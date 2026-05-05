Avec 15 participations à des buts toutes compétitions confondues cette saison, Foden a joué un rôle clé dans la course au titre de Premier League de Manchester City et dans la qualification du club pour la finale de la FA Cup. Cependant, son temps de jeu a été réduit par Guardiola ces derniers mois, et il se trouve désormais dans une course contre la montre pour s'imposer dans la sélection anglaise de Thomas Tuchel en vue de la Coupe du monde 2026.