Lineker a apporté son soutien à Kane pour remporter le prochain Ballon d'Or. L'ancien attaquant de l'Angleterre a encensé l'actuel capitaine de la sélection, qualifiant ses récentes performances de phénoménales.

Kane continue d'afficher une forme incroyable avec le Bayern Munich comme avec l'Angleterre. Il a récemment égalé le record national de 125 sélections de Peter Shilton, en inscrivant un doublé lors d'une victoire 3-0 en Ligue des nations contre la République tchèque à Wembley.

L'attaquant a marqué six buts pour le Bayern en sept apparitions cette saison. Cela fait suite à une campagne précédente stupéfiante lors de laquelle il a inscrit 61 buts pour le club bavarois, ainsi que 12 autres pour sa sélection.