il a signé au Charlotte FC en août 2024.

    Deux grands talents ont toutefois fait le chemin inverse peu après le tournoi, avec le défenseur du Columbus Crew Max Arfsten et le milieu de terrain des Vancouver Whitecaps Sebastian Berhalter, qui ont tous deux signé à Middlesbrough, pensionnaire d’EFL Championship.

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