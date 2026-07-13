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Jude Bellingham Thomas Tuchel England GFXGOAL
Thomas Hindle

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« Peu importe » : la relation amour-haine entre Jude Bellingham et Thomas Tuchel ne nuit pas (encore) à l’Angleterre

Analysis
Angleterre
J. Bellingham
T. Tuchel
Coupe du monde
FEATURES
Angleterre vs Argentine

Visionnez à nouveau la séquence et vous verrez Jude Bellingham peser sa réponse tandis que l’intervieweur pose la question. La star du Real Madrid venait d’apprendre que son sélectionneur, Thomas Tuchel, s’était dit « déçu » de la prestation des Three Lions après une victoire 2-1 arrachée face à la Norvège samedi soir à Miami. La réaction de Bellingham, taillée pour les montages vidéo ? « Peu importe. »

En un clin d’œil, la relation amour-haine entre l’entraîneur et sa star s’est ravivée. Les déclarations sont désormais interprétées, réinterprétées, suranalysées. Tuchel est régulièrement assailli de questions sur ce que dit Jude, pourquoi il l’a dit et ce que cela signifie pour son équipe.

« As-tu entendu ces déclarations, Thomas ? »

« Aimez-vous vraiment ce groupe, Thomas ? »

« Félicitations pour cette victoire, Thomas, mais on a l’impression que ton joueur le plus influent te déteste ! »

Bon, d’accord, cette dernière question est peut-être un peu exagérée. Mais le fond reste le même : Tuchel et Bellingham sont en conflit ouvert. Tuchel critique l’équipe pour sa mauvaise performance. Bellingham la défend. Tuchel laisse gentiment entendre que Bellingham n’est pas toujours un joueur d’équipe. Bellingham porte l’équipe à bout de bras, marque deux buts et contemple une mer de maillots blancs qui lui chantent une sérénade après le coup de sifflet final.

La situation est complexe. Peu importe que Tuchel et Bellingham s’apprécient réellement ou non ; ils se provoquent mutuellement. Mais cela fonctionne.

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    Tuchel provoque l'adversaire

    Le terme « negging » a été inventé en 2007 par Erik von Markovik, un « artiste de la drague » canadien. Il l’a décrit en détail dans son « manifeste entre potes » intitulé « The Mystery Method : How to get beautiful women into bed ».

    « Un “neg” n’est pas une insulte, mais un jugement de valeur sociale négatif clairement signalé. C’est comme si vous sortiez un mouchoir pour vous moucher : il n’y a rien d’insultant à se moucher. Vous ne l’avez pas explicitement rejetée, mais elle percevra que vous ne cherchez pas à l’impressionner. Sa curiosité est piquée, et vous devenez un défi », expliquait-il (à titre d’information, sa dernière publication est un livre numérique sur sa relation avec une petite amie IA).

    Précisons toutefois que Tuchel ne cherche pas à séduire Bellingham ; il se contente de le « negguer » avec une précision d’horloger. Il titille l’ours, lance des piques subtiles à l’ego du jeune homme. Bellingham veut être une star, Bellingham sait qu’il est une star, mais Tuchel rappelle, par ses déclarations, qu’il tient fermement les rênes.

    Rien de ce que Tuchel affirme à propos de Bellingham, du moins ces derniers temps, n’est intrinsèquement faux. Il a laissé entendre que le succès de Bellingham en Coupe du monde tenait à son « engagement » et à sa capacité à « jouer collectif ». Samedi, il l’a qualifié de « joueur de classe mondiale », tout en soulignant qu’il n’y avait « rien de plus à ajouter ». Il a laissé entendre, jusqu’au premier match de l’Angleterre, que Morgan Rogers pourrait débuter à la place de Bellingham.

    Tuchel a habilement construit un discours présentant Bellingham comme un élément du collectif, non comme une superstar. Il ne s’attarde jamais sur le joueur isolément. Interrogé sur sa position lors de la conférence de presse d’après-match samedi, il a brièvement évoqué son « numéro 10 droit », avant de basculer vers Rogers.

    « Je pense que Morgan a traversé une période difficile en ne jouant pas au poste qu’il souhaite et auquel il est capable de jouer. C’est l’un de mes joueurs clés et je suis vraiment, vraiment ravi de sa performance d’aujourd’hui », a déclaré Tuchel. « Il a fait un grand pas en avant aujourd’hui, comme tous nos remplaçants, et surtout pour Morgan, qui évoluait à un nouveau poste, c’était tout simplement excellent. »

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    Optimiser le potentiel de chaque équipe

    Jusqu’ici, Bellingham a pris tout cela avec philosophie et a répondu par une série de performances exceptionnelles. Il a marqué six buts lors de cette Coupe du monde, dont deux lors de deux matchs consécutifs en phase à élimination directe. Le seul joueur plus jeune que Bellingham à avoir réalisé cet exploit ? Pelé, qui y est parvenu en 1958 à l’âge de 17 ans (dommage qu’il n’ait jamais vraiment percé !).

    Et c’est précisément là que réside tout l’intérêt. Ce petit feuilleton est très divertissant. Les piques sarcastiques génèrent des contenus totalisant des millions de vues (une séquence vidéo de Bellingham commentant les propos de Tuchel approche les 20 millions de vues sur le compte X officiel de « Match of the Day »).

    Mais ce climat exigeant fait aussi ressortir le meilleur des deux hommes. Bellingham progresse. Tuchel, en privilégiant l’esprit d’équipe plutôt que de céder à la star, pourrait lui aussi s’améliorer comme coach.

    Gary Neville, qui a passé toute sa carrière sous les ordres de Sir Alex Ferguson et s’y connaît en management, l’a parfaitement résumé : « J’ai vraiment apprécié [l’interview de Bellingham]. Jude Bellingham s’est exprimé après chaque match de ce tournoi. Même après le match nul contre le Ghana en début de compétition, alors que l’Angleterre n’avait pas brillé et que les critiques pleuvaient,

    « Je pense qu’il n’y a qu’un nombre restreint de joueurs capables de donner ce genre d’interviews, capables de riposter un peu face à leur sélectionneur. Il en fait partie. »

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    Répondre aux critiques

    Ce schéma n’a rien de nouveau : depuis près d’un an, Bellingham et Tuchel évoluent déjà dans cette configuration. Cette saison, le milieu de terrain a peiné au Real Madrid et n’a jamais retrouvé son meilleur niveau après une opération à l’épaule. Rogers a donc logiquement pris sa place, avec succès : 14 buts marqués, 11 passes décisives et un titre en Ligue Europa pour Aston Villa, sans compter les éloges constants de son entraîneur.

    De son côté, Bellingham a essuyé les critiques répétées de son entraîneur. Dans un lapsus révélateur, Tuchel a qualifié son attitude sur le terrain de « répugnante », déclenchant une avalanche de spéculations : certains observateurs estimaient qu’il devait être laissé sur le banc avec l’Angleterre.

    Les têtes d’affiche du commentaire footballistique britannique – notamment Alan Shearer et Jamie Carragher – ont estimé que Bellingham ne méritait pas sa place dans le onze. Un grand quotidien a même suggéré de l’écarter totalement, arguant que sa simple présence perturbait l’harmonie du groupe. Si Ian Wright a pris sa défense, l’opinion publique penchait nettement en faveur de Rogers.

    Dans l’ombre, Tuchel préparait déjà le retour de Bellingham. La convocation de Jordan Henderson, que le Madrilène admire, semblait ainsi annoncer une mise en sourdine temporaire.

    Les performances ont suivi : Bellingham a inscrit un but décisif face à la Croatie, une percée fulgurante née de sa détermination. Il a ensuite marqué contre le Panama, puis à deux reprises face au Mexique, avant de signer un doublé samedi soir. Au total, il a participé à sept des onze buts de l’Angleterre dans ce tournoi. Dans une Coupe du monde de stars, Bellingham est peut-être celui qui a brillé le plus.

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  • Jude Bellingham England yellow card 2024Getty

    Le point d’ébullition ?

    Pourtant, pousser Bellingham dans ses derniers retranchements comporte un risque. La contrepartie, c’est son caractère bien trempé. Il possède cet ego que beaucoup de stars du ballon rond cultivent. Il se voit en demi-dieu. Il connaît sa valeur – et l’impact qu’il peut avoir sur un match.

    Cette intensité l’a parfois conduit à déborder : il a adressé un « fuck off » à un arbitre et écopé d’un carton rouge direct sous le maillot du Real Madrid ; il a également donné un coup de pied dans une glacière et contesté vigoureusement l’arbitrage après la défaite de l’Angleterre face au Sénégal en match amical ; enfin, il a fait un geste obscène en direction du banc slovaque après son égalisation à la 95^e minute de l’Euro 2024.

    Ces comportements immatures peuvent légitimement être critiqués.

    « Parfois, je mérite qu’on dise du mal de moi. Je sais que cela fait partie du métier de footballeur, je n’en veux à personne qui dit du mal de moi », a-t-il déclaré après la victoire contre la Croatie.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « Moi aussi, j’ai des exigences »

    Samedi a offert un exemple parfait de la relation entre un joueur et une superstar à son apogée.

    Les deux camps méritent d’être salués : Tuchel a campé sur ses positions sans mâcher ses mots, défendant l’idée que l’Angleterre n’avait pas brillé lors de cette victoire.

    « Je suis fier et je suis heureux », a déclaré Tuchel. « Mais je suis aussi un entraîneur de football, et j’ai également des exigences. »

    De son côté, Bellingham a suggéré que son entraîneur ne mesurait pas les exigences des conditions de jeu.

    « Peut-être qu’il ne sait pas ce que c’est que de jouer dans ces conditions », a déclaré Bellingham. « Je pense que nous avons essayé de créer un environnement positif, et nous devrions continuer ainsi à l’approche des demi-finales. Je ne saurais trop louer les qualités de mes coéquipiers. On ne gagne pas tous les matchs en faisant circuler le ballon et en enchaînant mille passes. Parfois, il faut gagner à la dure. »

    Sur le plan disciplinaire, Bellingham a su gérer ses 210 minutes avec un carton jaune : une exclusion contre le Mexique ou la Norvège l’aurait privé du match suivant. Tuchel l’a d’ailleurs remplacé à dix minutes de la fin des prolongations pour éviter tout risque de suspension.

    Le milieu de terrain aurait pu râler, mais il a préféré trottiner vers la touche, envoyer des baisers au public, serrer la main de son coach et suivre avec attention la fin de match depuis le banc. Tuchel s’en sort bien aussi : plus de 200 minutes jouées en deux matchs à élimination directe, deux victoires et zéro suspension. Au final, tout le monde – ou presque – rentre chez soi satisfait.

  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L’Argentine et la nécessité de chasser certains démons

    Cap désormais sur l’Argentine, où cette relation va subir un véritable test.

    L’Albiceleste, ironiquement, se trouve dans une situation similaire à celle de l’Angleterre. Elle ne pratique pas un football particulièrement brillant et est bien en deçà des attentes de ses supporters et de son sélectionneur. Messi, bien sûr, a apporté des buts et des passes décisives, tandis que Julián Álvarez a enfin fait ses débuts avec l’Argentine samedi soir à Kansas City. Pour le reste, les champions en titre sont en difficulté.

    Cependant, l’Argentine reste une équipe combative qui prendra un malin plaisir à compliquer la tâche de Bellingham. Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Cristian Romero et Lisandro Martínez sont des spécialistes des « arts obscurs ».

    Elle n’hésitera pas à multiplier les duels, les interventions rugueuses et les temps morts. Trouver son rythme sera donc ardu. Sur le plan émotionnel, la tâche s’annonce tout aussi délicate pour Bellingham. S’il a déjà croisé ces adversaires en Liga et en Ligue des champions, une demi-finale de Coupe du monde libère une intensité rare, difficile à contenir même pour des joueurs plus équilibrés. Souvenons-nous du célèbre carton rouge infligé à David Beckham en 1998.

    Tuchel, qui a trouvé la bonne formule, continuera sans doute à le « déstabiliser ». Trop d’encouragements et Bellingham pourrait se montrer difficile à contenir ; trop de critiques et le risque d’implosion existe. Le milieu de terrain devra donc, en contrepartie, assumer son rôle.

    Si l’Angleterre réussit son coup, le mot « peu importe » n’aura jamais aussi bien sonné.

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