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Phil Foden riposte ! La star de Manchester City trolle les supporters furieux de Manchester United après une victoire controversée dans le derby
Foden fait taire le public d’Old Trafford
Foden n’était pas d’humeur à éprouver de la sympathie pour son rival de l’autre côté de la ville après avoir aidé son équipe à décrocher trois points vitaux, même depuis la touche. Alors qu’il quittait Old Trafford après le coup de sifflet final, le joueur de 26 ans a été filmé par des supporters, affichant un large sourire et faisant avec ses doigts le geste d’un « 1-0 » en direction des fans de Manchester United.
Ce geste provocateur est venu en réponse directe à une salve d’insultes et de sifflets descendus des tribunes, certains supporters traitant audiblement le milieu de terrain de « tricheur » après son expulsion plus tôt dans la rencontre.
- AFP
Foden se moque des supporters de Manchester United
La séquence virale, largement partagée sur les réseaux sociaux, a montré Foden apparaissant totalement imperturbable face à l’atmosphère hostile. Malgré la déception individuelle liée à son carton rouge, cette victoire a permis à City de conserver son début de saison parfait en Premier League, en rejoignant Arsenal en tête du classement avec le même nombre de points.
Pour United, cette défaite le laisse à une peu reluisante 13e place avec seulement quatre points, une réalité que Foden semblait plus qu’heureux de lui rappeler alors qu’il se dirigeait vers le bus de l’équipe.
Drame autour d’un carton rouge et point chaud impliquant Fernandes
Le match s’est emballé dès la 23e minute lorsque l’arbitre Michael Oliver a brandi un carton rouge direct à l’encontre de Foden. L’incident s’est produit après une altercation physique avec le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, qui avait d’abord bousculé le joueur de City près de la ligne de touche. Dans un moment de perte de sang-froid inhabituelle, Foden a semblé donner un coup de pied à l’international portugais en tentant de se relever.
Cette expulsion a contraint l’équipe d’Enzo Maresca à évoluer à dix pendant plus d’une heure, mais elle a été récompensée de sa résilience lorsque Erling Haaland a marqué à la 60e minute.
- Getty Images Sport
Maresca réclame plus de cohérence dans l’arbitrage
S’exprimant après le match, l’entraîneur de Manchester City Enzo Maresca a largement salué le caractère de son équipe, tout en s’interrogeant sur les raisons pour lesquelles Fernandes a échappé à une sanction pour son rôle dans l’incident impliquant Foden.
Maresca a ensuite été interrogé directement sur le fait de savoir s’il estimait que l’expulsion de son milieu de terrain vedette était la bonne décision de la part des officiels. Il a répondu en suggérant que si Foden devait partir, il ne devait pas partir seul. Le technicien de City a déclaré aux journalistes : « Cela peut être un carton rouge, mais dans la même action, cela peut aussi être un carton rouge pour Bruno. C’est comme ça. »
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