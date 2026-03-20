Phil Foden, quel veinard ! Gagnants et perdants : Thomas Tuchel sélectionne la star en difficulté de Man City dans son groupe de 35 joueurs pour l'Angleterre, mais Trent Alexander-Arnold n'est toujours pas retenu

La campagne en faveur de la sélection de Max Dowman dans cette équipe d'Angleterre avait le vent en poupe, compte tenu de sa saison record à Arsenal. Hélas, le jeune joueur de 16 ans n'a pas été retenu cette fois-ci, mais Tuchel lui a laissé la porte ouverte pour une place en Coupe du monde si le jeune lycéen continue sur sa lancée.
« Eh bien, il s’est mis en avant en marquant ce but décisif contre Everton. En ce moment, c’est un joueur compétitif, doté d’un talent fantastique et exceptionnel. À son âge, cela ne fait aucun doute », a déclaré le sélectionneur anglais.
« Tous ceux à qui je parle de lui le louent et ne tarissent pas d’éloges à son sujet. En réalité, il est en concurrence pour obtenir du temps de jeu, mais il évolue dans un environnement fantastique, le meilleur pour lui, au sein d’un club compétitif et stable où le travail d’équipe est la règle numéro un.
« Il apprend auprès des meilleurs. Nous connaissons bien sûr tous ces jeunes joueurs et les observons. Pour l’instant, il est bien placé pour se battre pour sa place et son temps de jeu à Arsenal, et nous avons toujours la possibilité de le convoquer pour la Coupe du monde.
« Le plus important avec les jeunes joueurs, c’est de préserver leur enthousiasme et leur élan. Ils n’ont pas peur de rien. Il n’y a pas besoin de le convoquer maintenant et d’augmenter la pression et les attentes qui vont avec. »
Au-delà de Dowman, Jack Grealish doit s’en mordre les doigts d’avoir subi une blessure malheureuse qui a mis fin à sa saison. Il a été aperçu en train de discuter avec Tuchel après la victoire d’Everton à Aston Villa plus tôt dans l’année, ce qui laisse penser que son nom est de nouveau sur la liste des sélectionnés pour l’Angleterre. La star de Newcastle, Harvey Barnes, a également été écartée, bien qu’il ait refusé une proposition de l’Écosse dans l’espoir de revenir dans le camp des Three Lions.