Phil Foden, quel veinard ! Gagnants et perdants : Thomas Tuchel sélectionne la star en difficulté de Man City dans son groupe de 35 joueurs pour l'Angleterre, mais Trent Alexander-Arnold n'est toujours pas retenu

Foden a remarquablement réussi à conserver sa place dans l'équipe malgré une saison où il n'a pratiquement pas livré de performance notable. C'est un constat encore plus accablant pour Trent Alexander-Arnold, qui n'a pas encore réussi à s'imposer au Real Madrid depuis son arrivée en provenance de Liverpool, mais qui devrait tout de même avoir suffisamment de qualités pour s'imposer dans une sélection anglaise de 35 joueurs… n'est-ce pas ?

Peut-être que Tuchel n'apprécie tout simplement pas Alexander-Arnold et qu'il ne peut pas le dire ouvertement. C'est une hypothèse à prendre en compte s'il choisit Tino Livramento (Newcastle United) et Djed Spence (Tottenham Hotspur) plutôt que lui comme seuls arrières droits naturels dans l'effectif des Three Lions. Tout le monde sait que le véritable favori de Tuchel pour ce poste est son ancien joueur préféré à Chelsea, Reece James, qui manquera ce stage en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Compte tenu des antécédents de James en matière de condition physique, le sélectionneur doit sûrement élaborer un plan de secours, mais Alexander-Arnold n’y figure pas.

Alexander-Arnold ne peut même pas se retrancher derrière l'excuse qu'il évolue à l'étranger et qu'il est donc loin des projecteurs des médias anglais. Il joue pour le Real Madrid. Son coéquipier Bellingham a été sélectionné. Même Fikayo Tomori de l'AC Milan, Jarell Quansah du Bayer Leverkusen et Marcus Rashford, prêté par Barcelone, ont été retenus.

« Je sais que c'est une décision difficile pour Trent », a expliqué Tuchel. « Ces décisions difficiles font partie du métier.

C'est une décision sportive que de retenir Jarell Quansah, Tino Livramento et Djed Spence, qui peuvent jouer pour nous au poste d'arrière droit. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est un grand nom. C'est un immense talent qui a une grande carrière devant lui.

Les arrières droits ont des profils légèrement différents (de celui d’Alexander-Arnold), et les faits montrent que nous avons été meilleurs entre septembre et novembre que Trent. J’ai joué plusieurs fois contre lui et j’ai souvent souffert lorsqu’il affrontait mes équipes. Je connais très bien ses points forts et ce qu’il peut apporter. »