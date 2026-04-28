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Phil Foden Man City GFXGetty/GOAL
Richard Martin

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Phil Foden a-t-il fait son temps à Manchester City ? Le héros local devra peut-être quitter le club de son enfance pour relancer sa carrière – et éviter de devenir un nouveau Jack Grealish

Opinion
Manchester City
P. Foden
Premier League
FEATURES

Ces deux derniers mois, Phil Foden a été plus souvent aligné d’entrée à Wembley qu’à l’Etihad Stadium. Malheureusement, chaque match a suivi le même scénario : le milieu de terrain de Manchester City et de l’Angleterre a été remplacé après une prestation individuelle très décevante.

Ses deux dernières sorties au « berceau du football » en mars avaient déjà ébranlé ses espoirs de Coupe du monde. Samedi, sa performance discrète avec Manchester City contre Southampton en demi-finale de la FA Cup a également suscité des interrogations sur son avenir à long terme dans le club où il s’est imposé, à seulement 25 ans, comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire des Citizens.

L’idée d’un départ paraissait encore impensable il y a deux ans, lorsqu’il avait propulsé les Citizens vers un quatrième titre consécutif en Premier League grâce à 19 buts et huit passes décisives, écrasant logiquement tous les classements individuels nationaux. Elle semblait encore hautement improbable il y a quatre mois : il venait alors de marquer cinq fois en trois matchs, et Pep Guardiola l’avait déclaré « de retour » après des mois difficiles, tant sur le terrain qu’en dehors.

Pourtant, le garçon arrivé à City à huit ans, que Guardiola a qualifié de « joueur le plus talentueux qu’il ait jamais entraîné », traverse une nouvelle zone de turbulences à un moment crucial de sa carrière, aussi bien en club qu’en sélection. Une décision susceptible de bouleverser sa vie pourrait bien s’imposer.

  • Manchester City v Southampton - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Longue période sans marquer

    Remplacé par Savinho à la 58^e minute, Foden a été salué par un mélange d’enthousiasme et de compassion de la part des supporters de City, présents à Wembley. Peu en vue face à un adversaire de Championship, le jeune Anglais a cédé sa place à un coéquipier immédiatement plus menaçant.

    Une performance en phase avec son niveau de 2026 : il reste muet depuis 24 matchs, pour une seule passe décisive. Aligné d’entrée contre Southampton pour la première fois en sept semaines, il a été préféré à Erling Haaland, Jeremy Doku, Antoine Semenyo, Bernardo Silva et Marc Guehi, tous sur le banc, rappelant qu’il est désormais une option de second rang, utilisé principalement lorsque Guardiola choisit de reposer ses cadres.

    Il n’avait pas été utilisé lors du match de championnat contre Liverpool en février, n’est entré en jeu que cinq minutes lors du récent choc pour le titre face à Arsenal, et n’a fait son apparition qu’en prolongation de la finale de la Carabao Cup contre les Gunners.

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  • Manchester City v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Un match perdu d’avance

    La dernière fois que Foden a été titularisé contre un adversaire du « Big Six », c’était lors du derby face à Manchester United en janvier ; il avait alors cédé sa place à Rayan Cherki à la mi-temps. L’international français a depuis supplanté Foden au poste de milieu offensif titulaire de City, mais Guardiola a choisi de les aligner ensemble à Wembley. L’expérience n’a pas convaincu : Foden a souvent gêné Cherki et est apparu bridé, tandis que la recrue estivale, achetée 34 millions de livres sterling, dictait le jeu de City, malgré un succès modéré.

    Initialement présenté comme le successeur de Kevin De Bruyne, venu de Lyon, le Français semble désormais écarter Foden du onze. Interrogé début mars sur l’éviction du natif de Stockport, Guardiola a répondu sans détour, comparant l’Anglais à son nouveau meneur et rappelant que, dans son effectif ultra-compétitif, personne n’est à l’abri.

    « Cherki a été incroyable. Phil joue plus ou moins à ce poste et doit rivaliser avec Rayan », a expliqué Guardiola. « Il y a des joueurs comme Wayne Rooney, capables d’être incroyables pendant 11, 12, 13, 14, 15 ans d’affilée sur une saison de 11 mois. Pour les autres, il arrive parfois de traverser un passage à vide. Ils n’ont pas à s’inquiéter, mais ils doivent prendre ça comme un défi.

    « Phil était là pour tous les titres que nous avons remportés et il a joué un rôle important dans ces succès. Mais ça arrive, [il faut se dire] : “Bon, je dois rivaliser avec mes coéquipiers venus de l’étranger qui veulent faire leurs preuves en Premier League et se faire un nom.” »

  • Manchester City v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    « La pire saison » revisitée

    Lors de cette même conférence de presse, Guardiola a tenté de calmer l’inquiétude concernant Foden, qu’il présente comme un simple passage à vide après une saison 2024-2025 déjà délicate : « Je pense que la pire saison de Phil était la dernière, mais celle-ci s’est très bien déroulée jusqu’en novembre. Au final, un joueur doit se mesurer à ses coéquipiers ; or ces derniers vous poussent à vous dépasser. Quand on recrute de nouveaux éléments et qu’on modifie l’effectif, il arrive qu’ils soient plus en forme et qu’il faille en tenir compte. »

    Fait marquant : Foden pourrait conclure l’exercice avec des statistiques identiques à celles de sa pire saison, avec 10 buts toutes compétitions confondues, même si son total de passes décisives est légèrement supérieur cette année. Il peine pour l’instant à répondre au défi lancé par les nouveaux arrivants comme Cherki. 

    Interrogé après la demi-finale de samedi, Guardiola a réitéré sa confiance : le héros local retrouvera bientôt son meilleur niveau.

    « Ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne revienne », a-t-il assuré. Interrogé sur sa confiance envers le joueur, l’entraîneur a tranché : « Absolument. » 

  • Everton FC v Manchester City FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Les comparaisons avec Grealish

    Journalistes et supporters ont toutefois un sentiment de déjà-vu avec Guardiola et Foden. En février, l’entraîneur avait déclaré : « Je n’ai absolument aucun doute concernant Phil. Il doit se remettre sur pied et se concentrer uniquement sur le football et la pêche. Quand il aura retrouvé cela, Phil sera de retour. »

    Difficile, alors, de ne pas songer aux propos similaires tenus par le technicien catalan au sujet d’un autre talent anglais aux promesses encore inachevées : Jack Grealish.

    Lors de la finale de la FA Cup 2024 perdue contre United, alors que Grealish était remplaçant non utilisé, l’entraîneur avait affirmé : « Il reviendra. Il a connu des difficultés cette saison et Jeremy [Doku] a fait un incroyable bond en avant, comme tout le monde a pu le constater lors des derniers matchs. Mais Jack retrouvera le niveau de la saison dernière, j’en suis presque sûr. »

    Guardiola a toutefois fini par admettre son erreur concernant Grealish : « Est-ce que je veux le Jack qui a remporté le triplé ? Oui. Mais je dois être honnête avec moi-même », a-t-il reconnu en janvier 2025.

  • England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Une place en Coupe du monde est en jeu

    Sept mois plus tard, Grealish quittait le club pour rejoindre Everton sous forme de prêt. Il a connu un début de saison impressionnant avec les Toffees avant de subir une grave blessure au pied qui a prématurément mis fin à son exercice. Apparemment ravi de profiter de son temps libre, des photos ont circulé ce week-end, le montrant endormi sur le toit d’un bar à Manchester, entouré de bouteilles.

    Si Foden ne semble pas tomber dans les excès festifs, sa carrière connaît pourtant une trajectoire comparable, à seulement 25 ans. Cette baisse de régime survient à un moment délicat, alors que la Coupe du monde se profile et que Thomas Tuchel a reconnu qu’il pourrait ne pas le retenir dans le groupe.

    Guardiola a exhorté Foden à se battre pour convaincre l’entraîneur, déclarant après les contre-performances des Three Lions face à l’Uruguay et au Japon : « On ne peut pas laisser passer ces occasions. Si tu as une chance, joue du mieux que tu peux pour être sélectionné, car ça n’arrive qu’une fois tous les quatre ans. Tu n’as pas le choix. »

  • Newcastle United v Manchester City - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Et maintenant ?

    La question de l’avenir de Phil Foden à Manchester City se pose désormais. Sous contrat jusqu’en 2027, le milieu anglais semblait, il y a encore quelques mois, promis à une prolongation automatique. Cependant, même si le club reste, selon plusieurs sources, disposé à lui offrir un nouveau bail, les événements récents pourraient faire évoluer cette position.

    Le club serait naturellement réticent à lui proposer un contrat long et lucratif, et le joueur lui-même pourrait hésiter à signer un bail qui restreindrait ses options.

    Souvent présenté comme un joueur fidèle à un seul maillot, Foden pourrait pourtant devoir envisager un départ pour relancer sa carrière.

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