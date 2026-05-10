Manchester City s’apprête à prolonger Foden par un nouveau contrat à long terme, écartant les convoitises de plusieurs grands clubs de Premier League et d’Europe qui surveillaient sa situation. Le milieu de terrain de 25 ans, formé au club, était entré dans sa dernière année de contrat, offrant ainsi une opportunité aux rivaux de le recruter.

Le milieu de terrain, originaire de Stockport, a toutefois décidé de poursuivre son aventure sous le maillot des Citizens.