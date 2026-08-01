AFP
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Phil Foden dévoile sa mission de « nouveau départ » sous Enzo Maresca alors que la star de Manchester City promet de rendre au club la confiance qu’il lui a accordée
Foden vise un nouveau départ
Le milieu de terrain de City, Foden, est déterminé à lancer un nouveau chapitre de sa carrière sous les ordres du nouvel entraîneur Maresca après avoir prolongé son séjour au club jusqu'en 2030. Le joueur de 26 ans a connu une baisse de forme notable au cours des deux dernières saisons, ne trouvant pas le chemin des filets lors de ses 31 dernières apparitions en club et en sélection. Néanmoins, la direction de Manchester City a affiché une confiance totale en son potentiel en lui offrant un nouveau contrat de quatre ans.
- Nexpher Images
La star de Manchester City salue le soutien
Foden a ouvertement exprimé sa détermination à répondre sur le terrain après avoir signé son nouveau contrat. Il a déclaré à BBC Sport : « Cela m’a permis de me sentir serein et je peux simplement me concentrer sur le fait d’être la meilleure version de moi-même et rendre au club de football la confiance qu’il m’a accordée. C’est agréable de voir le soutien du club et, évidemment, cela compte beaucoup. Il est temps que j’essaie de leur rendre la pareille et de rendre au club. »
L’international anglais a également salué l’arrivée de Maresca, estimant que leur relation déjà existante facilitera grandement son adaptation : « Très bien, c’est un nouveau départ, un nouvel entraîneur et, jusqu’à présent, j’apprécie vraiment. C’est très étrange, mais je connais Enzo d’avant, donc cela aide aussi. Je le connais assez bien et je sais ce qu’il représente. Cela a clairement aidé d’avoir cette relation avec lui. »
Foden a ensuite expliqué comment l’entraîneur italien l’a contacté personnellement après qu’il a manqué sa place dans le groupe de l’Angleterre pour la Coupe du monde 2026 : « Il [Maresca] m’a contacté juste après pour voir si ça allait, ce qui était très gentil de sa part, pour nous montrer ce caractère et la personne qu’il est. Il se soucie de tout le monde et veut avoir une bonne relation avec l’équipe. »
Concernant les chances de City de remporter des trophées cette saison au milieu d’importants changements dans l’effectif, Foden a ajouté : « Je pense que nous pouvons tout gagner, mais c’est évidemment difficile. Nous avons toujours une équipe incroyable. »
Maresca soutient le meneur de jeu anglais
Les difficultés de Foden la saison dernière ont été aggravées par une combinaison d’une blessure à la cheville et de problèmes en dehors du terrain. Cependant, Maresca comprend l’immense potentiel du meneur de jeu et a promis de lui apporter tout son soutien pour l’aider à retrouver sa meilleure forme.
Il a déclaré : « Phil est très important, comme les autres. Je connais Phil depuis des années, je sais à quel point il est bon. C’est mon devoir de l’aider à redevenir le Phil que nous voulons tous. Avant tout, le plus important, c’est qu’il soit heureux et qu’il prenne du plaisir à jouer au football. S’il se sent bien, il peut nous aider à gagner des titres. »
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La reconstruction de City sous Maresca
Maresca dirigera City pour la première fois lors du match amical de samedi contre l'Inter Milan à Hong Kong. Malgré la perte de joueurs d'expérience comme Bernardo Silva et John Stones, Foden reste optimiste quant à la capacité de Manchester City à jouer sur tous les tableaux cette saison. Le renouveau de Foden sera crucial pour les espoirs de City d'ouvrir une nouvelle ère réussie sous les ordres de son nouvel entraîneur.
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