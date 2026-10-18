Ferdinand a donné une consigne claire à l’entraîneur Carrick : Yoro doit conserver sa place dans le onze de départ, quels que soient les joueurs qui reviennent de blessure. Arrivé de Lille il y a deux saisons, le défenseur adolescent a livré une prestation pleine de maîtrise lors du match nul 1-1 âprement disputé dimanche à Elland Road, à un poste inhabituel de latéral droit.

S’exprimant sur sa chaîne YouTube, Rio Presents, Ferdinand n’a pas tari d’éloges sur la contribution défensive du Français dans le Yorkshire de l’Ouest. « J’ai trouvé la première période vraiment solide, vraiment sérieuse, avec très peu d’occasions laissées à l’adversaire », a déclaré Ferdinand.

« J’ai trouvé Yoro excellent, surtout en première période, dans sa défense au second poteau. On dirait qu’il prend confiance et qu’il a simplement besoin d’enchaîner les matches avec l’équipe maintenant. Je ne sais pas à quel poste il s’imposera d’abord, mais il se dira : “Il faut que je sois dans cette équipe.” S’il continue à jouer comme il le fait et à disputer des matches, peu importe qui revient de blessure désormais, je pense qu’il doit rester dans l’équipe et prouver sa valeur. »