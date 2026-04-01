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Phil Foden reçoit un avertissement clair de Thomas Tuchel concernant ses espoirs pour la Coupe du monde, le sélectionneur anglais estimant que la star de Manchester City « peine » à montrer ses qualités sur le terrain
L'avenir de Foden dans l'équipe de Coupe du monde est incertain
La participation de Foden au tournoi qui se tiendra aux États-Unis en juin prochain semble sérieusement compromise. Bien qu’il soit une figure de proue de la Premier League avec Manchester City, ses difficultés persistantes à reproduire ses exploits en club sous le maillot des Three Lions ont conduit Tuchel à s’interroger sur son efficacité. Cet avertissement fait suite à une série de matchs de préparation décevants, qui s'est soldée par un match nul 1-1 contre l'Uruguay et une défaite 1-0 face au Japon. Il n'a marqué que quatre buts en 49 sélections, contre 110 buts en 360 matchs avec City.
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Tuchel explique le manque de cohésion sur le terrain
Interrogé sur les performances décevantes face à l'Uruguay et au Japon, le sélectionneur s'est montré franc quant au décalage entre le talent du joueur et ses résultats sur le terrain. Soulignant un problème récurrent, il a dressé un bilan complet de la situation sans mâcher ses mots.
« Il a tout essayé. Je dirais qu’il a été excellent au stage de préparation, mais, oui, il a du mal à le montrer sur le terrain », a-t-il déclaré.
L'Allemand a expliqué sa frustration de voir l'attaquant exceller en coulisses, ajoutant : « Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu avec City ces derniers temps. Puis il est arrivé au stage avec un sourire radieux et s'est montré excellent à l'entraînement. Je pensais qu'il allait nous surprendre et jouer avec la même verve et le même enthousiasme, mais il a du mal à avoir un impact total. »
Pas de place assurée pour le meneur de jeu
Le jugement le plus sévère est tombé lorsqu'on a demandé au sélectionneur s'il pouvait réellement justifier la sélection d'un joueur qui peine actuellement à s'imposer sous les projecteurs internationaux. Il n'a pas écarté la possibilité d'une absence très médiatisée. Affirmant clairement sa position, il a déclaré : « Je le peux. Mais la question est de savoir si nous le ferons. Il n'est pas garanti qu'il vienne. » Compte tenu de la concurrence intense pour les places de milieu offensif et d'ailier avant l'annonce de la sélection finale le 20 mai, son manque de contribution offensive devient un facteur très important.
- AFP
Quelle sera la prochaine étape pour Foden ?
Le joueur de 25 ans doit se recentrer sur Manchester City s'il veut renforcer ses chances d'intégrer la sélection finale de Tuchel. Avec neuf points de retard sur Arsenal, leader de la Premier League, le club a remporté la Carabao Cup en s'imposant 2-0 face aux Gunners en finale, mais a été éliminé de la Ligue des champions par le Real Madrid.
Il espère battre Liverpool en quart de finale de la FA Cup le 4 avril, dans le but de s'assurer une place en équipe d'Angleterre pour les matches du groupe L de la Coupe du monde contre la Croatie le 17 juin, le Ghana le 23 juin et le Panama le 27 juin.