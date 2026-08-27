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« Peut jouer pour n’importe quel club au monde » : Jack Grealish est « trop bon » pour ne pas décrocher un transfert loin de Manchester City, alors qu’un ancien entraîneur d’Aston Villa voit Sunderland proposer un prêt
Prêt à Everton et retour à Manchester City
Une blessure malheureuse, contractée lors de retrouvailles avec son club formateur de Villa, a écourté le passage de Grealish sur le Merseyside. Le joueur avait brièvement retrouvé sa forme et sa condition physique chez Everton, décrochant le trophée de joueur du mois de Premier League au début de la saison 2025-2026.
L’accord d’une saison conclu par Everton comprenait une option d’achat, mais les conditions de 50 millions de livres (68 M$) qui y figuraient ont toujours été jugées un peu trop élevées pour que cette clause soit levée. Des discussions concernant un éventuel compromis devaient avoir lieu.
Grealish est toutefois retourné à l’Etihad Stadium et a joué pour Manchester City pendant la pré-saison ainsi que lors de son match d’ouverture de Premier League en 2026-2027. Une nouvelle ère s’est ouverte à Manchester, Enzo Maresca relevant le défi de succéder à Pep Guardiola, mais tout le monde ne bénéficiera pas d’une remise à zéro complète.
Cela pourrait inclure Grealish, Sunderland ayant, dit-on, une offre de prêt sur la table. Bruce, qui a passé du temps dans les West Midlands avec cet énigmatique meneur de jeu, n’est pas surpris de voir un intérêt se manifester pour un joueur confirmé et un personnage haut en couleur.
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Où Grealish va-t-il atterrir ?
S’exprimant en association avec Free Bets, le site des meilleurs sites de paris au Royaume-Uni, Bruce a déclaré à GOAL, lorsqu’il a été interrogé sur l’avenir immédiat de Grealish : « Qui peut se le permettre ? Je veux dire, il est évidemment très bien payé. Cela fait seulement trois, quatre ou cinq ans qu’il est parti pour 100 millions de livres sterling.
« Jack n’a pas eu de chance. Alors qu’il brillait de nouveau à Everton, il a contracté une vilaine blessure, et j’ai de la peine pour lui maintenant. Aucun joueur ne veut ça.
« Il a eu 10 à 15 minutes l’autre jour [pour City], et ils ont un peu renversé le match. Il y a beaucoup de clubs qui aimeraient avoir Jack Grealish, j’en suis sûr. Qui sait ? Si Jack est bien, alors nous savons tous qu’il peut jouer pour n’importe quel club du monde. »
Sunderland a soumis une offre de prêt
Interrogé sur le fait de savoir si Grealish est trop talentueux pour n’avoir qu’un rôle secondaire , en ne faisant que de brèves apparitions en sortie de banc, et s’il mérite bien plus que cela, Bruce a ajouté : « Il est trop bon, oui. Mais comme je l’ai dit, les circonstances...
« Écoutez, il était étincelant à Everton. Les supporters d’Everton l’adoraient absolument, et c’était bien normal. Vous savez, c’est un joueur de très grande classe quand il est bien physiquement. Et tout d’un coup, malheureusement, il a subi une blessure qui l’a écarté des terrains pendant quatre à cinq mois.
« Il sera intéressant de voir ce qui se passera lors de la dernière semaine du mercato. Heureusement, il est en forme et disponible pour jouer, ce qui est une bonne chose pour Jack, parce que quand il était jeune avec moi, il a eu une terrible blessure et a été absent pendant six mois à cause d’un rein. Il s’est abîmé un rein et en a déchiré un, et il s’est retrouvé dans une situation affreuse, affreuse pendant de nombreuses semaines.
« Donc, espérons qu’il reste bien physiquement, et voyons ce qui se passe. Et s’il n’obtient pas de transfert, alors il a assurément assez de talent pour faire partie du groupe de Manchester City, ça c’est certain. »
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Transfert à 100 M£ et triplé historique
Grealish est devenu le joueur le plus cher de l’histoire du football britannique en rejoignant City depuis Villa dans le cadre du premier transfert à 100 millions de livres sterling (136 M$) de l’histoire de la Premier League en 2021. Il a participé au triplé historique remporté par Chelsea en 2022-2023.
Il a remporté sept trophées au total à l’Etihad, dont trois titres de champion, et a disputé 158 matches. Ce chapitre de sa carrière pourrait toucher à sa fin, et Sunderland devrait faire face à la concurrence pour s’attacher les services de Grealish avant la date limite du 1er septembre.
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