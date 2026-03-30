« Peut-être Chelsea » - Cesc Fàbregas pressenti pour un poste d'entraîneur chez les Blues ou à Barcelone après avoir accompli un travail « remarquable » à Côme, la révélation de la Serie A

Après avoir pris sa retraite en tant que joueur du club, Fabregas a d'abord pris les rênes des équipes U19 et B de Côme. Il s'est vu confier les rênes de l'équipe première à titre intérimaire en novembre 2023, grâce à une dérogation spéciale qui lui a été accordée, car il n'avait pas encore obtenu la licence d'entraîneur UEFA Pro à ce moment-là.

À 38 ans, il s'est révélé être un entraîneur né, même sans les qualifications requises, grâce à l'expérience inestimable acquise au fil des ans aux côtés d'Arsène Wenger, Pep Guardiola et José Mourinho.

Fabregas a permis à Côme d'accéder à la Serie A à l'issue de sa première saison, ce qui lui a valu de signer un contrat de quatre ans. Il a désormais hissé son équipe à la quatrième place du classement de l'élite – devant des clubs tels que la Juventus, la Roma, l'Atalanta et la Lazio – et la qualification pour la Ligue des champions semble tout à fait envisageable.