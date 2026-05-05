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Phil Foden a officiellement prolongé son contrat avec Manchester City pour plusieurs années, une négociation menée avec l’appui de l’agent de premier plan d’Erling Haaland
Avenir assuré à l’Etihad
Le meneur de jeu de 25 ans s’apprête à signer un nouveau contrat de quatre ans qui prolongera son séjour à Manchester au moins jusqu’en 2030. Selon The Athletic, ce nouveau bail remplacera l’accord actuel, qui courait jusqu’en 2027, et inclut une option de prolongation d’une année supplémentaire. Les dernières formalités sont en cours, mais joueur et club sont d’ores et déjà d’accord pour prolonger leur partenariat très fructueux.
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Le facteur Pimenta
Selon The Athletic, Foden a sollicité le super-agent de renommée mondiale Pimenta pour piloter les discussions avec le club de Premier League. L’intermédiaire brésilien, déjà en charge des intérêts de Haaland, a mené l’intégralité des négociations afin que la contribution du produit du centre de formation soit pleinement reflétée dans ses nouvelles conditions contractuelles. Ce partenariat stratégique souligne la volonté de Foden de s’appuyer sur une représentation de premier plan alors qu’il s’apprête à entrer dans ce qui s’annonce comme les meilleures années de sa carrière professionnelle.
Un diplômé de l’Académie décoré
Entré au club dès les catégories U9, Phil Foden s’est imposé comme l’un des joueurs les plus titrés de l’ère moderne de Manchester City. Depuis ses débuts en équipe première à 17 ans, il a marqué 110 buts et délivré 66 passes décisives en 365 apparitions, enrichissant son palmarès de manière fulgurante. Son palmarès compte déjà six titres de Premier League, deux FA Cups et une Ligue des champions, ce qui consolide son statut de figure incontournable sous les ordres de Pep Guardiola.
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Et maintenant ?
Avec 15 participations à des buts toutes compétitions confondues cette saison, Foden a joué un rôle clé dans la course au titre de Premier League de Manchester City et dans la qualification du club pour la finale de la FA Cup. Cependant, son temps de jeu a été réduit par Guardiola ces derniers mois, et il se trouve désormais dans une course contre la montre pour s'imposer dans la sélection anglaise de Thomas Tuchel en vue de la Coupe du monde 2026.