Waddle, qui a disputé 62 sélections avec les Three Lions, s’est exprimé au nom de Genting Casino, un casino en ligne haut de gamme proposant un jeu de machine à sous sur le thème du football. Interrogé par GOAL sur le choix délicat qu’il devrait faire, il a déclaré : « Pour moi, Rogers a été le plus régulier de tous. Je l’ai beaucoup observé. Il est mobile, solide et débordant de confiance en ce moment. Reste à voir si ses jambes tiendront jusqu’à la Coupe du monde, car il a déjà beaucoup enchaîné.

« J’apprécie Palmer. Il traverse une phase délicate avec Chelsea. Je ne veux pas le critiquer, mais il est indispensable à son club et a été très irrégulier cette saison : un excellent départ, puis un passage à vide, une blessure, et depuis, ses performances sont en dents de scie.

J’apprécie Eze à Arsenal, mais il ne joue pas assez à mon goût. J’aime sa technique, son talent et sa vision du jeu ; il est vraiment fantastique balle au pied.

Bellingham, pour moi, a le profil d’un milieu de terrain : il a la couverture de terrain nécessaire, je ne le verrais pas en meneur de jeu. Il sait marquer, il a la capacité d’entrer dans la surface, il est partout. C’est un joueur très simple : il reçoit, il passe, il court.

« En matière de créativité, je pencherais plutôt pour Rogers, Palmer et Eze. Je pense que Phil Foden, malheureusement, a été rattrapé par le temps : niveau d’énergie, blessures, peu importe, il n’est tout simplement pas le même cette saison que le Phil Foden que nous avons connu au fil des ans.

J’ai lu récemment qu’on pourrait même ne pas le voir dans l’avion. Je pense qu’il y a de fortes chances qu’il ne le soit pas. Il n’a pas été à la hauteur avec le maillot de City cette saison. Certes, il a connu de beaux moments à City, mais aujourd’hui, d’autres joueurs sont devant lui pour porter le numéro 10. »