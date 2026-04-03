Ce penalty n'était pas le seul sujet de controverse pour Parkinson, qui a fait part de son inquiétude grandissante concernant les fautes commises à l'encontre de l'attaquant Sam Smith.

« L'autre chose qui me frustre énormément, c'est la manière dont Sam Smith est traité », a expliqué Parkinson. « Lors du match à l'extérieur contre Watford, il a été plaqué au sol, bloqué et bousculé à de nombreuses reprises. J'ai envoyé toutes ces images au responsable des arbitres et il était d'accord avec moi sur presque toutes. Ensuite, lors du match à Sheffield United, Japhet Tanganga l'a fait tomber, ce qui mérite un carton rouge direct, mais c'est Smudge qui a été sanctionné par un coup franc. Aujourd'hui, il y a eu une passe en glissade qui lui a ouvert la voie vers le but et Nat Phillips l'a simplement tiré par le maillot. Ce n'est qu'un léger contact, mais c'est un carton rouge et j'estime que Smudge a besoin d'être mieux protégé. »