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Phil Foden et Morgan Gibbs-White sont écartés ! Une légende de l’Angleterre cite les trois numéros 10 qu’il emmènerait à la Coupe du monde 2026, alors que la concurrence pour les postes de meneurs de jeu fait rage
La date limite à laquelle Tuchel doit annoncer sa liste de 26 joueurs pour la Coupe du monde
L'Angleterre a achevé sa préparation d'avant-tournoi – après une campagne de qualification parfaite – et Tuchel doit annoncer son groupe de 26 joueurs avant le 30 mai.
Si plusieurs billets pour l’Euro restent à attribuer, la concurrence est plus féroce pour certains postes. C’est notamment le cas du numéro 10, où l’abondance de talents de haut niveau promet un choix cornélien.
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Bellingham pourrait se replier davantage derrière un numéro 10
Jude Bellingham, le « Galactico » du Real Madrid, devrait logiquement être retenu malgré quelques interrogations sur ses relations avec Tuchel. Vraisemblablement aligné en sentinelle, le milieu de terrain pourrait ainsi guider les Three Lions vers l’avant.
Plus haut sur le terrain, Eberechi Eze fait office de candidat sérieux : l’attaquant a retrouvé son éclat à Arsenal ces dernières semaines, tandis que Foden, longtemps incontournable, peine à s’imposer et à retrouver son niveau à Manchester City, toujours en lice pour le titre en Premier League.
Gibbs-White s’est également distingué par une avalanche de buts sous les couleurs de Nottingham Forest, mais Waddle estime que cette montée en puissance est peut-être intervenue trop tard pour évincer des internationaux plus confirmés.
Si trois numéros 10 sont sélectionnés, lesquels l’Angleterre retiendra-t-elle ?
Waddle, qui a disputé 62 sélections avec les Three Lions, s’est exprimé au nom de Genting Casino, un casino en ligne haut de gamme proposant un jeu de machine à sous sur le thème du football. Interrogé par GOAL sur le choix délicat qu’il devrait faire, il a déclaré : « Pour moi, Rogers a été le plus régulier de tous. Je l’ai beaucoup observé. Il est mobile, solide et débordant de confiance en ce moment. Reste à voir si ses jambes tiendront jusqu’à la Coupe du monde, car il a déjà beaucoup enchaîné.
« J’apprécie Palmer. Il traverse une phase délicate avec Chelsea. Je ne veux pas le critiquer, mais il est indispensable à son club et a été très irrégulier cette saison : un excellent départ, puis un passage à vide, une blessure, et depuis, ses performances sont en dents de scie.
J’apprécie Eze à Arsenal, mais il ne joue pas assez à mon goût. J’aime sa technique, son talent et sa vision du jeu ; il est vraiment fantastique balle au pied.
Bellingham, pour moi, a le profil d’un milieu de terrain : il a la couverture de terrain nécessaire, je ne le verrais pas en meneur de jeu. Il sait marquer, il a la capacité d’entrer dans la surface, il est partout. C’est un joueur très simple : il reçoit, il passe, il court.
« En matière de créativité, je pencherais plutôt pour Rogers, Palmer et Eze. Je pense que Phil Foden, malheureusement, a été rattrapé par le temps : niveau d’énergie, blessures, peu importe, il n’est tout simplement pas le même cette saison que le Phil Foden que nous avons connu au fil des ans.
J’ai lu récemment qu’on pourrait même ne pas le voir dans l’avion. Je pense qu’il y a de fortes chances qu’il ne le soit pas. Il n’a pas été à la hauteur avec le maillot de City cette saison. Certes, il a connu de beaux moments à City, mais aujourd’hui, d’autres joueurs sont devant lui pour porter le numéro 10. »
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L'Angleterre espère mettre fin à 60 ans d'attente lors de la Coupe du monde 2026.
Tuchel a généralement fait confiance à des joueurs confirmés, rompus aux grands rendez-vous, ce qui laisse entrevoir un espoir pour Foden. Une fin de saison éclatante avec un titre majeur à la clé lui permettrait de justifier sa sélection pour la Coupe du monde.
En revanche, sélectionner Eze constituerait une surprise étant donné la concurrence, mais les wild-cards peuvent s’avérer précieuses et il faut aussi anticiper les blessures de dernière minute avant que Tuchel ne compose un groupe capable, selon lui, de mettre fin à soixante ans d’insuccès internationaux.