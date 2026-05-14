Si cette victoire permet à City de rester en lice, le club demeure tributaire d’un éventuel faux pas d’Arsenal lors de ses dernières sorties. Les Gunners comptent deux points d’avance à deux journées de la fin, ce qui oblige les Citizens à enchaîner les victoires tout en guettant un coup de pouce extérieur. Guardiola a fait preuve de réalisme, concédant que l’élan réside toujours chez l’équipe de Mikel Arteta, dans le nord de Londres.

« Tout dépend d’eux [Arsenal]. S’ils remportent leurs deux matchs, il n’y a rien à faire, rien à dire. Nous devons simplement rester dans la course au cas où. Les deux derniers matchs s’annoncent difficiles », a admis Guardiola. Le technicien catalan a également souligné la difficulté de percer les blocs défensifs : « Jouer contre dix hommes et un bloc bas n’est jamais facile, mais je travaille depuis le premier jour sur la manière d’attaquer ces blocs bas. Il faut juste être au bon endroit au bon moment et laisser venir. Les grands clubs, les joueurs de classe supérieure font la différence : un joueur comme Phil aujourd’hui fait la différence, ou [Rayan] Cherki lors du dernier match – c’est aussi simple que ça. »