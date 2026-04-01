Phil Foden reçoit un avertissement clair de Thomas Tuchel concernant ses espoirs pour la Coupe du monde, le sélectionneur anglais estimant que la star de Manchester City « peine » à montrer ses qualités sur le terrain

Interrogé sur les performances décevantes face à l'Uruguay et au Japon, le sélectionneur s'est montré franc quant au décalage entre le talent du joueur et ses résultats sur le terrain. Soulignant un problème récurrent, il a dressé un bilan complet de la situation sans mâcher ses mots.

« Il a tout essayé. Je dirais qu’il a été excellent au stage de préparation, mais, oui, il a du mal à le montrer sur le terrain », a-t-il déclaré.

L'Allemand a expliqué sa frustration de voir l'attaquant exceller en coulisses, ajoutant : « Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu avec City ces derniers temps. Puis il est arrivé au stage avec un sourire radieux et s'est montré excellent à l'entraînement. Je pensais qu'il allait nous surprendre et jouer avec la même verve et le même enthousiasme, mais il a du mal à avoir un impact total. »