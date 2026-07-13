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Peu importe : la confrontation entre Jude Bellingham et Thomas Tuchel ne devrait pas dépasser le stade d’une simple « tempête dans un verre d’eau » pour l’Angleterre lors de la Coupe du monde 2026, même si les deux hommes ont déjà croisé le fer par le passé
La personnalité de Tuchel : exigeant, mais soucieux du bien-être du groupe
Rien n’indique que la dynamique va s’inverser : l’esprit forgé par Sir Gareth Southgate — finaliste de l’Euro à deux reprises et distingué par une distinction royale — est préservé et affiné par un nouveau staff.
Ancien mentor de Chelsea, du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich, Tuchel est un personnage exigeant, mais il affiche une double personnalité : celle qu’il montre en public et celle, plus exigeante, qu’il adopte à huis clos. Il ne tolère pas les egos ni la zizanie, tout en réclamant confiance et positivité au sein du groupe.
S’il n’a pas encore imposé le jeu fluide qu’il promet, son palmarès parle pour lui. Après une campagne de qualification à la Coupe du monde parfaite, l’Angleterre se retrouve en demi-finale d’un nouveau grand tournoi et n’est plus qu’à deux marches d’un premier trophée depuis soixante ans.
- (C)Getty Images
Les déclarations de Tuchel et Bellingham après la victoire de l'Angleterre contre la Norvège
Tuchel n'a pas été particulièrement impressionné par le niveau de performance affiché lors de la victoire contre la Norvège, au terme d'un quart de finale éprouvant disputé sous une chaleur étouffante au Hard Rock Stadium de Miami. L'Allemand a salué « l'effort » fourni, mais a estimé que son équipe avait manqué de rigueur.
Informé quasi immédiatement de ces remarques, Bellingham a répliqué : « Ouais, peu importe. C’était un match difficile, donc mes pensées et ma reconnaissance vont aux joueurs qui se sont battus sur le terrain. »
Il a ajouté : « Peut-être qu’il ne sait pas ce que c’est que de jouer dans ce genre de conditions contre Erling Haaland, [Martin] Odegaard, [Antonio] Nusa, [Alexander] Sorloth, vous voyez. Ce n’est pas une équipe facile à affronter. »
Ces déclarations post-match ont relancé le débat sur le rôle d’un « Galactico » du Real Madrid dans les plans de Tuchel, qui avait déjà critiqué certains comportements de Bellingham sur le terrain.
Bellingham s’est illustré lors de la phase finale de la Coupe du monde, où il a inscrit six buts tout en endossant le rôle de leader charismatique. Faut-il accorder de l’importance aux remarques lancées dans le feu de l’action ?
Bellingham contre Tuchel : pourquoi les deux hommes avaient raison dans leurs analyses
Interrogé sur cette saga, l’ancien défenseur des Three Lions Pallister – s’exprimant pour NetBet Sport – a confié à GOAL : « Aucun supporter anglais n’a prétendu que nous avions été brillants l’autre soir contre la Norvège. C’est une évidence.
« Ce n’était pas un grand match. Les deux équipes ont souffert de la chaleur. Les gens doivent comprendre à quel point c’est difficile. Je comprends pourquoi Jude a réagi ainsi : j’étais en vacances sous 35 °C et je ne pouvais même pas bronzer ; je suis resté dans la piscine !
Ils évoluaient à des températures proches de 40 degrés. J’ai connu des conditions similaires en Thaïlande : jouer au foot dans cette fournaise est épouvantable. Il n’y a pas d’air. Vous sprintez, et vous avez l’impression d’avoir couru un marathon. C’est extrêmement dur. Je comprends que les conditions sont identiques pour les deux équipes, mais cela affecte inévitablement le match et les performances. Plusieurs joueurs l’ont d’ailleurs déjà souligné.
Tuchel a raison, on n’a pas très bien joué. Jude a raison aussi. Il faut comprendre dans quelles conditions ce match s’est déroulé. C’est tellement difficile de tenir et de jouer au plus haut niveau quand, par moments, on cherche juste à respirer. Je ne m’attarderais donc pas trop là-dessus.
« On sait qu’il y a sans doute un peu d’histoire entre eux : il l’a écarté de certaines sélections. Pendant un temps, c’était sans doute la bonne décision pour Jude et pour l’équipe d’Angleterre.
« C’est lui le sélectionneur, c’est lui le patron, et personne n’a vraiment envie de lui tenir tête. Je pense qu’il a pris la bonne décision au début de sa relation avec Jude. Aujourd’hui, on voit le meilleur de lui-même.
« C’est l’un des joueurs les plus brillants de cette Coupe du monde. Il a été formidable pour l’Angleterre. Il a marqué des buts, il a prouvé qu’il était un talent de classe mondiale, et il a cette soif et cette envie de porter cette équipe et de la mener là où, espérons-le, nous pourrons fêter une victoire en Coupe du monde.
« J’espère que cette polémique n’est qu’une tempête dans un verre d’eau. Je ne m’attends pas à ce qu’elle prenne davantage d’ampleur. Jude a à cœur d’inscrire une nouvelle victoire dans l’histoire de l’Angleterre en Coupe du monde, et je m’attends à une performance de premier plan face à l’Argentine. »
- Getty Images
Coupe du monde 2026 : prochaine étape, un rendez-vous en demi-finale avec l’Argentine pour l’Angleterre
Bellingham a redonné l’avantage à l’Angleterre après que celle-ci eut laissé filer son avance lors de son premier match contre la Croatie. Il a ensuite ouvert le score lors d’un match frustrant contre le Panama, avant d’inscrire un doublé lors d’une rencontre épique en huitièmes de finale contre le Mexique au stade Azteca.
Il a de nouveau inscrit un doublé décisif contre la Norvège, permettant à l’équipe de Tuchel de remonter au score après avoir été menée d’un but, avant de célébrer une nouvelle fois de manière emblématique en marquant le but de la victoire en prolongation. Les Three Lions se préparent désormais à affronter Lionel Messi et l’Argentine, tenante du titre, mercredi à Atlanta.
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