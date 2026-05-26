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Phil Neville a été limogé par les Portland Timbers, le club de MLS ayant publié un communiqué cinglant qualifiant l'ancien défenseur de Manchester United de « bien en deçà des attentes »
Sous le poids des mauvais résultats en MLS, l’équipe cède finalement à la pression.
L’aventure de Neville aux Portland Timbers s’est conclue après la défaite 3-1 de dimanche face aux San Jose Earthquakes. Ce revers laisse Portland à l’avant-dernière place de la Conférence Ouest, à huit points des places qualificatives directes pour les play-offs de la MLS. Le club a officialisé lundi le départ de l’entraîneur d’un commun accord.
Cette décision intervient à un moment crucial de la saison, alors que le club espère relancer sa campagne pendant la prochaine trêve de la Coupe du monde. Arrivé en 2023 en provenance de l’Inter Miami, Neville n’a pas réussi à imposer la régularité nécessaire ni à résoudre les problèmes défensifs persistants de l’équipe malgré un effectif considéré comme capable de jouer les premiers rôles.
Portland explique les raisons de ce changement d'entraîneur
Le directeur général des Timbers, Ned Grabavoy, a reconnu que le club n’avait pas enregistré les progrès attendus sous la direction de Neville.
« Nous reconnaissons l’engagement et le travail de Phil pendant son passage chez les Portland Timbers », a déclaré Grabavoy sur le site officiel du club. « Phil a apporté enthousiasme et passion à ce poste, et ce fut un plaisir de collaborer avec lui. Nous lui souhaitons plein succès dans ses nouveaux projets.
« Pendant l’intersaison, nous avons mené des discussions approfondies sur les axes d’amélioration et de renforcement. Malheureusement, les progrès attendus n’ont pas été au rendez-vous et, surtout, les résultats ont été nettement inférieurs aux attentes. »
Un nouveau revers dans la carrière d'entraîneur de Neville
Le passage de Neville à Portland a été marqué par une saison record en termes de buts marqués et deux participations aux barrages, mais ces points positifs ont été éclipsés par des éliminations précoces et des performances irrégulières. Il a reconnu que les résultats n’avaient pas été à la hauteur pendant son mandat dans l’Oregon.
« Je sais que dans notre métier, seuls les résultats comptent, et ceux-ci n’ont pas été à la hauteur des attentes du club », a-t-il reconnu. « À la Timbers Army : c’est grâce à vous que j’ai trouvé l’inspiration pour tenter d’amener le succès à ce club. Continuez à soutenir les joueurs et le club dans cette ville merveilleuse. Vous allez tous me manquer. »
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Portland entame sa quête d'une nouvelle dynamique
Portland entame donc la recherche d’un nouvel entraîneur principal, capable de solidifier sa défense et de relancer la course aux places en barrages. Alors que la MLS s’apprête à vivre une trêve, la direction des Timbers dispose d’une fenêtre pour se restructurer avant la seconde partie de saison.
Neville, de son côté, revient sur le marché après un nouvel échec retentissant en tant qu’entraîneur. Sa réputation d’ancien joueur demeure solide, mais obtenir un nouveau poste d’entraîneur de haut niveau s’avérera difficile, au vu de ses passages décevants en MLS.