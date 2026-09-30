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« Peu de joueurs peuvent faire ça ! » - Anthony Gordon salue le « courage » de Trent Alexander-Arnold après la victoire de l'Angleterre en Ligue des nations
Une combinaison gagnante pour l’équipe d’Angleterre
Gordon a couvert d’éloges Alexander-Arnold après la victoire 2-0 de l’Angleterre contre la République tchèque. Le duo a parfaitement combiné pour aider l’Angleterre à décrocher une victoire cruciale lors de la deuxième journée de l’UEFA Nations League. L’ailier du Barça a ouvert le score dans cette rencontre en reprenant un centre spectaculaire de son coéquipier en sélection. Gordon a placé une tête bien ajustée hors de portée du gardien tchèque pour donner l’avantage à l’Angleterre dès le début de la seconde période.
- AFP
La technique et le courage d’Alexander-Arnold
Gordon n’a pas tardé à souligner précisément ce qui fait du latéral madrilène un talent si spécial sur la scène internationale. S’exprimant auprès de la BBCaprès le match, Gordon a expliqué : « Je fais cet appel encore et encore, et seul un certain nombre de joueurs ont cette capacité, cette technique et ce courage pour accepter de se tromper en tentant cette passe. C’est pour ça qu’il est si bon, et j’avais vraiment hâte de jouer avec lui pour cette raison.
« Il a eu son propre parcours avec l’Angleterre. Il aurait aimé jouer plus qu’il ne l’a fait, mais il a été une personnalité formidable durant ce rassemblement. J’ai vraiment aimé être à ses côtés. »
À la recherche de plus de maîtrise sur le terrain
Malgré ce résultat positif, Gordon estime qu’il y a encore une marge de progression alors que l’Angleterre poursuit sa campagne de Ligue des nations.
Il a déclaré à ITV : « Je pense que le match était bon, et nous l’avons clairement maîtrisé. Nous aurions pu marquer plus de buts à la fin, peut-être que nous avons eu suffisamment de qualité dans le dernier tiers offensif. Il y a certaines choses sur lesquelles nous devons travailler, nous devons contrôler le rythme du jeu, presser fort et plier les matches de manière décisive. »
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Un choc crucial de la Ligue des nations contre la Croatie
L’Angleterre doit désormais rapidement se tourner vers un rendez-vous décisif ce week-end. Les Anglais affronteront la Croatie samedi lors de leur prochaine rencontre de Ligue des nations de l’UEFA. Les deux nations comptent actuellement trois points dans le classement du groupe. L’Angleterre sait qu’elle doit prendre les trois points si elle veut conserver ses espoirs de qualification pour la phase à élimination directe.
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