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Peter Schmeichel se prononce sur l’avenir de Michael Carrick à Manchester United après une série de matches sans victoire
La direction maintient sa confiance en Carrick
Schmeichel affirme que Carrick ne risque pas de perdre son poste d’entraîneur de Manchester United dans l’immédiat. Les dirigeants d’Old Trafford restent convaincus que l’ancien milieu de terrain incarne l’avenir du club à long terme.
Carrick a pris les commandes à titre permanent cet été, après être intervenu pour stabiliser la situation à la suite du départ tumultueux de Ruben Amorim. Il a mené l’équipe à la troisième place de Premier League et décroché une qualification pour la Ligue des champions la saison dernière.
Cependant, l’optimisme qui précédait la nouvelle saison s’est rapidement dissipé après deux premiers mois difficiles. Les remous en dehors du terrain ont accentué les tensions, notamment la virulente attaque publique de Lisandro Martinez contre la direction après une défaite sur le terrain de l’Atlético de Madrid.
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Schmeichel appelle à la patience en pleine crise
Manchester United se retrouve à la 13e place du classement après un match nul 1-1 face à son rival Leeds United. Ce résultat porte à six matches sa série actuelle sans victoire, toutes compétitions confondues.
Malgré cette récente baisse de forme, Schmeichel assure que la direction du club restera patiente pendant que Carrick traverse cette période difficile. L’ancien gardien du Danemark estime que le soutien en interne reste solide.
« Quand on est l’entraîneur de Manchester United, on est toujours sous pression », a déclaré Schmeichel à Viaplay. « Risque-t-il d’être licencié dans l’immédiat ? Je ne le pense pas du tout. »
Une reconstruction sur le long terme demande plus de temps
Carrick a pris ses fonctions avec, pour seule expérience préalable à la tête d'une équipe première, son passage à Middlesbrough. Schmeichel a souligné que les dirigeants mesuraient pleinement l'ampleur de la reconstruction nécessaire pour ramener le club au sommet.
« Je pense que les dirigeants du club ont une grande confiance en Michael Carrick. Je pense qu'ils font preuve de beaucoup de patience et qu'ils comprennent qu'une reconstruction prend du temps », a expliqué Schmeichel.
« On peut être d'accord ou non avec la manière dont ils ont entrepris cette reconstruction, mais il faudra encore très, très longtemps pour amener Manchester United là où le club veut être.
« Ils pensent qu'il représente l'avenir. Ils lui laisseront ce temps, ils lui donneront ces mercatos, et ensuite nous verrons. Après peut-être encore un ou deux mercatos, nous pourrons parler d'une pression sur lui qui dépasse celle, habituelle, pesant sur un entraîneur de Manchester United. »
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Quelle est la prochaine étape pour United ?
Carrick cherchera à améliorer la prestation de Manchester United lors de son prochain match, mercredi, en déplacement à Côme en Ligue des champions. Manchester United retrouvera ensuite la Premier League en recevant Bournemouth.
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