Peu importe : la confrontation entre Jude Bellingham et Thomas Tuchel ne devrait pas dépasser le stade d’une simple « tempête dans un verre d’eau » pour l’Angleterre lors de la Coupe du monde 2026, même si les deux hommes ont déjà croisé le fer par le passé

Interrogé sur cette saga, l’ancien défenseur des Three Lions Pallister – s’exprimant pour NetBet Sport – a confié à GOAL : « Aucun supporter anglais n’a prétendu que nous avions été brillants l’autre soir contre la Norvège. C’est une évidence.

« Ce n’était pas un grand match. Les deux équipes ont souffert de la chaleur. Les gens doivent comprendre à quel point c’est difficile. Je comprends pourquoi Jude a réagi ainsi : j’étais en vacances sous 35 °C et je ne pouvais même pas bronzer ; je suis resté dans la piscine !

Ils évoluaient à des températures proches de 40 degrés. J’ai connu des conditions similaires en Thaïlande : jouer au foot dans cette fournaise est épouvantable. Il n’y a pas d’air. Vous sprintez, et vous avez l’impression d’avoir couru un marathon. C’est extrêmement dur. Je comprends que les conditions sont identiques pour les deux équipes, mais cela affecte inévitablement le match et les performances. Plusieurs joueurs l’ont d’ailleurs déjà souligné.

Tuchel a raison, on n’a pas très bien joué. Jude a raison aussi. Il faut comprendre dans quelles conditions ce match s’est déroulé. C’est tellement difficile de tenir et de jouer au plus haut niveau quand, par moments, on cherche juste à respirer. Je ne m’attarderais donc pas trop là-dessus.

« On sait qu’il y a sans doute un peu d’histoire entre eux : il l’a écarté de certaines sélections. Pendant un temps, c’était sans doute la bonne décision pour Jude et pour l’équipe d’Angleterre.

« C’est lui le sélectionneur, c’est lui le patron, et personne n’a vraiment envie de lui tenir tête. Je pense qu’il a pris la bonne décision au début de sa relation avec Jude. Aujourd’hui, on voit le meilleur de lui-même.

« C’est l’un des joueurs les plus brillants de cette Coupe du monde. Il a été formidable pour l’Angleterre. Il a marqué des buts, il a prouvé qu’il était un talent de classe mondiale, et il a cette soif et cette envie de porter cette équipe et de la mener là où, espérons-le, nous pourrons fêter une victoire en Coupe du monde.

« J’espère que cette polémique n’est qu’une tempête dans un verre d’eau. Je ne m’attends pas à ce qu’elle prenne davantage d’ampleur. Jude a à cœur d’inscrire une nouvelle victoire dans l’histoire de l’Angleterre en Coupe du monde, et je m’attends à une performance de premier plan face à l’Argentine. »