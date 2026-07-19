Petit échange sur DAZN entre Conte et Ferrara : « Quelle rivalité dans les confrontations entre la Juventus et Naples ! Quand Ciro est arrivé à Turin, il m'a dit : “Je te détestais vraiment” »

« Avec Ciro, ce n’était pas vraiment une histoire idyllique au début, puisqu’il était le capitaine de Naples et que j’étais celui de la Juventus. Quand il est arrivé à Turin, il m’a dit : “Je te détestais”, il m’a dit exactement ça : “Je te détestais vraiment”. Du coup, on se battait vraiment sur le terrain. Pourtant, le respect était absolu ; mais quand on porte les couleurs de Naples et que l’autre incarne la Juventus, la rivalité devient inévitablement intense », a expliqué Antonio Conte.