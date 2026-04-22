« Phénomène rare chez un joueur » : comment un jeune talent de la Bundesliga s’est imposé comme cible de transfert pour le FC Bayern

C’est insolite : à 20 ans, Manzambi joue depuis toujours au milieu de terrain. Pourtant, il a failli devenir gardien de but, tant il admirait Neuer. « Heureusement pour la Suisse, son père et son frère l’ont fait changer d’avis », rappelait le Tages-Anzeiger de Zurich en octobre dernier.

Né à Genève, l’attaquant avait fêté son septième match international (sur les dix qu’il compte aujourd’hui) peu avant ses 20 ans, et avait déjà marqué son troisième but sous le maillot de la Nati. Quatre semaines plus tôt, il avait également frappé contre la Suède, transformant en or une entrée en jeu de quelques minutes. « Il possède un instinct de buteur rare », constatait le sélectionneur national Murat Yakin.

C’est lui qui l’avait convoqué pour la première fois en fin de saison dernière. Chez les professionnels, Manzambi n’a besoin que de onze matchs pour s’imposer comme l’un des meilleurs éléments du SC. Il a directement participé à quatre buts, un bilan remarquable qui a largement contribué à propulser le SC jusqu’à la finale (perdue) de la 34^e journée pour la qualification en Ligue des champions contre Francfort.