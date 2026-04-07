Peut-être même à un prix très avantageux : le jeune prodige Can Uzun va-t-il quitter l'Eintracht Francfort à cause de l'entraîneur Albert Riera ?

C'est surtout la gifle publique qui a suivi le match nul 2-2 dimanche soir contre le 1. FC Cologne qui aurait particulièrement déplu à Uzun. Lors de cette rencontre, Riera avait laissé son meneur de jeu sur le banc pendant toute la durée du match, avant de lui passer un savon.

« Il sait ce qu'il doit faire avec et sans le ballon. S'il apporte cela à l'équipe, et non à moi, il jouera », a critiqué l'entraîneur espagnol, reprochant ainsi indirectement à Uzun de ne pas se montrer suffisamment dévoué à l'équipe. « Si certains n'ont pas joué, c'est parce qu'on peut être excellent avec le ballon, mais pas bon sans. Avec Albert, tu ne joueras pas. Je suis très clair là-dessus. Je veux des joueurs complets. Ils doivent remplir ces deux fonctions », a déclaré Riera.