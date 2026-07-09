« Peu de choses sont plus exaltantes que d’affronter Lionel Messi » : les stars suisses sont prêtes pour le choc contre l’Argentine, et Granit Xhaka dit avoir « faim » d’une surprise en Coupe du monde

Xhaka a souligné que la pression à laquelle son équipe est confrontée s’est désormais transformée en une motivation supplémentaire pour aller le plus loin possible dans le tournoi. Cité par Nau.ch, il a déclaré : « Quand on est si près du but, l’envie est encore plus grande. C’est une très bonne pression celle que nous ressentons actuellement – nous voulons continuer sur notre lancée. »

Le milieu de terrain est revenu sur l’honneur historique que représente le fait d’affronter les plus grands titans du football moderne, avant de se concentrer sur les préparatifs tactiques, ajoutant : « C’est sans doute un immense privilège pour nous de pouvoir jouer à l’ère de Messi et de [Cristiano] Ronaldo. Nous n’avons pas encore pu analyser l’Argentine en profondeur, mais nous entamerons une analyse très approfondie dès demain. »

De leur côté, l’attaquant Cédric Itten et le milieu de terrain Remo Freuler ont partagé ce sentiment, admettant qu’ils considéraient l’opportunité d’affronter Messi comme une étape incroyable dans leurs carrières respectives.

Itten a déclaré : « Il n’y a pas mieux que de pouvoir jouer contre Messi. Il est en grande forme, et nous devons absolument être prêts pour le prochain match. Mais on voit aussi que chaque rencontre est serrée – nous avons hâte d’être à Kansas. »

Freuler a déclaré : « Je n’ai jamais affronté Messi au cours de ma carrière ; c’est assurément quelque chose de spécial. Nous méritions d’atteindre les quarts de finale contre l’Argentine. Mais une chose est claire : nous ne nous contenterons pas de cela. Nous allons tout donner. »