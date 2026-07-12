« Peu importe » : Jude Bellingham contredit le sélectionneur anglais Thomas Tuchel après une analyse « bâclée » de la victoire des Three Lions face à la Norvège en quarts de finale de la Coupe du monde

Tuchel n’a pas mâché ses mots en conférence de presse, malgré la qualification des Three Lions pour les demi-finales. Si le technicien a salué l’esprit de corps du groupe, il a estimé que l’Angleterre avait eu de la « chance » et a manifesté son agacement face au niveau technique proposé. « Je ne suis pas entièrement satisfait, ni heureux à 100 % de la façon dont nous avons joué, et je maintiens cette opinion », a-t-il déclaré aux journalistes. « Je pense que nous pouvons jouer plus vite, avec plus de précision. Nous avons commis trop de fautes directes et d’erreurs techniques qui nous ont fait perdre beaucoup de confiance. »

L’ancien coach de Chelsea a toutefois tenu à préciser qu’aucune fracture ne menaçait le groupe à la veille de la demi-finale contre l’Argentine, rappelant avec fermeté que son exigence ne remet aucunement en cause son attachement à l’équipe. « Il y a beaucoup de choses à améliorer, mais il n’y a aucun fossé entre moi et mon équipe, pas même 1 %. J’ai le cœur débordant d’amour pour mes joueurs, mon équipe et la façon dont ils jouent », a-t-il conclu.



