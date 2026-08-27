Une blessure malheureuse, contractée lors de retrouvailles avec son club formateur de Villa, a écourté le passage de Grealish sur le Merseyside. Le joueur avait brièvement retrouvé sa forme et sa condition physique chez Everton, décrochant le trophée de joueur du mois de Premier League au début de la saison 2025-2026.

L’accord d’une saison conclu par Everton comprenait une option d’achat, mais les conditions de 50 millions de livres (68 M$) qui y figuraient ont toujours été jugées un peu trop élevées pour que cette clause soit levée. Des discussions concernant un éventuel compromis devaient avoir lieu.

Grealish est toutefois retourné à l’Etihad Stadium et a joué pour Manchester City pendant la pré-saison ainsi que lors de son match d’ouverture de Premier League en 2026-2027. Une nouvelle ère s’est ouverte à Manchester, Enzo Maresca relevant le défi de succéder à Pep Guardiola, mais tout le monde ne bénéficiera pas d’une remise à zéro complète.

Cela pourrait inclure Grealish, Sunderland ayant, dit-on, une offre de prêt sur la table. Bruce, qui a passé du temps dans les West Midlands avec cet énigmatique meneur de jeu, n’est pas surpris de voir un intérêt se manifester pour un joueur confirmé et un personnage haut en couleur.