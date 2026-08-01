Foden a ouvertement exprimé sa détermination à répondre sur le terrain après avoir signé son nouveau contrat. Il a déclaré à BBC Sport : « Cela m’a permis de me sentir serein et je peux simplement me concentrer sur le fait d’être la meilleure version de moi-même et rendre au club de football la confiance qu’il m’a accordée. C’est agréable de voir le soutien du club et, évidemment, cela compte beaucoup. Il est temps que j’essaie de leur rendre la pareille et de rendre au club. »

L’international anglais a également salué l’arrivée de Maresca, estimant que leur relation déjà existante facilitera grandement son adaptation : « Très bien, c’est un nouveau départ, un nouvel entraîneur et, jusqu’à présent, j’apprécie vraiment. C’est très étrange, mais je connais Enzo d’avant, donc cela aide aussi. Je le connais assez bien et je sais ce qu’il représente. Cela a clairement aidé d’avoir cette relation avec lui. »

Foden a ensuite expliqué comment l’entraîneur italien l’a contacté personnellement après qu’il a manqué sa place dans le groupe de l’Angleterre pour la Coupe du monde 2026 : « Il [Maresca] m’a contacté juste après pour voir si ça allait, ce qui était très gentil de sa part, pour nous montrer ce caractère et la personne qu’il est. Il se soucie de tout le monde et veut avoir une bonne relation avec l’équipe. »

Concernant les chances de City de remporter des trophées cette saison au milieu d’importants changements dans l’effectif, Foden a ajouté : « Je pense que nous pouvons tout gagner, mais c’est évidemment difficile. Nous avons toujours une équipe incroyable. »