« Peut-être aura-t-il le courage de l'admettre ! » La star du Bayern, Josip Stanisic, lance de graves accusations contre Antonio Rüdiger, du Real Madrid

Le match retour des quarts de finale entre le FC Bayern et le Real Madrid était taillé pour Antonio Rüdiger. Le capitaine de la défense madrilène s’est senti comme un poisson dans l’eau dans cette rencontre intense et riche en duels. Provocations verbales et confrontations physiques : l’Allemand était dans son élément. Mais face au défenseur munichois Josip Stanisic, il est une nouvelle fois allé trop loin.
Juste avant la mi-temps, il a adressé un tacle litigieux et douloureux à Stanisic, qui méritait sans doute d’être sanctionné. Un incident a alors éclaté, provoquant la fureur du Bavarois, malgré la victoire 4-3 du champion en titre.
La folie de Neuer et le gala d’Upamecano ternis par une ombre au tableau : les notes du Bayern face au Real Madrid.