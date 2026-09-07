« Peut-être que la personne qui a établi le calendrier était italienne » : Jose Mourinho s’en prend à la programmation et admet sa surprise face à la disette de l’Inter en Ligue des champions

Mourinho a une nouvelle fois laissé entendre que des facteurs extérieurs pourraient influencer le calendrier du Real Madrid, mais son attention se tourne désormais vers un adversaire bien connu. L'entraîneur portugais a dirigé l'Inter entre 2008 et 2010, le menant à un triplé historique en 2010, qui comprenait le troisième et plus récent trophée de Ligue des champions du club lombard, avant les défaites en finale subies en 2023 et en 2025.

Malgré sa frustration concernant le calendrier, le « Special One » a réservé de grands éloges à la continuité tactique de son ancien club. Revenant sur ses progrès depuis sa campagne historique conclue par un triplé en 2010, il a souligné la stabilité au sein du géant italien tout en confirmant qu'il devra se passer d'Arda Guler, de Bernardo Silva et d'Eduardo Camavinga en raison de suspensions. « L'Inter est une grande équipe depuis six ans. De (Antonio) Conte à (Simone) Inzaghi et (Cristian) Chivu, le modèle de jeu est le même. C'est une équipe capable de jouer les yeux fermés. La seule surprise de ces dernières années, c'est qu'il n'a jamais remporté la Ligue des champions. Demain, nous aurons trois joueurs suspendus, mais sur le terrain, ce sera toujours du 11 contre 11. Peut-être que la personne qui a établi le calendrier était italienne. »