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Peter Schmeichel réclame un lourd retrait de points sur cinq ans pour Manchester City après un verdict de culpabilité dans une affaire financière
De lourdes sanctions réclamées contre Manchester City
Schmeichel, légende de Manchester United, a appelé à infliger à Manchester City des sanctions sans précédent après que le club a été reconnu coupable d’avoir enfreint les règles financières de la Premier League. Il a récemment été établi que le club avait gonflé ses revenus de plus de 900 millions de livres sterling entre 2009 et 2018.
Schmeichel, qui a terminé sa carrière de joueur à Manchester City, estime que des mesures extrêmes sont nécessaires pour préserver l’intégrité du football anglais. Ses propos interviennent alors que le monde du football continue de débattre des conséquences à long terme de ce verdict de culpabilité.
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D’importants retraits de points proposés
S’exprimant auprès de Viaplay, la légende danoise a détaillé une série de sanctions draconiennes destinées à handicaper lourdement le club sur le plan sportif pendant une longue période. Il s’est prononcé contre une relégation immédiate, préconisant plutôt un lourd handicap.
« Je pense, bien sûr, qu’il faut les maintenir en Premier League, a déclaré Schmeichel. Mais chaque année passée en Premier League, pendant les cinq prochaines années, ils commenceront avec -25 points. »
« Cela servira aussi de rappel à tous les autres : quand on triche en Premier League, et qu’on triche au détriment de tous les autres clubs, les sanctions sont lourdes. Je pense que c’est important : une interdiction de recrutement pendant cinq ans et une grosse amende. »
Interdiction de recrutement et vente forcée
Au-delà des retraits de points, Schmeichel veut une refonte complète de la direction de Manchester City. Il réclame une interdiction de recrutement pendant cinq ans, une amende substantielle et le départ forcé des propriétaires actuels.
« Et puis, je pense que les propriétaires devraient être contraints de vendre le club », a-t-il ajouté. « Je ne pense pas qu’ils soient aptes à diriger ce club, ni aucun autre club de football en Angleterre.
« Je pense aussi que toutes les personnes impliquées devraient être interdites d’exercer. Elles ne doivent plus pouvoir travailler dans le football. Qu’on leur retire leurs titres ou qu’on les leur laisse, je ne pense pas que cela change quoi que ce soit. »
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Appels et prochains matchs
Manchester City continue de clamer son innocence et a officiellement fait appel de la décision début octobre. La décision définitive concernant le verdict et d’éventuelles sanctions pourrait être reportée jusqu’à fin janvier 2027.
Malgré les turbulences en dehors du terrain, les joueurs d’Enzo Maresca ont récemment décroché une victoire cruciale contre Liverpool à Anfield. Les buts d’Erling Haaland, de Jeremy Doku et de Rayan Cherki ont permis à City de reprendre trois points d’avance sur Arsenal en tête du classement.
Le club de Manchester doit désormais se reconcentrer sur ses prochaines échéances. Il reçoit le Paris Saint-Germain pour un choc majeur en Ligue des champions avant de retrouver le championnat face à Ipswich.
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