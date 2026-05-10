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Phil Foden s’apprête à prendre une décision cruciale concernant son avenir à Manchester City, tandis que « plusieurs clubs de Premier League et à l’étranger » guettent déjà une éventuelle opportunité de transfert
Les Citizens s’apprêtent à prolonger le contrat de leur star jusqu’en 2030.
Manchester City s’apprête à prolonger Foden par un nouveau contrat à long terme, écartant les convoitises de plusieurs grands clubs de Premier League et d’Europe qui surveillaient sa situation. Le milieu de terrain de 25 ans, formé au club, était entré dans sa dernière année de contrat, offrant ainsi une opportunité aux rivaux de le recruter.
Le milieu de terrain, originaire de Stockport, a toutefois décidé de poursuivre son aventure sous le maillot des Citizens.
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La baisse de forme met les rivaux sur le marché des transferts en alerte rouge
Les interrogations sur l’avenir de Phil Foden se sont accentuées lors d’une saison 2025-2026 sportivement délicate. Le milieu de terrain créatif n’a été décisif qu’à une seule reprise lors de ses 25 dernières apparitions sous le maillot citizen, son dernier but remontant à mi-décembre contre Crystal Palace. Ce bilan a suffi à faire naître l’hypothèse d’un départ.
« Si le moindre signe avait indiqué que Phil Foden ne souhaitait pas prolonger son contrat à Manchester City, de nombreux clubs, en Angleterre comme à l’étranger, se seraient immédiatement penchés sur le cas de l’international anglais », analyse Football Insider. « Il était clair que les deux parties voulaient poursuivre leur collaboration. Foden est un pur produit du club. »
Guardiola maintient sa confiance en un produit du centre de formation.
Malgré une légère baisse de ses statistiques, Pep Guardiola et le staff de Manchester City restent pleinement convaincus du potentiel de Phil Foden, considéré comme la pierre angulaire du projet sportif des Citizens. Alors que des cadres comme Bernardo Silva et John Stones pourraient partir cet été, la priorité absolue du club est de conserver Foden afin d’assurer la continuité de l’effectif.
Selon Football Insider : « Il a peut-être connu un petit passage à vide cette saison, mais City le soutient toujours pleinement et compte sur lui pour son avenir à long terme également. C’est pourquoi le club va lui offrir ce nouveau contrat jusqu’en 2030, avec une option pour une année supplémentaire. Il a un rôle clé à jouer pour City, et le club ne voulait pas laisser partir l’un de ses propres produits formés au club vers un concurrent ; il se félicite donc d’avoir conclu un accord de principe sur ce nouveau contrat. »
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L’avenir de Rodri demeure incertain.
Si l’avenir de Foden semble tracé, celui de Rodri, pilier du milieu de terrain, est plus incertain. Le vainqueur du Ballon d’Or 2024 a été freiné par les blessures, ne comptant que 16 titularisations en Premier League, et il ne lui reste qu’un an de contrat. Les rumeurs suggèrent qu’il pourrait être impliqué dans une refonte plus large du milieu de terrain, alors que Silva s’apprête à partir. Rodri a d’ailleurs publiquement avoué son admiration pour certains projets, confessant qu’il ne pourrait refuser un éventuel transfert au Real Madrid. Les négociations sur une prolongation n’ayant pas encore commencé, City risque donc de perdre son sentinelle au moment même où le club célèbre la prolongation de Foden.