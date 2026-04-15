« Peut-être aura-t-il le courage de l'admettre ! » La star du Bayern, Josip Stanisic, lance de graves accusations contre Antonio Rüdiger, du Real Madrid

Stanisic a dribblé Rüdiger avant d’adresser une passe à Serge Gnabry dans l’axe. Juste après cette transmission, le défenseur central allemand a asséné un coup de coude dans les côtes de Stanisic, accompagnant son geste d’observations peu amènes à l’intention du international croate, qui se tenait le flanc en gémissant. Dans la foulée, Kylian Mbappé a inscrit le 3-2 pour le Real.

« Il voit que j’arrive et il me percute sans hésiter. Avant, on laissait l’avantage et, si on perdait le ballon, on sifflait un coup franc. Peut-être que l’arbitre a oublié cette règle, je ne sais pas », a déclaré Stanisic, toujours en colère, dans la zone mixte après le match. Le défenseur s’en est ensuite pris à Rüdiger pour son comportement après ce tacle violent.

« Je n’ai pas besoin d’évoquer ce qu’il s’est passé quand j’étais au sol. Demandez à Toni. Mais, selon moi, ce genre de comportement est inacceptable », a tempêté Stanisic avant d’ajouter : « Un seul mot a été prononcé, et ce à deux reprises. Interrogez-le vous-mêmes pour savoir ce qu’il a dit. Peut-être aura-t-il le courage de l’admettre ! »

Interrogé sur le silence de Rüdiger après la rencontre, Stanisic a estimé que le joueur de 33 ans s’exprimerait peut-être en sélection nationale, puis a conclu : « Je ne cherche pas la polémique et je ne le prends pas personnellement. L’incident est clos pour moi, mais un tel comportement n’est pas acceptable. Peu importe qu’on joue l’un contre l’autre et qu’on se connaisse ou non. »