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« Peu de choses sont plus exaltantes que d’affronter Lionel Messi » : les stars suisses sont prêtes pour le choc contre l’Argentine, et Granit Xhaka dit avoir « faim » d’une surprise en Coupe du monde
La Suisse vise l’exploit dans ce tournoi.
La Suisse s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 après avoir battu la Colombie au terme d'une séance de tirs au but haletante en huitièmes de finale. L'équipe de Murat Yakin affrontera désormais l'Argentine, tenante du titre, qui s'est récemment qualifiée après avoir renversé la situation et battu l'Égypte 3-2. Ce duel, qui se déroulera au Kansas City Stadium, s'annonce comme l'épreuve de force ultime pour une équipe suisse qui affiche actuellement une série de huit matchs sans défaite.
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Le capitaine assume la pression du tournoi
Xhaka a souligné que la pression à laquelle son équipe est confrontée s’est désormais transformée en une motivation supplémentaire pour aller le plus loin possible dans le tournoi. Cité par Nau.ch, il a déclaré : « Quand on est si près du but, l’envie est encore plus grande. C’est une très bonne pression celle que nous ressentons actuellement – nous voulons continuer sur notre lancée. »
Le milieu de terrain est revenu sur l’honneur historique que représente le fait d’affronter les plus grands titans du football moderne, avant de se concentrer sur les préparatifs tactiques, ajoutant : « C’est sans doute un immense privilège pour nous de pouvoir jouer à l’ère de Messi et de [Cristiano] Ronaldo. Nous n’avons pas encore pu analyser l’Argentine en profondeur, mais nous entamerons une analyse très approfondie dès demain. »
De leur côté, l’attaquant Cédric Itten et le milieu de terrain Remo Freuler ont partagé ce sentiment, admettant qu’ils considéraient l’opportunité d’affronter Messi comme une étape incroyable dans leurs carrières respectives.
Itten a déclaré : « Il n’y a pas mieux que de pouvoir jouer contre Messi. Il est en grande forme, et nous devons absolument être prêts pour le prochain match. Mais on voit aussi que chaque rencontre est serrée – nous avons hâte d’être à Kansas. »
Freuler a déclaré : « Je n’ai jamais affronté Messi au cours de ma carrière ; c’est assurément quelque chose de spécial. Nous méritions d’atteindre les quarts de finale contre l’Argentine. Mais une chose est claire : nous ne nous contenterons pas de cela. Nous allons tout donner. »
Les attaquants réclament un sacrifice défensif
Fabian Rieder a reconnu qu’enfant, il n’aurait jamais imaginé fouler un jour la pelouse aux côtés du maestro argentin sur la plus grande scène internationale. « En tant que junior, je n’aurais jamais cru affronter Messi. C’est donc d’autant plus merveilleux que cela se produise aujourd’hui. Ce sera sans doute un nouveau match exceptionnel dans un stade exceptionnel, même si l’équipe adverse sera principalement composée d’Argentins », a-t-il expliqué.
L’attaquant Breel Embolo et l’ailier Ruben Vargas ont prévenu leurs coéquipiers : il faudra souffrir pour contenir l’Albiceleste, rappelant la mentalité farouche et tenace des champions du monde, capables de renverser un déficit de deux buts face à l’Égypte.
Embolo a admis : « L’Égypte a montré ce qui était possible. À la 70e minute, tout le monde aurait probablement misé sur l’Égypte. Mais l’Argentine n’abandonne jamais, c’est ce qui la rend spéciale. Et l’Argentine compte dans ses rangs le meilleur joueur de tous les temps, ce qui rend ce match encore un peu plus spécial. Du respect ? Oui, nous en avons. Mais nous savons que nous pouvons faire mal à n’importe quel adversaire. Y compris eux – nous avons faim. »
Vargas conclut : « Nous connaissons tous le potentiel de l’Argentine. C’est une équipe de tournoi, les champions du monde en titre – mais, dans cette compétition, tout reste possible. »
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Les champions représentent l’ultime test
La Suisse doit relever un défi tactique majeur pour contenir une attaque argentine qui a trouvé le chemin des filets lors de chacun de ses cinq derniers matchs de Coupe du monde. Messi, en tête du classement des buteurs du tournoi avec huit réalisations, constituera la principale menace pour la solide défense suisse. Les Rossocrociati devront être irréprochables s’ils veulent contrer la puissance collective des hommes de Lionel Scaloni, auteurs d’une série de douze victoires consécutives toutes compétitions confondues.
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