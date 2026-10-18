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« Peu m’importe qui sera de nouveau apte à jouer » : Après le match nul contre Leeds, Rio Ferdinand demande à Michael Carrick de garder Leny Yoro, « de très haut niveau », dans l’équipe de Manchester United
Ferdinand salue l’impact de Yoro à Elland Road
Ferdinand a donné une consigne claire à l’entraîneur Carrick : Yoro doit conserver sa place dans le onze de départ, quels que soient les joueurs qui reviennent de blessure. Arrivé de Lille il y a deux saisons, le défenseur adolescent a livré une prestation pleine de maîtrise lors du match nul 1-1 âprement disputé dimanche à Elland Road, à un poste inhabituel de latéral droit.
S’exprimant sur sa chaîne YouTube, Rio Presents, Ferdinand n’a pas tari d’éloges sur la contribution défensive du Français dans le Yorkshire de l’Ouest. « J’ai trouvé la première période vraiment solide, vraiment sérieuse, avec très peu d’occasions laissées à l’adversaire », a déclaré Ferdinand.
« J’ai trouvé Yoro excellent, surtout en première période, dans sa défense au second poteau. On dirait qu’il prend confiance et qu’il a simplement besoin d’enchaîner les matches avec l’équipe maintenant. Je ne sais pas à quel poste il s’imposera d’abord, mais il se dira : “Il faut que je sois dans cette équipe.” S’il continue à jouer comme il le fait et à disputer des matches, peu importe qui revient de blessure désormais, je pense qu’il doit rester dans l’équipe et prouver sa valeur. »
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Ferdinand salue la confiance grandissante de Yoro
Ces éloges arrivent à un moment crucial pour Yoro, qui a dû s’adapter rapidement depuis son transfert à prix d’or à Old Trafford. Ferdinand estime que la dynamique acquise par le défenseur en sélection et lors des soirées européennes se traduit enfin par des performances régulières en Premier League. « Je trouve qu’il paraît plus solide chaque semaine. À Madrid, je l’ai trouvé solide et, lors du match précédent avec la France, il a été exceptionnel en défense centrale. Il revient avec une confiance nouvelle et je pense que c’est une bonne chose pour Manchester United », a expliqué Ferdinand.
« La façon dont il a défendu sur ces centres au second poteau… Dans ces matches à l’extérieur, il faut des joueurs prêts à mettre leur corps en opposition. Aujourd’hui, sur ce plan en particulier, je l’ai trouvé excellent. »
Carrick retient du positif malgré une série de matches sans victoire
Si la prestation individuelle de Yoro a été saluée, le résultat collectif laisse Manchester United face à un sixième match consécutif sans victoire. Carrick a toutefois préféré insister sur la combativité et la détermination de ses joueurs, soulignant la discipline tactique nécessaire pour traverser une semaine difficile, marquée par des problèmes disciplinaires en dehors du terrain et des tensions internes.
« Il y avait incontestablement de l’engagement aujourd’hui, et il en fallait. Ce match avait de l’intensité et de l’âpreté. J’ai parlé aux joueurs ce matin de l’histoire de cette rencontre et du fait que nous venions jouer ici, sur leur terrain », a expliqué l’entraîneur. Carrick s’est félicité de voir son équipe adopter une organisation défensive à cinq joueurs plus rigide lorsqu’elle n’avait pas le ballon, un ajustement qui a permis à Yoro et à ses partenaires en défense de contenir Leeds pendant une grande partie du match.
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Cap sur le défi européen
Manchester United laisse désormais de côté ses frustrations sur la scène nationale pour préparer son rendez-vous de Ligue des champions face à Como, mercredi. La pression reste forte sur Carrick, dont l’équipe peine à transformer ses matches nuls en victoires après un début de saison poussif. Avec une seule victoire en Premier League cette saison, une prestation convaincante en Europe est indispensable pour redonner confiance au groupe à Carrington.
La progression de Yoro reste l’un des rares motifs de satisfaction pour une équipe actuellement 13e au classement. Alors que les matches s’enchaînent à un rythme soutenu, l’affirmation de Carrick selon laquelle son équipe fait preuve de « résilience » sera mise à l’épreuve.
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