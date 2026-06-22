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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduit par

Phénomène rare : depuis 1966, cela n’est arrivé que trois fois. Mikel Oyarzabal et l’Espagne renouent avec la victoire après un départ catastrophique

Coupe du monde
FEATURES
Espagne vs Arabie saoudite
Espagne
Arabie saoudite
M. Oyarzabal
L. Yamal

L’Espagne voulait effacer le souvenir de son départ manqué à la Coupe du monde. Mission accomplie de brillante manière, même si Lamine Yamal, revenu dans le onze de départ, n’a pas été décisif.

L'Espagne, l'un des grands favoris au titre mondial, a été critiquée après avoir été tenue en échec (0-0) par le Cap-Vert, novice en Coupe du monde, lors de son premier match de groupe.

Mikel Oyarzabal, le « faux numéro 9 » aligné par Luis de la Fuente, a concentré les critiques. La raison ? Face à un adversaire qui jouait très bas, l’avant-centre de la Real Sociedad s’est souvent retrouvé isolé en pointe et n’a pas touché le ballon une seule fois durant les 30 premières minutes, une première dans l’histoire de la Coupe du monde.

Dire que les choses se sont mieux passées lors de la victoire 4-0 contre l’Arabie saoudite serait un euphémisme. Après seulement trente minutes de jeu lors de ce deuxième match, Oyarzabal ne comptait pas zéro, mais trois points au compteur. Un exploit réalisé par seulement deux autres joueurs depuis 1966.

  • L’importance de Lamine Yamal pour le jeu espagnol s’était déjà manifestée lors de son entrée en jeu contre le Cap-Vert, après un peu plus de 70 minutes. Pas encore à 100 % après une blessure, il avait dû se contenter d’un rôle d’impact en fin de match. Mais face à l’Arabie saoudite, le jeune prodige du FC Barcelone a cette fois démarré la rencontre et s’est véritablement imposé dans cette Coupe du monde 2026.

    Dès les premières minutes, le jeune joueur de 18 ans a multiplié les prises d’initiative, fixant plusieurs adversaires et insufflant un dynamisme que l’on n’avait pas vu lors du match d’ouverture. Son impact s’est concrétisé par l’ouverture du score, son tout premier but en Coupe du monde, qui a immédiatement lancé la rencontre.

    Servi par une passe décisive d’Oyarzabal au deuxième poteau, il n’a eu qu’à pousser le ballon au fond des filets. Le deuxième but, inscrit après un peu plus de vingt minutes de jeu, est l’œuvre d’Oyarzabal lui-même, qui profite d’un dégagement hésitant de la défense saoudienne pour se présenter seul face au gardien et marquer d’un tir à bout portant. La distance était tout aussi courte sur le deuxième but d’Oyarzabal quelques instants plus tard : un doublé et une passe décisive en moins de 25 minutes, le break était fait.

    Outre ses contributions directes aux buts, ses déplacements intelligents ont constamment créé des espaces pour ses coéquipiers, illustrant les qualités que l’entraîneur de la Fuente valorise tant. « Il possède un talent inné pour jouer entre les lignes et utilise très bien ses déplacements. C’est un joueur de classe mondiale », avait souligné le sélectionneur en mars, après la victoire 3-0 en amical contre la Serbie, évoquant l’attaquant de 29 ans, auteur du but en or (2-1) en finale de l’Euro 2024 face à l’Angleterre.

    Avec 27 buts en 55 sélections, son ratio est déjà impressionnant ; mais il a encore élevé son niveau de jeu : dix réalisations lors de ses huit dernières sorties avec la Roja. « C’est en quelque sorte l’Undav espagnol », a déclaré Jürgen Klopp, expert de MagentaTV, à la mi-temps, en référence au super-remplaçant de la sélection allemande, auteur d’un doublé samedi contre la Côte d’Ivoire (2-1).

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  • Yamal Oyarzabal Spain GFXGetty/GOAL

    Oyarzabal et Yamal, les héros du match, ont brillé, mais c’est le contre-pressing espagnol qui a véritablement impressionné toute l’Espagne.

    En remplaçant Oyarzabal et Yamal dès la mi-temps, Luis de la Fuente a choisi de les préserver face à un adversaire déjà largement dominé, ce qui souligne l’importance de ce duo pour les champions d’Europe. Oyarzabal a failli d’ailleurs inscrire un triplé à la 36^e minute : après une erreur du gardien saoudien Mohammed Al-Owais, il a caressé le ballon de l’extérieur du pied vers le but, mais sa frappe a heurté la barre transversale.

    Yamal, dimanche dans l’ombre d’Oyarzabal, a lui aussi pleinement convaincu, au-delà de son but d’ouverture du score. Non seulement il s’est distingué avec le ballon, mais il a surtout impressionné dans le contre-pressing.

    On a pu remarquer à quel point l’équipe espagnole dans son ensemble se lançait immédiatement, avec acharnement et intensité, dans la récupération du ballon après chaque perte de possession, ce qui a constitué un élément clé de sa domination écrasante. « Ils se créent sans cesse des occasions de but, s’imposent à 20, 25 mètres du but. C’est donc une mission impossible pour l’Arabie saoudite », a déclaré Klopp, saluant lui aussi le contre-pressing espagnol.

    Les Saoudiens sont restés impuissants durant les 90 minutes, les Espagnols ne leur laissant aucun espace – même si la Roja a nettement levé le pied en seconde période, satisfaite de son avance confortable.

    Rapidement revenus sur leurs critiques sévères après le faux départ dans la Coupe du monde, les médias espagnols ont salué la prestation. « Voilà enfin l’Espagne ! », s’est enthousiasmé As, qui avait pourtant ironisé après le match d’ouverture : « Le grand favori pour le titre ? On peut sans crainte mettre ce titre de côté. »

  • Espagne - Arabie saoudite : 4-0 (3-0) - les statistiques du match


    Match

    Espagne - Arabie saoudite

    Compétition

    Coupe du monde 2026, phase de groupes, 2ᵉ journée

    Résultat

    4-0 (3-0)

    Buts

    1-0 Yamal (11^e), 2-0 et 3-0 Oyarzabal (21^e, 24^e), 4-0 Al-Tambakti (49^e, c.s.c.)

    Lieu

    Atlanta (États-Unis)


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