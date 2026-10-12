Schmeichel, légende de Manchester United, a appelé à infliger à Manchester City des sanctions sans précédent après que le club a été reconnu coupable d’avoir enfreint les règles financières de la Premier League. Il a récemment été établi que le club avait gonflé ses revenus de plus de 900 millions de livres sterling entre 2009 et 2018.

Schmeichel, qui a terminé sa carrière de joueur à Manchester City, estime que des mesures extrêmes sont nécessaires pour préserver l’intégrité du football anglais. Ses propos interviennent alors que le monde du football continue de débattre des conséquences à long terme de ce verdict de culpabilité.