Phil Neville a été limogé par les Portland Timbers, le club de MLS ayant publié un communiqué cinglant qualifiant l'ancien défenseur de Manchester United de « bien en deçà des attentes »

L’aventure de Neville aux Portland Timbers s’est conclue après la défaite 3-1 de dimanche face aux San Jose Earthquakes. Ce revers laisse Portland à l’avant-dernière place de la Conférence Ouest, à huit points des places qualificatives directes pour les play-offs de la MLS. Le club a officialisé lundi le départ de l’entraîneur d’un commun accord.

Cette décision intervient à un moment crucial de la saison, alors que le club espère relancer sa campagne pendant la prochaine trêve de la Coupe du monde. Arrivé en 2023 en provenance de l’Inter Miami, Neville n’a pas réussi à imposer la régularité nécessaire ni à résoudre les problèmes défensifs persistants de l’équipe malgré un effectif considéré comme capable de jouer les premiers rôles.