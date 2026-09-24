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« Peu jouent comme moi ! » : Lamine Yamal affiche son ambition pour le Ballon d’Or alors que la star de Barcelone vise la récompense suprême à Londres
Yamal met l’accent sur une valeur de divertissement unique
Alors que la trêve internationale occupe le devant de la scène, le débat autour du prochain vainqueur du Ballon d'Or a atteint son paroxysme. Yamal s'est imposé comme l'un des grands favoris pour la récompense après une saison extraordinaire, au cours de laquelle il a remporté la Liga et la Supercoupe d'Espagne avec son club avant de soulever la Coupe du monde avec l'Espagne.
Le jeune attaquant est convaincu que son profil spécifique est une rareté dans le football moderne. Revenant sur son identité de footballeur lors d'un entretien accordé à TVE, Yamal a déclaré : « À la fois par ma façon de jouer et par qui je suis. En ce moment, dans le football européen, parce que Messi sera toujours là et que les gens prendront toujours du plaisir à le voir, il y a peu de joueurs qui jouent comme moi, qui procurent ce type de plaisir, et je le ressens. C'est mon objectif. Neymar a été mon modèle pour cette raison. Le Ballon d'Or, c'est cela : être le meilleur joueur, celui qu'on prend le plus de plaisir à regarder, et être un cran au-dessus des autres. C'est ce qui me distingue. »
- Getty Images Sport
Des chiffres vertigineux et une ambition sans filtre
La candidature de Yamal à la plus prestigieuse récompense individuelle du football est étayée par des chiffres hallucinants sur le terrain. Le jeune prodige a réalisé une campagne sensationnelle la saison dernière, avec 24 buts et 18 passes décisives pour Barcelone. Il a prolongé cette forme explosive sans la moindre difficulté cette saison, en étant directement impliqué sur 14 buts, avec huit réalisations et six passes décisives, en seulement huit apparitions toutes compétitions confondues.
Yamal a également évoqué l’attention croissante portée à lui et à Kylian Mbappe après avoir ouvertement affiché leur ambition de remporter ce prix. Pas le moins du monde perturbé par les critiques, l’adolescent a maintenu fermement ses propos : « Si Mbappe et moi ne parlions pas, les gens se demanderaient pourquoi nous ne le faisions pas. On nous demande d’être sincères, mais quand nous le sommes, nous sommes critiqués. J’ai clairement dit ce que je pensais, et je ne regrette pas de l’avoir fait. »
Dernière occasion d’impressionner à Wembley
Le timing des prochaines rencontres est crucial, puisque la période de vote pour le prix doit se refermer brutalement le lundi 28 septembre. Cela laisse à Yamal une dernière scène très médiatisée pour influencer le jury : un choc de Ligue des nations contre l’Angleterre à Wembley, ce samedi soir.
Si les critères officiels du Ballon d’Or couvrent généralement les performances jusqu’à la fin de la Coupe du monde, la réalité du processus de vote accorde souvent une grande importance aux impressions les plus récentes laissées par les candidats sur les plus grandes scènes. Yamal sait qu’une performance marquante à Londres pourrait être le facteur décisif pour ceux qui n’ont pas encore tranché.
- AFP
Un soutien unanime pour l’adolescent
Les éloges reçus par Yamal ne sont pas de simples marques de politesse ; ils traduisent une véritable stupéfaction face à ce qu’il accomplit à un âge aussi tendre. L’ailier de Barcelone Anthony Gordon a récemment souligné le caractère absurde des statistiques de Yamal, en notant que ce qu’il fait à 19 ans est tout simplement « fou ». Ce niveau de respect de la part de coéquipiers de premier plan souligne l’impact qu’il a eu sur la scène européenne. Il est passé du statut de talent prometteur à celui de véritable leader, en club comme en sélection, en assumant la responsabilité qui accompagne l’emblématique numéro 10.
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