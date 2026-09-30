« Peu de joueurs peuvent faire ça ! » - Anthony Gordon salue le « courage » de Trent Alexander-Arnold après la victoire de l'Angleterre en Ligue des nations

Gordon n’a pas tardé à souligner précisément ce qui fait du latéral madrilène un talent si spécial sur la scène internationale. S’exprimant auprès de la BBCaprès le match, Gordon a expliqué : « Je fais cet appel encore et encore, et seul un certain nombre de joueurs ont cette capacité, cette technique et ce courage pour accepter de se tromper en tentant cette passe. C’est pour ça qu’il est si bon, et j’avais vraiment hâte de jouer avec lui pour cette raison.

« Il a eu son propre parcours avec l’Angleterre. Il aurait aimé jouer plus qu’il ne l’a fait, mais il a été une personnalité formidable durant ce rassemblement. J’ai vraiment aimé être à ses côtés. »