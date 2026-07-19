Antonio Conte, invité de marque de l’émission « Timesquare » de DAZN à l’occasion de la finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine, a été le protagoniste d’un intermède amusant et insolite avec Ciro Ferrara. L’ancien entraîneur de la Juventus et de Naples est revenu sur la relation qu’il a entretenue avec celui qui fut d’abord, en tant que joueur, un adversaire, puis un coéquipier sous le maillot bianconero.
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Petit échange sur DAZN entre Conte et Ferrara : « Quelle rivalité dans les confrontations entre la Juventus et Naples ! Quand Ciro est arrivé à Turin, il m'a dit : “Je te détestais vraiment” »
DE RIVAUX À COÉQUIPIERS
« Avec Ciro, ce n’était pas vraiment une histoire idyllique au début, puisqu’il était le capitaine de Naples et que j’étais celui de la Juventus. Quand il est arrivé à Turin, il m’a dit : “Je te détestais”, il m’a dit exactement ça : “Je te détestais vraiment”. Du coup, on se battait vraiment sur le terrain. Pourtant, le respect était absolu ; mais quand on porte les couleurs de Naples et que l’autre incarne la Juventus, la rivalité devient inévitablement intense », a expliqué Antonio Conte.
LA REPRISE À FERRARE
Voici la réponse amusée et amusante de Ciro Ferrara : « À mon arrivée à Turin, la première chose que j’ai faite et dite a été : “Laisse-moi jouer au malin”. Je l’ai serré dans mes bras et j’ai ajouté : “Anto, on met fin à toutes ces histoires, s’il te plaît. Maintenant, nous sommes coéquipiers.” »
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