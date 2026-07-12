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« Peu importe » : Jude Bellingham contredit le sélectionneur anglais Thomas Tuchel après une analyse « bâclée » de la victoire des Three Lions face à la Norvège en quarts de finale de la Coupe du monde
Bellingham balaie les critiques adressées à Tuchel
Le héros anglais a balayé d'un revers de main les critiques de Tuchel, l'entraîneur allemand ayant jugé la prestation des siens « bâclée » en quart de finale contre la Norvège. La star du Real Madrid, auteur des deux buts de la victoire 2-1 en prolongation, a été informée de l'avis de son coach par ITV Sport et a rétorqué avec dédain : « Ouais, bon, peu importe. C’était un match difficile, donc mes pensées et ma reconnaissance vont aux joueurs qui ont tout donné sur le terrain. »
Il a également laissé entendre que Tuchel ne mesurait peut-être pas pleinement l’exigence physique de la rencontre : « Peut-être qu’il ne sait pas ce que c’est que de jouer dans ce genre de conditions contre Erling Haaland, [Martin] Odegaard, [Antonio] Nusa, [Alexander] Sorloth, vous voyez. Ce n’est pas une équipe facile à affronter. »
- AFP
Le verdict « bâclé » de l'entraîneur
Tuchel n’a pas mâché ses mots en conférence de presse, malgré la qualification des Three Lions pour les demi-finales. Si le technicien a salué l’esprit de corps du groupe, il a estimé que l’Angleterre avait eu de la « chance » et a manifesté son agacement face au niveau technique proposé. « Je ne suis pas entièrement satisfait, ni heureux à 100 % de la façon dont nous avons joué, et je maintiens cette opinion », a-t-il déclaré aux journalistes. « Je pense que nous pouvons jouer plus vite, avec plus de précision. Nous avons commis trop de fautes directes et d’erreurs techniques qui nous ont fait perdre beaucoup de confiance. »
L’ancien coach de Chelsea a toutefois tenu à préciser qu’aucune fracture ne menaçait le groupe à la veille de la demi-finale contre l’Argentine, rappelant avec fermeté que son exigence ne remet aucunement en cause son attachement à l’équipe. « Il y a beaucoup de choses à améliorer, mais il n’y a aucun fossé entre moi et mon équipe, pas même 1 %. J’ai le cœur débordant d’amour pour mes joueurs, mon équipe et la façon dont ils jouent », a-t-il conclu.
Les Miami Heat et le test norvégien
Le match a été une épreuve exténuante, au cours de laquelle plusieurs joueurs ont peiné, notamment Declan Rice, en manque d’énergie après avoir été malade durant la préparation. La Norvège a ouvert le score contre le cours du jeu lorsque le centre-tir d’Andreas Schjelderup a surpris Jordan Pickford, contraignant l’Angleterre à une rude remontée dans l’humidité de la Floride. Il a fallu un éclair de génie de Bellingham juste avant la mi-temps, servi par Anthony Gordon, pour égaliser.
Bellingham a ensuite souligné l’importance de savoir gagner « à la dure » pour qu’une équipe réussisse un tournoi, quel que soit le style de jeu. « Nous avons cherché à instaurer une ambiance positive, et nous devons maintenir cet élan jusqu’aux demi-finales », a déclaré le joueur de 23 ans en zone mixte. « Je ne peux que louer les qualités de mes coéquipiers. On ne remporte pas tous les matchs en jouant sur les côtés et en alignant mille passes. Parfois, il faut savoir gagner « à la dure ». »
- Getty Images
Bellingham en lice pour le Soulier d’or
Grâce à son doublé contre la Norvège, Bellingham porte son total à six buts dans le tournoi et rejoint ainsi le capitaine Harry Kane en tête du classement des buteurs anglais. Il n’est plus qu’à deux unités des meilleurs réalisateurs, Kylian Mbappé et Lionel Messi, alors que la compétition entre dans sa dernière semaine. Le milieu de terrain s’est imposé comme le pivot de l’attaque des Three Lions, ajoutant ces nouvelles réalisations décisives à son précédent doublé lors de la victoire en huitièmes de finale contre le Mexique.
Les Three Lions se tournent désormais vers la demi-finale très attendue de mercredi face à l’Argentine, tenante du titre. Il s’agit de leur première présence dans le dernier carré depuis 2018, et Tuchel espère que son équipe fera preuve de l’efficacité qui, selon lui, a fait défaut à Miami.
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