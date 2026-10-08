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Harry Kane England goal 2026 World CupGetty
Yosua Arya
Traduit par

« Phénoménal » : Harry Kane soutenu par Gary Lineker pour mettre fin à la disette de l’Angleterre au Ballon d’Or

H. Kane
Angleterre
Bayern Munich
Bundesliga

Gary Lineker a soutenu la candidature du capitaine de l’Angleterre Harry Kane au Ballon d’Or après une série spectaculaire de buts avec le Bayern Munich et la sélection nationale. L’attaquant légendaire estime que le buteur phénoménal mérite largement la plus prestigieuse des distinctions individuelles devant le prodige adolescent Lamine Yamal.

  • Lineker voit Kane remporter la récompense individuelle suprême

    Lineker a apporté son soutien à Kane pour remporter le prochain Ballon d'Or. L'ancien attaquant de l'Angleterre a encensé l'actuel capitaine de la sélection, qualifiant ses récentes performances de phénoménales.

    Kane continue d'afficher une forme incroyable avec le Bayern Munich comme avec l'Angleterre. Il a récemment égalé le record national de 125 sélections de Peter Shilton, en inscrivant un doublé lors d'une victoire 3-0 en Ligue des nations contre la République tchèque à Wembley.

    L'attaquant a marqué six buts pour le Bayern en sept apparitions cette saison. Cela fait suite à une campagne précédente stupéfiante lors de laquelle il a inscrit 61 buts pour le club bavarois, ainsi que 12 autres pour sa sélection.

  • England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images Sport

    L’avant-centre moderne complet

    Lineker estime que Kane offre bien plus qu’une simple menace devant le but. Lors d’une conférence de la Leaders Week à Stamford Bridge, il a mis en avant l’impressionnant registre complet du joueur de 33 ans ainsi que son travail défensif.

    « Ce que Harry Kane a fait est vraiment incroyable, a déclaré Lineker, comme le rapporte Independent. Vraiment. C’est un finisseur brillant. Il est très précis des deux pieds et très fort de la tête aussi.

    « Ce n’est pas seulement un joueur de surface comme je l’étais. Moi, je traînais simplement dans le coin pour inscrire parfois un but, mais vous l’avez vu hier soir, il faisait aussi le ménage derrière. C’est un footballeur phénoménal, incroyablement intelligent, quelqu’un de vraiment bien, et quelle carrière il a eue. »

  • Des records battus sur la scène internationale

    Kane a solidement inscrit son nom parmi les plus grands joueurs de l’histoire de l’Angleterre. Son total de buts en sélection atteint désormais l’incroyable total de 91, et plus tôt cette année, il a dépassé Lineker pour devenir le meilleur buteur de l’histoire de son pays en Coupe du monde. Lineker estime que cette excellence durable mérite une reconnaissance mondiale.

    « J’aimerais vraiment le voir le gagner (le Ballon d’Or) », a-t-il admis. « Nous n’avons jamais eu de vainqueur du Ballon d’Or, parce que les précédents lauréats, dont Michael Owen et Kevin Keegan, étaient Footballeurs européens de l’année.

    « Ce serait largement mérité, et ce sera soit lui, soit Lamine Yamal. Donc, j’espère qu’il (Kane) gagnera un Ballon d’Or, et plus important encore, j’espère qu’un jour il remportera quelque chose avec l’Angleterre. »

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    Une soirée historique attend Londres

    Kane saura bientôt s’il en a fait assez pour décrocher ce prestigieux prix. La cérémonie de la 70e édition du Ballon d’Or aura lieu le 26 octobre. En guise d’hommage particulier, le prochain événement sera organisé à Londres. Ce lieu a été choisi pour commémorer le tout premier lauréat de cette distinction, l’icône du football anglais Sir Stanley Matthews.

    D’ici là, Kane restera concentré sur ses obligations en club en Allemagne. La star du Bayern cherchera à maintenir son impressionnante forme de buteur dans sa quête de trophées majeurs sur la scène nationale et européenne.

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