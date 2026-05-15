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« Phil Foden n’est pas une option », mais Frank Lampard est donné favori pour attirer une « grande star » à Coventry, alors qu’un autre membre du effectif champion avec Manchester City est évoqué dans les rumeurs de transfert de la Premier League
Lampard a mené Coventry en Premier League, mettant fin à une absence de 25 ans.
Lampard a redoré son blason d’entraîneur dans les West Midlands : ses passages difficiles à Stamford Bridge et à Everton sont désormais oubliés depuis qu’il a offert le titre de champion de Championship à la CBS Arena.
Nommé entraîneur de Coventry en novembre 2024, il a mis fin à 25 ans d’attente en ramenant le club en Premier League, après une remontée spectaculaire entamée depuis la League Two.
Sa cote grimpe en flèche et certains experts évoquent déjà des bancs de premier plan, en club ou en sélection. Pour l’instant, il se concentre sur la préparation des Sky Blues aux nombreux défis de la Premier League.
Plusieurs joueurs confirmés sont d’ailleurs annoncés du côté des Sky Blues, que leurs propriétaires ambitieux entendent soutenir activement. On va même jusqu’à évoquer la possibilité d’un prêt de la star anglaise Foden, actuellement en quête de temps de jeu à Manchester City.
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Foden étant forfait, Coventry songerait-il à recruter un joueur du profil de Stones ?
Réagissant aux rumeurs actuelles, l’ancien attaquant de Coventry Morrison a confié en exclusivité à GOAL, en partenariat avec Freebets.com : « Non, Phil Foden ne viendra pas. Il va prolonger à Man City, donc c’est impossible. Frank a de bons contacts, mais je ne pense pas qu’il y parviendra.
En revanche, je vois bien un autre profil : Ross Barkley. Il a déjà l’expérience de la Premier League et a fait ses preuves. Les Sky Blues vont sans doute recruter plusieurs joueurs ayant déjà évolué dans l’élite, car c’est essentiel.
« Pour passer du Championship à la Premier League, il faut au moins cinq ou six joueurs qui connaissent déjà le championnat et apportent de l’expérience. Coventry possède un effectif talentueux, mais il lui faudra des renforts expérimentés. Des profils comme Ross Barkley, et sans doute un ou deux défenseurs centraux aguerris. »
Morrison cite un autre profil de premier plan : « Je ne dis pas que cela arrivera, mais prenez John Stones – je pense qu’il rejoindra plutôt une équipe du top 4 ou 5.
« Mais si John Stones, avec son expérience, rejoignait Coventry alors qu’il est en fin de contrat à Man City, ce serait une recrue de premier plan. C’est ce genre de profil qu’il faut viser. Je ne pense pas qu’ils l’obtiendront, mais des joueurs qui connaissent la Premier League sur le bout des doigts, voilà ce qu’il leur faut. »
Lampard est l’atout majeur de Coventry, fraîchement promu, sur le marché des transferts.
Même si Coventry n’a pas évolué en Premier League depuis un quart de siècle, au point de disparaître un temps des radars, la présence de Lampard sur son banc devrait lui ouvrir de nouvelles perspectives.
Interrogé sur le sujet, Morrison a confirmé que l’icône de Chelsea et de l’Angleterre permettrait aux Sky Blues d’accéder à des marchés de transfert normalement hors de portée : « Oui, à 100 %. C’est un excellent point.
Grâce à son réseau, à son palmarès et à sa connaissance de la Premier League, il va pouvoir approcher des profils qui nous étaient jusqu’ici inaccessibles. Il a déjà entamé des discussions, puisque sa saison est terminée.
Les agents cherchent toujours à boucler les deals le plus tôt possible, mais la Coupe du monde complique la donne : beaucoup de joueurs ciblés seront en vacances ou en compétition.
Mais Lampard ne veut pas entamer le championnat avec le même effectif. Il entend recruter plusieurs joueurs dès l’ouverture du mercato, puis continuer à renforcer l’équipe tant que la fenêtre de transfert est ouverte afin de pouvoir intégrer les nouveaux éléments durant la préparation estivale.
« Je l’ai déjà dit plusieurs fois : parmi les promus, Coventry est celui qui a le profil idéal pour s’en sortir. Avec Frank aux commandes, son réseau et les joueurs qu’il peut attirer, le club a toutes les chances de réussir. »
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Coventry va entamer des discussions avec Lampard en vue d'une prolongation de contrat.
Sous contrat avec Coventry jusqu’en 2027, Lampard devrait bientôt entamer des discussions pour une prolongation. Les Sky Blues souhaitent évidemment conserver leur entraîneur le plus longtemps possible.
Sa grande expérience devrait être mise à profit lors du prochain mercato, de nombreux transferts étant attendus à la CBS Arena avant le retour de la Premier League sur cette pelouse en août.