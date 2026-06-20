Phénomène Coupe du monde : comment les buts contre son camp sont-ils passés d’un simple coup de malchance à une véritable option tactique ?

Selon le média britannique The Athletic, les victoires de la sélection américaine dans cette Coupe du monde présentent un même profil : un départ fulgurant et une utilisation privilégiée des ailes pour lancer les offensives plutôt que de passer par l’axe central. ainsi que la capacité à exploiter les buts contre son camp pour ouvrir le score, à l’image de la déviation malheureuse du Paraguayen Damian Bobadilla dès l’entame de la rencontre, lançant les États-Unis vers un succès 4-1.

Cameron Burgess, côté australien, a imité ce scénario lors de la défaite 2-0 face aux États-Unis, permettant ainsi à la sélection américaine de devenir la première équipe de l’histoire à bénéficier de deux csc consécutifs en Coupe du monde masculine.

Les buts contre son camp, loin d’être de simples coups de chance, jouent un rôle significatif dans cette Coupe du monde. Bien que l’échantillon de matchs soit encore réduit (seulement 32 équipes au Qatar), cette tendance confirme une progression observée depuis plusieurs années dans le football mondial.