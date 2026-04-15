Stanisic a dribblé Rüdiger avant de servir Serge Gnabry dans l’axe. Aussitôt après sa passe, le défenseur central allemand a asséné un coup de coude dans les côtes du Croate, accompagnant son geste d’un commentaire apparemment déplacé alors que son adversaire se tenait le flanc en gémissant. Dans la foulée, Kylian Mbappé a inscrit le 3-2 pour le Real.

« Il voit que j’arrive et il me percute sans hésiter. Avant, on laissait l’avantage et, si on perdait le ballon, on sifflait un coup franc. Peut-être que l’arbitre a oublié cette règle, je ne sais pas », a déclaré Stanisic, toujours en colère, dans la zone mixte après le match. Le Croate s’en est ensuite pris à Rüdiger pour son comportement après ce tacle violent.

« Je n’ai pas besoin d’évoquer ce qu’il s’est passé alors que j’étais au sol. Vous pouvez demander à Toni. Mais à mon avis, ce genre de comportement est inacceptable », a tempêté Stanisic avant d’ajouter : « Un seul mot a été prononcé – et ce, à deux reprises. Mais vous pouvez lui demander vous-mêmes ce qu’il a dit. Peut-être aura-t-il l’honnêteté de l’admettre ! »

Interrogé sur le silence de Rüdiger après la rencontre, Stanisic a estimé que le joueur de 33 ans s’exprimerait peut-être en sélection nationale, puis a conclu : « Je ne cherche pas la polémique et je ne le prends pas personnellement. L’incident est clos pour moi, mais un tel comportement n’est pas acceptable. Peu importe qu’on joue l’un contre l’autre et qu’on se connaisse ou non. »