Selon les informations du journal Bild, l'entraîneur de la SGE jouerait un rôle important dans la décision du jeune joueur de 20 ans, qui pourrait bien quitter le club dès le prochain mercato.
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Peut-être même à un prix très avantageux : le jeune prodige Can Uzun va-t-il quitter l'Eintracht Francfort à cause de l'entraîneur Albert Riera ?
C'est surtout la gifle publique qui a suivi le match nul 2-2 dimanche soir contre le 1. FC Cologne qui aurait particulièrement déplu à Uzun. Lors de cette rencontre, Riera avait laissé son meneur de jeu sur le banc pendant toute la durée du match, avant de lui passer un savon.
« Il sait ce qu'il doit faire avec et sans le ballon. S'il apporte cela à l'équipe, et non à moi, il jouera », a critiqué l'entraîneur espagnol, reprochant ainsi indirectement à Uzun de ne pas se montrer suffisamment dévoué à l'équipe. « Si certains n'ont pas joué, c'est parce qu'on peut être excellent avec le ballon, mais pas bon sans. Avec Albert, tu ne joueras pas. Je suis très clair là-dessus. Je veux des joueurs complets. Ils doivent remplir ces deux fonctions », a déclaré Riera.
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Uzun a déjà été blessé à plusieurs reprises cette saison
Il y a déjà quelques semaines, l'entraîneur de la SGE avait publiquement critiqué Uzun. Aux yeux de l'Espagnol, le joueur germano-turc n'est notamment pas assez performant dans le jeu sans ballon : « J'ai dit à Can : "Toi et Younes (Ebnoutalib ; note de la rédaction), on dirait que vous venez d'une autre équipe." Parce qu'ils ne comprennent toujours pas comment nous jouons. »
Après un début de saison exceptionnel avec cinq buts et trois passes décisives lors des cinq premiers matchs de Bundesliga, Uzun s'était d'abord blessé à un muscle en novembre, puis, peu après, en janvier, il avait subi une nouvelle blessure à la cuisse qui l'avait contraint à plusieurs semaines d'arrêt.
Fin mars, il a finalement fait son retour contre le 1. FSV Mayence 05, lorsque Riera l'a fait entrer en fin de match. En 22 matches toutes compétitions confondues, le joueur de 20 ans a inscrit huit buts et délivré cinq passes décisives.
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Uzun va-t-il quitter la SGE dès cet été ?
Selon les informations du journal Bild, Uzun compte décider à la fin de la saison s'il souhaite continuer à jouer pour la SGE ou s'il cherche à changer de club. Plusieurs grands clubs internationaux suivraient la situation de près, et l'AC Milan manifesterait apparemment un intérêt concret.
Alors qu'un montant de 80 millions d'euros avait été évoqué pour le transfert de l'attaquant, Francfort se contenterait probablement d'une somme nettement inférieure cet été. Uzun serait déjà disponible pour 40 à 45 millions d'euros.
Can Uzun : Statistiques de la saison 2025-2026
Concours
Matchs
Buts
Passes décisives
Bundesliga
15
6
4
Ligue des champions
5
2
0
Coupe d'Allemagne
2
0
1