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Phil Foden a expliqué pourquoi un transfert à Aston Villa pourrait constituer une « excellente décision », alors que sa carrière a connu un coup d’arrêt à Manchester City
Selon les dernières informations, la star de Villa, Rogers, serait évaluée à 130 millions de livres sterling.
Si l’une des stars des « Three Lions » venait à quitter Villa Park, pourrait-on en trouver une autre pour la remplacer ? La vente de Rogers apporterait une injection de liquidités considérable à Unai Emery et son équipe ; on évoque en effet un prix record de 130 millions de livres sterling (172 millions de dollars) qui lui serait attribué.
Même si le club doit respecter les réglementations du PSR et du FFP, une telle somme offrirait à Unai Emery une marge de manœuvre confortable pour recruter un remplaçant répondant à ses exigences créatives.
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Foden a été écarté de la liste des joueurs anglais sélectionnés pour la Coupe du monde.
Foden pourrait attirer leur attention, certains supporters ayant déjà évoqué cette idée sur les réseaux sociaux. Même s’il serait difficile pour le joueur de 26 ans de rompre les liens qui l’unissent à City depuis le début de sa carrière, compte tenu de tout ce qu’il y a accompli, on ne peut ignorer le fait qu’il stagne ces derniers temps.
Son bilan de 10 buts lors de la saison 2025-2026 a contribué à ce que ce meneur de jeu technique ne soit pas retenu dans les plans de l'Angleterre pour la Coupe du monde. Un nouveau départ pourrait l'aider à se remettre sur les rails : un nouveau défi et des titularisations régulières lui permettraient de raviver sa flamme professionnelle.
Un transfert à Aston Villa serait-il pertinent pour Foden ?
Interrogé sur l’éventualité d’un transfert vers le sud, l’ancien attaquant de Villa, Cascarino – s’exprimant au nom de Tonybet, dont la campagne « World Cup Card Collection » offre aux clients canadiens la chance de remporter jusqu’à 150 000 dollars canadiens – a confié à GOAL : « C’est un excellent choix si cela permet à Phil Foden de retrouver son éclat.
Parfois, dans une carrière, on a besoin de ce petit plus qui donne un véritable coup de fouet. On se dit : “Bon, maintenant, je vais jouer en équipe première”. Et je ne pense pas que pour Phil, être un simple figurant ou faire partie d’un effectif en tant que remplaçant corresponde au début de sa carrière à City. C’est le parcours classique d’un jeune joueur : on débute, on se fait remarquer, on intègre l’équipe, on entre en jeu comme remplaçant, puis on convainc l’entraîneur de nous aligner régulièrement.
« Phil Foden a suivi un parcours complètement inverse, n’est-ce pas ? Un nouvel entraîneur est arrivé, donc ça pourrait changer. Mais je pense qu’à son âge et compte tenu de ce qu’il a accompli, si Phil Foden avait l’opportunité d’aller jouer dans un club – un très bon club, qui plus est – et de retrouver cette motivation et cette soif de prouver aux gens qu’ils ont tort, je pense que Phil en a besoin.
« Regardez ce que Phil a accompli au cours des dix-huit derniers mois : City a brillé, et il a perdu sa place, sans même être sélectionné en équipe d’Angleterre. Il doit réagir. »
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Foden s'apprête à signer un nouveau contrat avec Manchester City, malgré les spéculations sur son avenir.
Foden est à un tournant : il lui reste douze mois avant l’expiration de son contrat à Manchester. Un accord serait trouvé pour le prolonger jusqu’en 2030.
Toutefois, ce nouveau bail pourrait aussi permettre au club de maintenir le prix de ce milieu de terrain de grande classe à son maximum. Manchester City, qui entre dans l’ère post-Pep Guardiola sous la houlette du nouvel entraîneur Enzo Maresca, pourrait donc se montrer réceptif aux offres concernant cette superstar formée au club, déjà titrée six fois en Premier League et une fois en Ligue des champions.