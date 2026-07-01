Phil Foden a expliqué pourquoi un transfert à Aston Villa pourrait constituer une « excellente décision », alors que sa carrière a connu un coup d’arrêt à Manchester City

Interrogé sur l’éventualité d’un transfert vers le sud, l’ancien attaquant de Villa, Cascarino – s’exprimant au nom de Tonybet, dont la campagne « World Cup Card Collection » offre aux clients canadiens la chance de remporter jusqu’à 150 000 dollars canadiens – a confié à GOAL : « C’est un excellent choix si cela permet à Phil Foden de retrouver son éclat.

Parfois, dans une carrière, on a besoin de ce petit plus qui donne un véritable coup de fouet. On se dit : “Bon, maintenant, je vais jouer en équipe première”. Et je ne pense pas que pour Phil, être un simple figurant ou faire partie d’un effectif en tant que remplaçant corresponde au début de sa carrière à City. C’est le parcours classique d’un jeune joueur : on débute, on se fait remarquer, on intègre l’équipe, on entre en jeu comme remplaçant, puis on convainc l’entraîneur de nous aligner régulièrement.

« Phil Foden a suivi un parcours complètement inverse, n’est-ce pas ? Un nouvel entraîneur est arrivé, donc ça pourrait changer. Mais je pense qu’à son âge et compte tenu de ce qu’il a accompli, si Phil Foden avait l’opportunité d’aller jouer dans un club – un très bon club, qui plus est – et de retrouver cette motivation et cette soif de prouver aux gens qu’ils ont tort, je pense que Phil en a besoin.

« Regardez ce que Phil a accompli au cours des dix-huit derniers mois : City a brillé, et il a perdu sa place, sans même être sélectionné en équipe d’Angleterre. Il doit réagir. »