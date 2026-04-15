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Stanisic RüdigerIMAGO / Sven Simon
Jonas Rütten

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« Peut-être aura-t-il le courage de l'admettre ! » La star du Bayern, Josip Stanisic, porte de graves accusations contre Antonio Rüdiger, du Real Madrid

Ligue des Champions
Bayern Munich vs Real Madrid
Bayern Munich
Real Madrid
J. Stanisic
Antonio Rüdiger
V. Kompany

Juste avant la mi-temps, Josip Stanisic est victime d'un tacle appuyé d'Antonio Rüdiger, mais l'arbitre ne siffle pas, et le Real Madrid en profite immédiatement pour inscrire le 3-2. Après la victoire du Bayern, le Croate s'en prend verbalement au défenseur allemand.

Le match retour des quarts de finale entre le FC Bayern et le Real Madrid était taillé pour Antonio Rüdiger. Le capitaine de la défense madrilène était dans son élément, à l’aise dans un contexte électrique fait de duels intenses et de provocations verbales, un terrain où l’Allemand excelle. Mais face au défenseur munichois Josip Stanisic, il est une nouvelle fois allé trop loin.

Juste avant la mi-temps, il a adressé un tacle pour le moins discutable, douloureux et passible d’une sanction, à l’encontre de Stanisic. Un incident qui a mis le Bavarois hors de lui, malgré la victoire 4-3 du champion en titre.

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  • Stanisic a dribblé Rüdiger avant de servir Serge Gnabry dans l’axe. Aussitôt après sa passe, le défenseur central allemand a asséné un coup de coude dans les côtes du Croate, accompagnant son geste d’un commentaire apparemment déplacé alors que son adversaire se tenait le flanc en gémissant. Dans la foulée, Kylian Mbappé a inscrit le 3-2 pour le Real.

    « Il voit que j’arrive et il me percute sans hésiter. Avant, on laissait l’avantage et, si on perdait le ballon, on sifflait un coup franc. Peut-être que l’arbitre a oublié cette règle, je ne sais pas », a déclaré Stanisic, toujours en colère, dans la zone mixte après le match. Le Croate s’en est ensuite pris à Rüdiger pour son comportement après ce tacle violent.

    « Je n’ai pas besoin d’évoquer ce qu’il s’est passé alors que j’étais au sol. Vous pouvez demander à Toni. Mais à mon avis, ce genre de comportement est inacceptable », a tempêté Stanisic avant d’ajouter : « Un seul mot a été prononcé – et ce, à deux reprises. Mais vous pouvez lui demander vous-mêmes ce qu’il a dit. Peut-être aura-t-il l’honnêteté de l’admettre ! »

    Interrogé sur le silence de Rüdiger après la rencontre, Stanisic a estimé que le joueur de 33 ans s’exprimerait peut-être en sélection nationale, puis a conclu : « Je ne cherche pas la polémique et je ne le prends pas personnellement. L’incident est clos pour moi, mais un tel comportement n’est pas acceptable. Peu importe qu’on joue l’un contre l’autre et qu’on se connaisse ou non. »

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    Après plusieurs éclats d’humeur, Antonio Rüdiger semble désormais plus maîtrisé.

    Rüdiger s'est récemment présenté comme un homme repenti au sein de l'équipe nationale, après plusieurs accès de colère et une longue suspension suite à un incident lors de la finale de la Coupe contre le FC Barcelone la saison dernière. Il assure prendre au sérieux les critiques « formulées de manière sérieuse et objective », car, reconnaît-il, « je sais que j’ai eu des écarts de conduite qui dépassaient clairement les bornes », déclarait-il à la FAZ fin mars, juste avant les deux matchs amicaux contre le Ghana et la Suisse. Il ne veut plus être une source de troubles, mais « apporter stabilité et sécurité ».

    Des entretiens lui ont rappelé « que j’ai une responsabilité à laquelle je n’ai pas toujours été à la hauteur ». 

    Peu après son face-à-face avec Rüdiger, Stanisic a quitté le terrain. À la mi-temps, l’entraîneur Vincent Kompany l’a remplacé par Alphonso Davies, une mesure de protection dont le joueur s’est finalement félicité par la suite. 

  • VINCENT KOMPANY BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    Stanisic se dit presque reconnaissant envers Kompany, tandis que l’entraîneur du Bayern purge désormais sa suspension.

    « C’était une mesure de précaution liée au carton jaune. Comme on l’a vu lors de nos derniers matchs, il cherche à nous protéger défensivement. Les arbitres ont parfois perdu leur sens de la mesure dans les grandes rencontres. Même quand il n’y a pas faute ou qu’on a l’impression de ne rien faire, on risque le carton jaune ou même l’expulsion », explique-t-il en référence à l’exclusion controversée d’Eduardo Camavinga, qui a provoqué la colère des Madrilènes bien après le coup de sifflet final et qu’ils estiment décisive. « Je ne pense pas que l’arbitre savait qu’il lui avait déjà donné un carton jaune auparavant. Sinon, il n’aurait pas sifflé », a expliqué Stanisic au sujet de cette séquence.

    Ironie du sort, sa propre intervention musclée a aussi coûté cher au Bayern : après un tacle de Rüdiger sur le joueur germano-croate, Kompany s’est tant emporté que l’arbitre Vincic lui a adressé un troisième carton jaune dans la compétition. Le Belge manquera ainsi le match aller de la demi-finale du Bayern à Paris contre le Paris Saint-Germain. Une suspension qui a surpris le directeur sportif Max Eberl. « C’est vrai ? », a-t-il réagi, stupéfait, sur DAZN : « On s’était dit : “Super, aucun joueur n’est suspendu” – et maintenant c’est l’entraîneur qui est suspendu ? Bon sang ! »

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