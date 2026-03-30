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« Peut-être Chelsea » - Cesc Fàbregas pressenti pour un poste d'entraîneur chez les Blues ou à Barcelone après avoir accompli un travail « remarquable » à Côme, la révélation de la Serie A
Fabregas a joué sous les ordres de Wenger, Guardiola et Mourinho
Après avoir pris sa retraite en tant que joueur du club, Fabregas a d'abord pris les rênes des équipes U19 et B de Côme. Il s'est vu confier les rênes de l'équipe première à titre intérimaire en novembre 2023, grâce à une dérogation spéciale qui lui a été accordée, car il n'avait pas encore obtenu la licence d'entraîneur UEFA Pro à ce moment-là.
À 38 ans, il s'est révélé être un entraîneur né, même sans les qualifications requises, grâce à l'expérience inestimable acquise au fil des ans aux côtés d'Arsène Wenger, Pep Guardiola et José Mourinho.
Fabregas a permis à Côme d'accéder à la Serie A à l'issue de sa première saison, ce qui lui a valu de signer un contrat de quatre ans. Il a désormais hissé son équipe à la quatrième place du classement de l'élite – devant des clubs tels que la Juventus, la Roma, l'Atalanta et la Lazio – et la qualification pour la Ligue des champions semble tout à fait envisageable.
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Grâce à Fabregas, Côme reste en lice pour une place en Ligue des champions
Interrogé sur son évaluation du travail accompli par Fabregas à Côme, la légende de l'AC Milan et pilier de la Serie A, Ambrosini, s'est confié en exclusivité à GOAL en partenariat avec Jaydee Living : « Remarquable. Bien sûr, ils ont dépensé beaucoup d’argent. Mais ils l’ont dépensé à bon escient. Ce n’est pas toujours facile. Ils ont trouvé des joueurs parfaits pour le style de jeu que Cesc souhaitait mettre en place. Et au cours des deux ou trois derniers mois, Cesc a apporté une touche de nouveauté à son style.
« En Italie, on aime jouer, il y a beaucoup d’équipes qui pratiquent le marquage individuel. Il a donc été obligé de trouver une autre solution, d’autres moyens de gagner les matchs. C’est pourquoi ils méritent de rester à la place qu’ils occupent actuellement. »
Fabregas sera-t-il le futur entraîneur de Chelsea, d'Arsenal ou de Barcelone ?
La question qui se pose désormais est la suivante : combien de temps Fabregas restera-t-il à la tête de Côme ? Il est considéré comme l'un des jeunes entraîneurs les plus prometteurs du football mondial, ce qui laisse penser qu'il suscitera l'intérêt des grands clubs européens.
Compte tenu de ses liens professionnels avec des clubs comme Arsenal, Barcelone et Chelsea, pourrait-il retourner à l'Emirates Stadium, au Camp Nou ou à Stamford Bridge ?
Ambrosini, quadruple vainqueur de la Serie A, a répondu à cette question en ces termes : « Oui, bien sûr qu'il le peut. Mais vous connaissez Xabi Alonso. Je parle de Xabi Alonso parce que c'est le genre de situation dont on parlait pour lui. Il faut trouver le bon endroit.
« Bon, il faut discuter avec le propriétaire. Il faut trouver une situation où l’on peut faire ce que l’on estime être bon pour soi. Et où l’ambiance est bonne.
« Alors bien sûr, Barcelone serait, pourrait être, un bon choix. Je ne sais pas pour le Real Madrid, car le Real est dans une situation particulière. Mais peut-être Chelsea. Chelsea avait un bon entraîneur, car Enzo Maresca était un bon entraîneur. Je ne sais pas ce qui s’est passé, mais Enzo est un bon entraîneur. Je ne suis pas sûr que Cesc quittera le championnat italien. Il n’y a pas d’urgence. »
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Les questions posées à Rosenior à Stamford Bridge
Rien n'indique que Hansi Flick soit sur le point de quitter son poste à Barcelone, son contrat devant, selon certaines informations, être prolongé jusqu'en 2028, tandis que Mikel Arteta mène Arsenal à la conquête des titres de Premier League et de Ligue des champions.
Un poste pourrait toutefois se libérer à Chelsea dans un avenir pas si lointain. Des questions délicates sont posées à Liam Rosenior, trois mois seulement après son arrivée chez les Blues, et Fabregas pourrait – aux côtés de personnalités telles que Frank Lampard – être pris en considération si un nouveau changement devait avoir lieu dans l'ouest londonien au cours de l'été 2026.