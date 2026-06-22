L’importance de Lamine Yamal pour le jeu espagnol s’était déjà manifestée lors de son entrée en jeu contre le Cap-Vert, après un peu plus de 70 minutes. Pas encore à 100 % après une blessure, il avait dû se contenter d’un rôle d’impact en fin de match. Mais face à l’Arabie saoudite, le jeune prodige du FC Barcelone a cette fois démarré la rencontre et s’est véritablement imposé dans cette Coupe du monde 2026.

Dès les premières minutes, le jeune joueur de 18 ans a multiplié les prises d’initiative, fixant plusieurs adversaires et insufflant un dynamisme que l’on n’avait pas vu lors du match d’ouverture. Son impact s’est concrétisé par l’ouverture du score, son tout premier but en Coupe du monde, qui a immédiatement lancé la rencontre.

Servi par une passe décisive d’Oyarzabal au deuxième poteau, il n’a eu qu’à pousser le ballon au fond des filets. Le deuxième but, inscrit après un peu plus de vingt minutes de jeu, est l’œuvre d’Oyarzabal lui-même, qui profite d’un dégagement hésitant de la défense saoudienne pour se présenter seul face au gardien et marquer d’un tir à bout portant. La distance était tout aussi courte sur le deuxième but d’Oyarzabal quelques instants plus tard : un doublé et une passe décisive en moins de 25 minutes, le break était fait.

Outre ses contributions directes aux buts, ses déplacements intelligents ont constamment créé des espaces pour ses coéquipiers, illustrant les qualités que l’entraîneur de la Fuente valorise tant. « Il possède un talent inné pour jouer entre les lignes et utilise très bien ses déplacements. C’est un joueur de classe mondiale », avait souligné le sélectionneur en mars, après la victoire 3-0 en amical contre la Serbie, évoquant l’attaquant de 29 ans, auteur du but en or (2-1) en finale de l’Euro 2024 face à l’Angleterre.

Avec 27 buts en 55 sélections, son ratio est déjà impressionnant ; mais il a encore élevé son niveau de jeu : dix réalisations lors de ses huit dernières sorties avec la Roja. « C’est en quelque sorte l’Undav espagnol », a déclaré Jürgen Klopp, expert de MagentaTV, à la mi-temps, en référence au super-remplaçant de la sélection allemande, auteur d’un doublé samedi contre la Côte d’Ivoire (2-1).