Foden n’était pas d’humeur à éprouver de la sympathie pour son rival de l’autre côté de la ville après avoir aidé son équipe à décrocher trois points vitaux, même depuis la touche. Alors qu’il quittait Old Trafford après le coup de sifflet final, le joueur de 26 ans a été filmé par des supporters, affichant un large sourire et faisant avec ses doigts le geste d’un « 1-0 » en direction des fans de Manchester United.

Ce geste provocateur est venu en réponse directe à une salve d’insultes et de sifflets descendus des tribunes, certains supporters traitant audiblement le milieu de terrain de « tricheur » après son expulsion plus tôt dans la rencontre.



