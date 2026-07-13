« Peu importe » : la relation amour-haine entre Jude Bellingham et Thomas Tuchel ne nuit pas (encore) à l’Angleterre

Le terme « negging » a été inventé en 2007 par Erik von Markovik, un « artiste de la drague » canadien. Il l’a décrit en détail dans son « manifeste entre potes » intitulé « The Mystery Method : How to get beautiful women into bed ».

« Un “neg” n’est pas une insulte, mais un jugement de valeur sociale négatif clairement signalé. C’est comme si vous sortiez un mouchoir pour vous moucher : il n’y a rien d’insultant à se moucher. Vous ne l’avez pas explicitement rejetée, mais elle percevra que vous ne cherchez pas à l’impressionner. Sa curiosité est piquée, et vous devenez un défi », expliquait-il (à titre d’information, sa dernière publication est un livre numérique sur sa relation avec une petite amie IA).

Précisons toutefois que Tuchel ne cherche pas à séduire Bellingham ; il se contente de le « negguer » avec une précision d’horloger. Il titille l’ours, lance des piques subtiles à l’ego du jeune homme. Bellingham veut être une star, Bellingham sait qu’il est une star, mais Tuchel rappelle, par ses déclarations, qu’il tient fermement les rênes.

Rien de ce que Tuchel affirme à propos de Bellingham, du moins ces derniers temps, n’est intrinsèquement faux. Il a laissé entendre que le succès de Bellingham en Coupe du monde tenait à son « engagement » et à sa capacité à « jouer collectif ». Samedi, il l’a qualifié de « joueur de classe mondiale », tout en soulignant qu’il n’y avait « rien de plus à ajouter ». Il a laissé entendre, jusqu’au premier match de l’Angleterre, que Morgan Rogers pourrait débuter à la place de Bellingham.

Tuchel a habilement construit un discours présentant Bellingham comme un élément du collectif, non comme une superstar. Il ne s’attarde jamais sur le joueur isolément. Interrogé sur sa position lors de la conférence de presse d’après-match samedi, il a brièvement évoqué son « numéro 10 droit », avant de basculer vers Rogers.

« Je pense que Morgan a traversé une période difficile en ne jouant pas au poste qu’il souhaite et auquel il est capable de jouer. C’est l’un de mes joueurs clés et je suis vraiment, vraiment ravi de sa performance d’aujourd’hui », a déclaré Tuchel. « Il a fait un grand pas en avant aujourd’hui, comme tous nos remplaçants, et surtout pour Morgan, qui évoluait à un nouveau poste, c’était tout simplement excellent. »