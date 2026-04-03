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Phil Parkinson, l'entraîneur furieux de Wrexham, va envoyer des vidéos aux arbitres alors que le rêve de Premier League des Red Dragons subit un nouveau coup dur
Parkinson fustige cette décision de sanction sévère
La course de Wrexham vers la Premier League a connu un rebondissement controversé lors de son match nul contre West Brom, ce qui a conduit Parkinson à annoncer qu'il demanderait des explications au responsable des arbitres du Championship.
Les Red Dragons ont été frustrés lorsque Issa Kabore, prêté par Manchester City, a été jugé coupable d'une faute sur Jayson Molumby dans la surface, permettant à Josh Maja de porter l'avance des Baggies à 2-0.
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Parkinson prend la parole
« Si on sanctionne ça, on va se retrouver avec trois ou quatre pénalités par match », a déclaré Parkinson. « Bien sûr, il y a un contact, mais c'est exactement le genre de situation qu'on voit tout le temps dans la zone de pénalité. C'est une décision vraiment très sévère. »
L'attaquant Smith manque de soutien
Ce penalty n'était pas le seul sujet de controverse pour Parkinson, qui a fait part de son inquiétude grandissante concernant les fautes commises à l'encontre de l'attaquant Sam Smith.
« L'autre chose qui me frustre énormément, c'est la manière dont Sam Smith est traité », a expliqué Parkinson. « Lors du match à l'extérieur contre Watford, il a été plaqué au sol, bloqué et bousculé à de nombreuses reprises. J'ai envoyé toutes ces images au responsable des arbitres et il était d'accord avec moi sur presque toutes. Ensuite, lors du match à Sheffield United, Japhet Tanganga l'a fait tomber, ce qui mérite un carton rouge direct, mais c'est Smudge qui a été sanctionné par un coup franc. Aujourd'hui, il y a eu une passe en glissade qui lui a ouvert la voie vers le but et Nat Phillips l'a simplement tiré par le maillot. Ce n'est qu'un léger contact, mais c'est un carton rouge et j'estime que Smudge a besoin d'être mieux protégé. »
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Le dialogue avec les arbitres se poursuit
Afin de trouver une solution à ces problèmes récurrents, Parkinson a confirmé qu'il allait prendre contact avec Kevin Friend, le responsable des arbitres du championnat. Le dirigeant de Wrexham a l'intention de réaliser un montage vidéo des incidents récents afin de s'assurer que le niveau d'arbitrage soit à la hauteur des enjeux de la course à la promotion.
Parkinson a détaillé son approche : « Je vais envoyer l'ensemble de ces incidents et demander aux arbitres, au cours des deux prochains jours, de me donner des explications, car il a été victime de mauvaises décisions. Je suis toujours en contact avec Kevin Friend, le responsable des arbitres, car c'est quelqu'un de formidable et il sait écouter. Mais quand l'arbitre examinera ces incidents ce soir, il saura que j'ai raison et qu'il a tort. »