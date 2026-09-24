Alors que la trêve internationale occupe le devant de la scène, le débat autour du prochain vainqueur du Ballon d'Or a atteint son paroxysme. Yamal s'est imposé comme l'un des grands favoris pour la récompense après une saison extraordinaire, au cours de laquelle il a remporté la Liga et la Supercoupe d'Espagne avec son club avant de soulever la Coupe du monde avec l'Espagne.

Le jeune attaquant est convaincu que son profil spécifique est une rareté dans le football moderne. Revenant sur son identité de footballeur lors d'un entretien accordé à TVE, Yamal a déclaré : « À la fois par ma façon de jouer et par qui je suis. En ce moment, dans le football européen, parce que Messi sera toujours là et que les gens prendront toujours du plaisir à le voir, il y a peu de joueurs qui jouent comme moi, qui procurent ce type de plaisir, et je le ressens. C'est mon objectif. Neymar a été mon modèle pour cette raison. Le Ballon d'Or, c'est cela : être le meilleur joueur, celui qu'on prend le plus de plaisir à regarder, et être un cran au-dessus des autres. C'est ce qui me distingue. »