Phil Foden a-t-il fait son temps à Manchester City ? Le héros local devra peut-être quitter le club de son enfance pour relancer sa carrière – et éviter de devenir un nouveau Jack Grealish

Ses deux dernières sorties au « berceau du football » en mars avaient déjà ébranlé ses espoirs de Coupe du monde. Samedi, sa performance discrète avec Manchester City contre Southampton en demi-finale de la FA Cup a également suscité des interrogations sur son avenir à long terme dans le club où il s’est imposé, à seulement 25 ans, comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire des Citizens.

L’idée d’un départ paraissait encore impensable il y a deux ans, lorsqu’il avait propulsé les Citizens vers un quatrième titre consécutif en Premier League grâce à 19 buts et huit passes décisives, écrasant logiquement tous les classements individuels nationaux. Elle semblait encore hautement improbable il y a quatre mois : il venait alors de marquer cinq fois en trois matchs, et Pep Guardiola l’avait déclaré « de retour » après des mois difficiles, tant sur le terrain qu’en dehors.

Pourtant, le garçon arrivé à City à huit ans, que Guardiola a qualifié de « joueur le plus talentueux qu’il ait jamais entraîné », traverse une nouvelle zone de turbulences à un moment crucial de sa carrière, aussi bien en club qu’en sélection. Une décision susceptible de bouleverser sa vie pourrait bien s’imposer.