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« Peut-être que la personne qui a établi le calendrier était italienne » : Jose Mourinho s’en prend à la programmation et admet sa surprise face à la disette de l’Inter en Ligue des champions
Mourinho remet en question le calendrier et salue la régularité de l’Inter
Mourinho a une nouvelle fois laissé entendre que des facteurs extérieurs pourraient influencer le calendrier du Real Madrid, mais son attention se tourne désormais vers un adversaire bien connu. L'entraîneur portugais a dirigé l'Inter entre 2008 et 2010, le menant à un triplé historique en 2010, qui comprenait le troisième et plus récent trophée de Ligue des champions du club lombard, avant les défaites en finale subies en 2023 et en 2025.
Malgré sa frustration concernant le calendrier, le « Special One » a réservé de grands éloges à la continuité tactique de son ancien club. Revenant sur ses progrès depuis sa campagne historique conclue par un triplé en 2010, il a souligné la stabilité au sein du géant italien tout en confirmant qu'il devra se passer d'Arda Guler, de Bernardo Silva et d'Eduardo Camavinga en raison de suspensions. « L'Inter est une grande équipe depuis six ans. De (Antonio) Conte à (Simone) Inzaghi et (Cristian) Chivu, le modèle de jeu est le même. C'est une équipe capable de jouer les yeux fermés. La seule surprise de ces dernières années, c'est qu'il n'a jamais remporté la Ligue des champions. Demain, nous aurons trois joueurs suspendus, mais sur le terrain, ce sera toujours du 11 contre 11. Peut-être que la personne qui a établi le calendrier était italienne. »
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Réponse aux rumeurs et relations entre joueurs
La préparation du match a également été marquée par des questions concernant la relation de Mourinho avec des membres actuels de l'Inter, en particulier Chivu. Le Roumain a joué sous les ordres de Mourinho durant leur période commune au Stadio Meazza avant de se lancer dans une carrière d'entraîneur et de conduire l'Inter à un doublé championnat-coupe nationale la saison dernière. Des rumeurs avaient laissé entendre une rupture entre les deux, mais Mourinho s'est empressé de balayer ces spéculations lors de sa conférence de presse d'avant-match, en défendant le lien fort qu'il entretient avec son ancien défenseur.
« Il a été mon joueur, nous avons travaillé ensemble, a répondu Mourinho via Marca lorsqu'il a été interrogé sur leur relation. Nous avons traversé tant de choses ensemble, des bonnes comme des mauvaises. À qui avez-vous parlé pour savoir si j'ai une mauvaise relation avec lui ? Avec qui ? »
Rebondir après une déception nationale
Le Real Madrid aborde cette confrontation européenne après un revers en Liga, avec une défaite subie sur la pelouse du Real Betis. Mourinho est déterminé à voir son équipe se montrer plus réaliste, un tranchant qui lui a manqué lors de son déplacement à Séville. « Je veux gagner [demain]. Je peux vous dire que je veux bien jouer, mais je ne veux pas bien jouer comme nous l’avons fait contre le Real Betis, puis perdre. »
L’entraîneur est parfaitement conscient de la pression qui monte au sein du club le plus titré d’Europe. Le Real Madrid, qui détient un record de 15 titres en Ligue des champions et a soulevé le trophée pour la dernière fois lors de la saison 2023-2024, a été éliminé en quarts de finale par Arsenal puis par le Bayern Munich lors des deux campagnes suivantes. « Nous sommes dans une phase où nous allons jouer huit matches, et l’objectif est de nous qualifier [pour la phase suivante]. Je veux me concentrer sur ce seul match », a ajouté Mourinho.
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Réaction dans le vestiaire et objectifs en Ligue des champions
Mourinho a également donné un aperçu de l’atmosphère dans le vestiaire après leur première défaite de la saison contre le Real Betis, qui a mis fin à une série de trois victoires pour commencer la saison de Liga. De retour pour un deuxième passage, après son premier entre 2010 et 2013, afin de ramener des trophées après une saison dernière terminée sans le moindre titre, l’entraîneur portugais s’est dit satisfait de la réaction immédiate de son groupe. « Je les ai vus comme je voulais les voir, morts dans le vestiaire à Séville, puis prêts pour l’entraînement de dimanche », a-t-il noté.
Malgré quelques lacunes techniques reconnues dans les performances récentes, Mourinho reste confiant dans la capacité de son équipe à rivaliser au plus haut niveau. « Nous sommes convaincus que nous avons fait un bon match. Les buts que nous avons manqués ne sont pas habituels. Nous avons des problèmes bien connus, mais c’est comme ça. Nous jouerons pour rivaliser. Je suis l’entraîneur du Real Madrid, et nous avons demain un match de Ligue des champions très important. Je pense que nous nous qualifierons tous les deux, et il est possible d’être tous les deux à l’avenir. Chaque point est important. L’Inter vient ici pour prendre des points. »
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