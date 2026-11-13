Phil Foden doit-il changer de club ? Un ancien international anglais « inquiet » pour le meneur de jeu de Manchester City, en perte de vitesse et écarté de la sélection anglaise, à l’ère post-Pep Guardiola
Foden a signé un nouveau contrat jusqu’en 2030.
Après avoir été interrogé à maintes reprises sur son avenir, Foden, originaire de Stockport, a signé un nouveau contrat avec City au cours de l’été, qui doit le lier au club de l’Etihad Stadium jusqu’en 2030, avec une option de prolongation de 12 mois supplémentaires.
En l’état, il est toujours en passe de faire toute sa carrière dans le même club. Issu du célèbre centre de formation de Manchester, il a disputé 378 matches pour le club qui lui a donné sa chance et lui a permis de faire ses débuts en équipe première à 17 ans.
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Le « prochain Gascoigne » peine à se montrer décisif
Foden a remporté six titres de Premier League avec City, ainsi que la FA Cup, la Carabao Cup et la Ligue des champions. Il a également été élu meilleur jeune joueur de l’année par la PFA à deux reprises.
Les deux dernières saisons ont toutefois été plus laborieuses. Après avoir inscrit 27 buts lors de la saison 2023-24, il en a marqué 13 la saison suivante, puis 10 lors du dernier exercice. Une place de titulaire n’est plus garantie à celui qui était autrefois présenté comme le prochain Paul Gascoigne et le prochain Wayne Rooney du football anglais.
Foden s’était épanoui sous la direction attentive de Pep Guardiola, mais le Catalan a mis fin à son aventure à Manchester en 2026. Enzo Maresca n’a pas encore réussi à tirer le meilleur parti de ce talent imprévisible, tandis que Thomas Tuchel continue de l’écarter en sélection, après l’avoir déjà privé de Coupe du monde, un coup dur pour le joueur.
Foden encouragé à envisager un départ de Manchester City
Interrogé sur le présent et l’avenir de ce joueur manifestement doué, Bent, ancien international anglais, qui s’exprimait en partenariat avec MrQ Live Casino, a confié à GOAL : « Je m’inquiète pour Foden, point final. »
« Et pas seulement du point de vue de la sélection, car je me suis toujours demandé à quoi ressemblerait Foden quand Pep ne serait plus là. Toute sa formation de footballeur s’est faite sous Pep Guardiola. »
« Pour jouer sous les ordres de Pep, il faut posséder des qualités bien particulières, compte tenu de la manière dont il veut jouer dans un système précis. L’Angleterre ne joue pas comme ça. Personne sur la planète ne joue comme ça, n’est-ce pas ? »
« Alors, quand il jouait pour Manchester City, il était exceptionnel, au plus haut niveau, parmi les meilleurs. Mais chaque fois qu’il jouait pour l’Angleterre, on ne voyait jamais le même Phil Foden. Il semblait presque en difficulté avec l’Angleterre. »
« Alors, puisque Pep n’est plus là, que Foden ne joue plus pour Manchester City et qu’il ne figure plus dans le groupe de l’Angleterre, je me demande si un départ de City ne serait pas ce qu’il y a de mieux pour Phil Foden, afin de repartir presque de zéro et de se retrouver. »
« Je sais que Maresca vient tout juste de prendre ses fonctions, mais pour l’instant, je suis un peu inquiet pour Phil Foden et pour ce que sera la suite de sa carrière sans Pep. »
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Une concurrence féroce pour se faire une place à l’Etihad Stadium
Foden a disputé huit matches de Premier League cette saison, mais n’a plus été titulaire en championnat depuis le 17 octobre et a écopé d’un carton rouge après seulement 23 minutes lors d’un derby contre Manchester United à Old Trafford.
Il a inscrit un triplé en Ligue des champions face à l’AEK Athènes, mais ses contributions aux buts sur la scène nationale ont été rares, ce qui ne l’aide pas à déloger des joueurs comme Enzo Fernandez, Rayan Cherki et Iliman Ndiaye.
Il se peut qu’un départ vers un autre club le séduise et devienne une option plus sérieuse à un moment donné. L’international anglais aux 49 sélections ne devrait pas manquer de prétendants s’il devient disponible sur le marché.
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