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« Phil Foden est un joueur de grande qualité », a déclaré Pep Guardiola, ajoutant que Manchester City avait eu besoin du talent de ce meneur de jeu pour remporter cette victoire cruciale contre Crystal Palace
- GOAL
Foden inscrit une page d’histoire en Premier League
Foden a livré une véritable leçon de jeu pour franchir une étape historique, en enregistrant sa 100e participation à un but en Premier League lors de cette victoire facile face aux Eagles. L'international anglais a été l'artisan de toutes les actions positives de l'équipe de Guardiola, apportant l'étincelle nécessaire pour déjouer un bloc défensif tenace. Sa première passe décisive a été un moment de pure inspiration : il a trouvé Antoine Semenyo d'une sublime talonnade sans regarder, laissant la défense de Palace complètement abasourdie.
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Guardiola salue un meneur de jeu « plein de qualités »
Bien qu'il ait été relégué au second plan ces dernières semaines, Foden a su tirer le meilleur parti de cette rare titularisation en délivrant deux superbes passes décisives en première mi-temps. Après la rencontre, Guardiola a souligné l'importance de pouvoir compter sur un tel talent individuel. Le manager de City a déclaré à l'émission « Match of the Day » de la BBC : « Dans ce genre de matchs, où l'adversaire joue en bloc bas, c'est le talent des ailiers qui fait la différence, comme Phil sur le premier but. Dans ce genre de matchs, c'est la qualité qui fait la différence. Phil en possède à revendre. Je suis plus qu’heureux et satisfait. Nous connaissons ses qualités. Je l’apprécie énormément. C’est un redoutable coureur et un battant. Dans le dernier tiers, il est une véritable étincelle. J’en ai été vraiment ravi. »
Le titre échappe toujours à Manchester City
Si cette victoire permet à City de rester en lice, le club demeure tributaire d’un éventuel faux pas d’Arsenal lors de ses dernières sorties. Les Gunners comptent deux points d’avance à deux journées de la fin, ce qui oblige les Citizens à enchaîner les victoires tout en guettant un coup de pouce extérieur. Guardiola a fait preuve de réalisme, concédant que l’élan réside toujours chez l’équipe de Mikel Arteta, dans le nord de Londres.
« Tout dépend d’eux [Arsenal]. S’ils remportent leurs deux matchs, il n’y a rien à faire, rien à dire. Nous devons simplement rester dans la course au cas où. Les deux derniers matchs s’annoncent difficiles », a admis Guardiola. Le technicien catalan a également souligné la difficulté de percer les blocs défensifs : « Jouer contre dix hommes et un bloc bas n’est jamais facile, mais je travaille depuis le premier jour sur la manière d’attaquer ces blocs bas. Il faut juste être au bon endroit au bon moment et laisser venir. Les grands clubs, les joueurs de classe supérieure font la différence : un joueur comme Phil aujourd’hui fait la différence, ou [Rayan] Cherki lors du dernier match – c’est aussi simple que ça. »
- AFP
Tous les regards sont désormais tournés vers la finale de la FA Cup.
Après avoir empoché trois nouveaux points en championnat, City se projette déjà vers Wembley et la finale de la FA Cup contre Chelsea. Pour le match contre Crystal Palace, Guardiola a effectué six changements dans son onze de départ, laissant Erling Haaland et Jeremy Doku au repos afin de préserver l’effectif en vue du doublé national. Le technicien catalan se méfie toutefois de la menace que représentent les Blues, malgré leurs performances irrégulières en championnat.
« Il nous reste à nous reposer au plus vite et à nous préparer pour la FA Cup. C’est notre devoir », a expliqué Guardiola. « La FA Cup inspire un immense respect. Nous avons perdu les deux dernières fois parce que nous n’étions pas assez bons. Nous irons pour gagner, mais il faudra être prêts physiquement et mentalement face à un groupe qui ne vit pas sa meilleure saison, certes, mais qui conserve toute sa qualité. Ils donneront le maximum, et nous devons faire de même pour tenter de l’emporter. »