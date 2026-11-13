Phil Foden doit-il changer de club ? Un ancien international anglais « inquiet » pour le meneur de jeu de Manchester City, en perte de vitesse et écarté de la sélection anglaise, à l’ère post-Pep Guardiola

Interrogé sur le présent et l’avenir de ce joueur manifestement doué, Bent, ancien international anglais, qui s’exprimait en partenariat avec MrQ Live Casino, a confié à GOAL : « Je m’inquiète pour Foden, point final. »

« Et pas seulement du point de vue de la sélection, car je me suis toujours demandé à quoi ressemblerait Foden quand Pep ne serait plus là. Toute sa formation de footballeur s’est faite sous Pep Guardiola. »

« Pour jouer sous les ordres de Pep, il faut posséder des qualités bien particulières, compte tenu de la manière dont il veut jouer dans un système précis. L’Angleterre ne joue pas comme ça. Personne sur la planète ne joue comme ça, n’est-ce pas ? »

« Alors, quand il jouait pour Manchester City, il était exceptionnel, au plus haut niveau, parmi les meilleurs. Mais chaque fois qu’il jouait pour l’Angleterre, on ne voyait jamais le même Phil Foden. Il semblait presque en difficulté avec l’Angleterre. »

« Alors, puisque Pep n’est plus là, que Foden ne joue plus pour Manchester City et qu’il ne figure plus dans le groupe de l’Angleterre, je me demande si un départ de City ne serait pas ce qu’il y a de mieux pour Phil Foden, afin de repartir presque de zéro et de se retrouver. »

« Je sais que Maresca vient tout juste de prendre ses fonctions, mais pour l’instant, je suis un peu inquiet pour Phil Foden et pour ce que sera la suite de sa carrière sans Pep. »