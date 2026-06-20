La Coupe du monde 2026 bat déjà un record : sept buts contre son camp ont été inscrits à ce stade de la compétition, soit déjà cinq de plus que le bilan total de l’édition qatarie de 2022, illustrant un net changement tactique dans le jeu offensif des sélections nationales.
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Phénomène Coupe du monde : comment les buts contre son camp sont-ils passés d’un simple coup de malchance à une véritable option tactique ?
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Le phénomène de la Coupe du monde
Selon le média britannique The Athletic, les victoires de la sélection américaine dans cette Coupe du monde présentent un même profil : un départ fulgurant et une utilisation privilégiée des ailes pour lancer les offensives plutôt que de passer par l’axe central. ainsi que la capacité à exploiter les buts contre son camp pour ouvrir le score, à l’image de la déviation malheureuse du Paraguayen Damian Bobadilla dès l’entame de la rencontre, lançant les États-Unis vers un succès 4-1.
Cameron Burgess, côté australien, a imité ce scénario lors de la défaite 2-0 face aux États-Unis, permettant ainsi à la sélection américaine de devenir la première équipe de l’histoire à bénéficier de deux csc consécutifs en Coupe du monde masculine.
Les buts contre son camp, loin d’être de simples coups de chance, jouent un rôle significatif dans cette Coupe du monde. Bien que l’échantillon de matchs soit encore réduit (seulement 32 équipes au Qatar), cette tendance confirme une progression observée depuis plusieurs années dans le football mondial.
Hasard ou stratagème ?
Selon les données d’Opta, le nombre moyen d’autogoals en Premier League était inférieur à un par journée durant les 17 premières saisons du championnat. la saison 2009-2010 a toutefois connu un pic historique avec 53 buts contre son camp en 38 journées. Bien que ce total demeure une anomalie, sept autres exercices ont tout de même vu 38 csc ou plus être inscrits.
Opta précise que ses critères de définition des buts contre son camp sont restés inchangés depuis le début de la Premier League, écartant l’hypothèse selon laquelle l’amélioration des retransmissions télévisées et la multiplication des angles de caméra expliqueraient cette évolution statistique. Pourtant, les défenseurs ne sont plus les joueurs maladroits d’antan : ce sont désormais des passeurs doués, techniquement au point, et pourtant ils expédient de plus en plus souvent le ballon dans leurs propres filets.
Principale raison de cette évolution : la transformation des attaques, et plus précisément la priorité accordée aux ailes, autrefois, les centres partaient du bord de la surface de réparation vers le poteau lointain, suivant une trajectoire courbe et éloignée du but, à la manière de David Beckham – des centres rarement conclus par un csc du défenseur.
La nouvelle tendance privilégie les centres au sol effectués depuis la ligne de fond, à la conclusion d’attaques rapides. conséquence : les défenseurs doivent souvent revenir à pleine vitesse vers leur propre but, et le ballon est joué de manière à les frapper et à finir directement dans les filets.
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Le dilemme des défenseurs
L’exemple le plus marquant de cette nouvelle stratégie offensive lors de la Coupe du monde en cours est le but égalisateur de la Belgique face à l’Égypte. À première vue, on croyait à une réalisation immédiate de Romelu Lukaku dès sa première touche après son entrée en jeu ; en réalité, c’est Mohamed Hani, défenseur des Pharaons, qui a finalement propulsé le ballon dans ses propres filets.
Les deux buts contre son camp qui ont profité aux États-Unis sont nés d’un manque de précision : le ballon de Bobadilla a roulé lentement sur la ligne de but au profit du Paraguay, et Borges aurait dû ajuster plus rapidement la position de ses pieds pour anticiper la trajectoire du ballon. le principe demeure le même : les États-Unis ont exploité de larges espaces et adressé deux centres vers la surface de réparation ; une simple touche aurait suffi pour battre le gardien.
Ces centres contraignent les défenseurs à tenter de repousser le ballon alors qu’ils foncent vers leurs propres cages sans intention de marquer, et ce type de buts contre son camp, y compris les rebonds sur les gardiens, s’est transformé en un phénomène courant et récurrent.
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L’aube d’une nouvelle ère statistique
Les sept buts contre son camp de cette Coupe du monde comptent parmi d’autres types de buts : l’Irakien Ayman Hussein, qui avait pourtant ouvert le score pour son équipe dès les premières minutes, a vu un ballon aérien le heurter avant de finir dans ses propres filets, offrant ainsi à la Norvège son dernier but de la rencontre, remportée 4-1.
À l’opposé, la frappe hasardeuse du milieu qatari Mohammed Manaei, qui a fini dans ses propres filets face au Canada, est apparue totalement superflue.
Les buts contre son camp consécutifs à des ballons rasants ou à des passes en retrait puissantes dans la surface ne sont pas seulement des accidents : ils s’inscrivent, dans une certaine mesure, dans la stratégie offensive adverse. à l’ère des statistiques avancées et des buts attendus, la prochaine étape pourrait être de calculer les buts contre attendus, car cette donnée démontrera que les ballons joués de la sorte possèdent une valeur offensive considérable.