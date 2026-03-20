Goal.com
En direct
England W+L Tuchel Foden TrentGOAL

Traduit par

Phil Foden, quel veinard ! Gagnants et perdants : Thomas Tuchel sélectionne la star en difficulté de Man City dans son groupe de 35 joueurs pour l'Angleterre, mais Trent Alexander-Arnold n'est toujours pas retenu

Thomas Tuchel a dévoilé la liste des joueurs sélectionnés pour les matchs amicaux de ce mois-ci, qui opposeront l'Angleterre à l'Uruguay et au Japon à domicile. Ces rencontres constitueront les deux dernières occasions pour l'Allemand d'évaluer son effectif en détail avant la fin de la saison des clubs, et il a fait preuve d'une certaine audace dans la composition de son groupe, en convoquant une sélection élargie de 35 joueurs tout en divisant de fait l'équipe en deux.

« Nous avons décidé de diviser le groupe en deux camps distincts, pour ainsi dire, afin de faire venir des joueurs que nous n’avons pas encore vus et qui n’ont pas beaucoup joué, ce qui nous permettra d’élargir notre champ de vision et de renforcer la concurrence pour les places dans l’avion à destination des États-Unis », a expliqué Tuchel.

« Puis, à partir de vendredi et samedi, un groupe de joueurs rejoindra le camp – 10 ou 11 joueurs qui auront pu se reposer auparavant – et nous alignerons ensuite un nouveau groupe et un mélange de joueurs pour le match contre le Japon. »

Avec neuf places supplémentaires dans cette sélection par rapport au nombre maximum de 26 joueurs dont disposera Tuchel pour la Coupe du monde, les surprises et les controverses sont encore plus nombreuses que d’habitude. GOAL passe en revue les gagnants et les perdants de la dernière sélection de Tuchel pour l’Angleterre...

  • England v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    VAINQUEUR : Phil Foden

    Phil Foden n'a plus marqué de but depuis le 14 décembre. Ce chiffre est déjà assez surprenant en soi. Il a été relégué sur le banc de Manchester City et a joué moins de 30 minutes lors de 10 matchs (dix fois) en 2026. Son équipe est tout juste encore dans la course au titre de Premier League et a déjà été éliminée de la Ligue des champions, Foden n'ayant joué qu'un total de zéro minute lors des deux matchs contre le Real Madrid.

    Les chiffres ne sont pas le seul élément qui illustre cette situation. À l'œil nu, Foden semble plus lent et plus faible, peut-être en raison d'une baisse de confiance ou d'un problème de blessure qui n'a pas été révélé au public. Le lauréat mérité du prix du Joueur de l'année de la PFA 2023-24 n'a plus atteint ce niveau depuis qu'il a remporté ce trophée. Il a néanmoins réussi à conserver sa place dans l'effectif de Tuchel.

    Foden n'a inscrit que quatre buts en 47 sélections avec l'Angleterre, ce qui signifie qu'il affiche l'un des ratios buts par match les plus bas du groupe parmi les joueurs ayant marqué pour les Three Lions. Alors que Tuchel cherche à faire le tri dans ses rangs, le produit du centre de formation de City est l'une des superstars les plus menacées s'il ne se montre pas à la hauteur. Il sera en concurrence avec Cole Palmer pour une place dans le onze de départ face à l'Uruguay, tandis que Jude Bellingham disputera sa place à Morgan Rogers pour le match contre le Japon.

    • Publicité
  • FBL-FRIENDLY-ENG-ISL-EURO 2024AFP

    PERDANT : Trent Alexander-Arnold

    Foden a remarquablement réussi à conserver sa place dans l'équipe malgré une saison où il n'a pratiquement pas livré de performance notable. C'est un constat encore plus accablant pour Trent Alexander-Arnold, qui n'a pas encore réussi à s'imposer au Real Madrid depuis son arrivée en provenance de Liverpool, mais qui devrait tout de même avoir suffisamment de qualités pour s'imposer dans une sélection anglaise de 35 joueurs… n'est-ce pas ?

    Peut-être que Tuchel n'apprécie tout simplement pas Alexander-Arnold et qu'il ne peut pas le dire ouvertement. C'est une hypothèse à prendre en compte s'il choisit Tino Livramento (Newcastle United) et Djed Spence (Tottenham Hotspur) plutôt que lui comme seuls arrières droits naturels dans l'effectif des Three Lions. Tout le monde sait que le véritable favori de Tuchel pour ce poste est son ancien joueur préféré à Chelsea, Reece James, qui manquera ce stage en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Compte tenu des antécédents de James en matière de condition physique, le sélectionneur doit sûrement élaborer un plan de secours, mais Alexander-Arnold n’y figure pas.

    Alexander-Arnold ne peut même pas se retrancher derrière l'excuse qu'il évolue à l'étranger et qu'il est donc loin des projecteurs des médias anglais. Il joue pour le Real Madrid. Son coéquipier Bellingham a été sélectionné. Même Fikayo Tomori de l'AC Milan, Jarell Quansah du Bayer Leverkusen et Marcus Rashford, prêté par Barcelone, ont été retenus.

    « Je sais que c'est une décision difficile pour Trent », a expliqué Tuchel. « Ces décisions difficiles font partie du métier.

    C'est une décision sportive que de retenir Jarell Quansah, Tino Livramento et Djed Spence, qui peuvent jouer pour nous au poste d'arrière droit. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est un grand nom. C'est un immense talent qui a une grande carrière devant lui.

    Les arrières droits ont des profils légèrement différents (de celui d’Alexander-Arnold), et les faits montrent que nous avons été meilleurs entre septembre et novembre que Trent. J’ai joué plusieurs fois contre lui et j’ai souvent souffert lorsqu’il affrontait mes équipes. Je connais très bien ses points forts et ce qu’il peut apporter. »

  • England v Serbia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    VAINQUEUR : Jude Bellingham

    Bellingham, l'ami proche d'Alexander-Arnold, fait son retour dans le groupe bien qu'il n'ait retrouvé sa pleine forme que récemment. Le milieu de terrain a passé le dernier mois sur la touche en raison d'un problème aux ischio-jambiers, et comme Tuchel avait aligné Rogers comme numéro 10 titulaire lors des précédents stages, la place de Bellingham semblait menacée. Il a pourtant été retenu dans le groupe des 35, et Tuchel affirme avoir un plan particulier en tête.

    « Tout le monde avait le même intérêt, ce qui n’est pas toujours le cas ; je voulais que Jude soit en stage, Jude voulait être en stage et le Real Madrid était ravi qu’il vienne », a-t-il déclaré.

    « Nous pouvons lui offrir un entraînement en équipe, ce qui serait un peu difficile au Real Madrid en raison de la trêve internationale. Toutes les conditions sont réunies – il était très important de bien gérer les attentes concernant Jude lors de ce stage. Nous allons poursuivre ses progrès et son intégration à l’entraînement collectif.

    Nous ferons très attention à ne prendre aucun risque avec Jude quant au risque de rechute. Il est très rare qu’il souffre d’une blessure musculaire, nous serons donc très prudents à ce sujet. Le scénario idéal serait qu’il joue quelques minutes contre le Japon et nous adapterons notre approche au jour le jour. »

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-ASTON VILLAAFP

    VAINQUEUR : Manchester United

    Il y a trois mois, Kobbie Mainoo semblait voué à quitter Manchester United. Il n'avait manifestement pas les faveurs de l'entraîneur Ruben Amorim, dont les exigences excessives envers ses milieux centraux faisaient que la jeune star issue du centre de formation ne parvenait pratiquement jamais à s'imposer. Un transfert à Naples a failli se concrétiser cet été, et si Amorim était resté, il aurait pu se faire cet hiver.

    Mais libéré du joug d'Amorim, Mainoo brille à nouveau. Il a été un titulaire incontournable sous les ordres du nouvel entraîneur Michael Carrick et vient d'être récompensé par un retour en sélection anglaise, recevant sa première convocation de la part de Tuchel.

    Ailleurs à Old Trafford, Harry Maguire a fait son retour dans le camp anglais après une longue absence de l'équipe, tandis que Luke Shaw a été écarté au poste d'arrière gauche, la préférence ayant été donnée à Lewis Hall (Newcastle) et Nico O'Reilly (Manchester City). Cela dit, il vaudra peut-être mieux pour United que son seul arrière gauche naturel puisse se reposer un peu avant la fin de la saison de Premier League.

    Les sélections de Mainoo et Maguire signifient que c'est la première fois que Tuchel convoque un joueur de United, à l'exception de Rashford, prêté à Barcelone. « Je n'ai rien contre Man United ! C'est juste pour reconnaître les exploits de Manchester United en tant qu'équipe », a déclaré Tuchel vendredi à propos de ce record.

    « Harry et Kobbie ont joué un rôle important dans leur formidable série de résultats. C'est ma dernière chance de faire connaissance avec de nouveaux joueurs, et Kobbie en fait partie. Harry n'est pas un nouveau joueur, mais c'est une nouvelle expérience pour moi en stage. Je veux les voir évoluer aux côtés d'autres joueurs, les observer sur le terrain pour prendre une décision éclairée. »

  • England v Brazil - International FriendlyGetty Images Sport

    PERDANT : Ollie Watkins

    Il y a moins de deux ans, Ollie Watkins était le héros de l'Angleterre. Il était le premier remplaçant appelé à la rescousse pour permettre à Harry Kane de se reposer lors de l'Euro 2024, et il a fait encore mieux lors d'une demi-finale haletante contre les Pays-Bas, en inscrivant le but de la victoire à la dernière minute pour propulser les Three Lions vers une nouvelle finale.

    Aujourd'hui, Watkins n'a pas été convoqué pour les deux derniers stages. Sa dernière apparition avec l'Angleterre remonte à la victoire 3-0 contre le Pays de Galles en octobre, un match lors duquel la star d'Aston Villa avait marqué. Tout comme pour Alexander-Arnold, il se peut que Tuchel n'apprécie tout simplement pas ce que Watkins a à offrir.

    Dominic Solanke et Dominic Calvert-Lewin ont tous deux été convoqués pour ce stage, tandis que Foden, Anthony Gordon et Jarrod Bowen ont tous l'expérience du poste de numéro 9, au cas où Kane ne serait pas disponible. Cela pourrait bien signifier la fin de la carrière de Watkins en équipe d'Angleterre.

    À propos de ses deux Dominic convoqués avant Watkins, Tuchel a déclaré : « Je pense qu'ils ont le même profil. Harry Kane n'est pas en stage au début, donc je veux les voir tous les deux et en savoir plus sur Dom Solanke. Dominic Calvert-Lewin a fait une bonne saison avec Leeds et est très décisif.

    « Tous deux sont d'ailleurs de bons tireurs de penalty. Je veux voir ce dont ils sont capables et s'ils peuvent combler le vide. Je veux en savoir plus sur eux et on verra bien. La compétition est lancée : ils se disputeront du temps de jeu contre l'Uruguay. Ils étaient ravis d'être appelés et comprennent la situation, ce qui aide.

    « J'ai une idée très claire de ce qu'Ollie peut nous apporter, je veux donc jeter un œil à ces deux autres joueurs. »

  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    LES PERDANTS : Max Dowman et d'autres ailiers tombés dans l'oubli

    La campagne en faveur de la sélection de Max Dowman dans cette équipe d'Angleterre avait le vent en poupe, compte tenu de sa saison record à Arsenal. Hélas, le jeune joueur de 16 ans n'a pas été retenu cette fois-ci, mais Tuchel lui a laissé la porte ouverte pour une place en Coupe du monde si le jeune lycéen continue sur sa lancée.

    « Eh bien, il s’est mis en avant en marquant ce but décisif contre Everton. En ce moment, c’est un joueur compétitif, doté d’un talent fantastique et exceptionnel. À son âge, cela ne fait aucun doute », a déclaré le sélectionneur anglais.

    « Tous ceux à qui je parle de lui le louent et ne tarissent pas d’éloges à son sujet. En réalité, il est en concurrence pour obtenir du temps de jeu, mais il évolue dans un environnement fantastique, le meilleur pour lui, au sein d’un club compétitif et stable où le travail d’équipe est la règle numéro un.

    « Il apprend auprès des meilleurs. Nous connaissons bien sûr tous ces jeunes joueurs et les observons. Pour l’instant, il est bien placé pour se battre pour sa place et son temps de jeu à Arsenal, et nous avons toujours la possibilité de le convoquer pour la Coupe du monde.

    « Le plus important avec les jeunes joueurs, c’est de préserver leur enthousiasme et leur élan. Ils n’ont pas peur de rien. Il n’y a pas besoin de le convoquer maintenant et d’augmenter la pression et les attentes qui vont avec. »

    Au-delà de Dowman, Jack Grealish doit s’en mordre les doigts d’avoir subi une blessure malheureuse qui a mis fin à sa saison. Il a été aperçu en train de discuter avec Tuchel après la victoire d’Everton à Aston Villa plus tôt dans l’année, ce qui laisse penser que son nom est de nouveau sur la liste des sélectionnés pour l’Angleterre. La star de Newcastle, Harvey Barnes, a également été écartée, bien qu’il ait refusé une proposition de l’Écosse dans l’espoir de revenir dans le camp des Three Lions.

  • Leeds United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    VAINQUEUR : les clubs du milieu de tableau de la Premier League

    L'un des aspects les plus révélateurs de la sélection de Tuchel est qu'il n'hésite pas à choisir des joueurs évoluant dans des clubs considérés comme moins prestigieux. Calvert-Lewin, de Leeds United, par exemple, lutte actuellement contre la relégation en Premier League, mais son total de 10 buts inscrits cette saison, son meilleur depuis avant l'Euro 2020, lui a valu d'être convoqué.

    L'autre nom surprenant est celui du milieu de terrain d'Everton James Garner, qui a été sélectionné devant Conor Gallagher de Tottenham et Curtis Jones de Liverpool, entre autres. Adam Wharton, de Crystal Palace, et Elliot Anderson, de Nottingham Forest, font à nouveau partie du groupe, tandis que le capitaine de West Ham, Bowen, est également de retour.

    Tuchel ne fait pas de discrimination envers les clubs de milieu de tableau. Au contraire, il attend encore plus des joueurs des plus grands clubs. Pour ceux qui ne font pas partie de ce groupe de 35, cela devrait leur donner un peu d'espoir : si vous êtes en forme et que vous jouez bien, vous avez une chance de représenter l'Angleterre, quelle que soit la situation. « Personne n'est dans l'avion pour les États-Unis ! », a-t-il proclamé.