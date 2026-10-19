Schmeichel affirme que Carrick ne risque pas de perdre son poste d’entraîneur de Manchester United dans l’immédiat. Les dirigeants d’Old Trafford restent convaincus que l’ancien milieu de terrain incarne l’avenir du club à long terme.

Carrick a pris les commandes à titre permanent cet été, après être intervenu pour stabiliser la situation à la suite du départ tumultueux de Ruben Amorim. Il a mené l’équipe à la troisième place de Premier League et décroché une qualification pour la Ligue des champions la saison dernière.

Cependant, l’optimisme qui précédait la nouvelle saison s’est rapidement dissipé après deux premiers mois difficiles. Les remous en dehors du terrain ont accentué les tensions, notamment la virulente attaque publique de Lisandro Martinez contre la direction après une défaite sur le terrain de l’Atlético de Madrid.