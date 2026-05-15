Lampard a redoré son blason d’entraîneur dans les West Midlands : ses passages difficiles à Stamford Bridge et à Everton sont désormais oubliés depuis qu’il a offert le titre de champion de Championship à la CBS Arena.

Nommé entraîneur de Coventry en novembre 2024, il a mis fin à 25 ans d’attente en ramenant le club en Premier League, après une remontée spectaculaire entamée depuis la League Two.

Sa cote grimpe en flèche et certains experts évoquent déjà des bancs de premier plan, en club ou en sélection. Pour l’instant, il se concentre sur la préparation des Sky Blues aux nombreux défis de la Premier League.

Plusieurs joueurs confirmés sont d’ailleurs annoncés du côté des Sky Blues, que leurs propriétaires ambitieux entendent soutenir activement. On va même jusqu’à évoquer la possibilité d’un prêt de la star anglaise Foden, actuellement en quête de temps de jeu à Manchester City.