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Peter Crouch : Comment Arne Slot pourrait devenir l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire de Liverpool avant la fin de la saison
Un long chemin reste à parcourir pour Slot
Crouch reconnaît que, même si le parcours a été semé d’embûches, il reste encore du temps pour convaincre les sceptiques. Après avoir mené Liverpool au titre de champion de Premier League lors de sa première saison l’année dernière, Klopp connaît des difficultés cette saison ; les Reds occupent actuellement la cinquième place du classement et se battent pour décrocher leur qualification en Ligue des champions pour la saison prochaine. S’adressant à Paddy Power, il a déclaré : « La saison est encore loin d’être terminée. La saison n’a pas été brillante et certaines décisions, ainsi que le style de jeu, ont parfois déplu aux supporters. »
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Le chemin vers la légende
Malgré les frustrations actuelles, Crouch souligne qu’un titre européen majeur pourrait instantanément rehausser la place d’Arne Slot dans l’histoire du club. Liverpool vient de s’imposer de manière convaincante 4-1 sur l’ensemble des deux matchs face à Galatasaray en huitièmes de finale de la Ligue des champions, se qualifiant ainsi pour un quart de finale au sommet contre le Paris Saint-Germain, tenant du titre. Alors que les Reds sont en quête d’un septième titre européen – et de leur premier depuis 2019 –, Crouch a expliqué : « La saison est encore très longue et les choses peuvent changer. S’ils remportent la Ligue des champions après avoir gagné la Premier League, Arne Slot deviendra l’un des plus grands entraîneurs de l’histoire de Liverpool. C’est drôle de voir à quelle vitesse les choses changent. »
Donner raison aux critiques
Répondant aux préoccupations tactiques soulevées par d'anciens joueurs, Crouch a admis que les performances n'avaient pas été à la hauteur du niveau habituel de Liverpool. S'exprimant sur Sky Sports, Jamie Carragher a affirmé que « rien ne fonctionnait » et que Liverpool avait perdu son « pressing » caractéristique, se demandant si le problème venait de l'entraîneur ou du profil des joueurs. Carragher a fait remarquer que, bien qu'ils aient remporté le championnat la saison dernière, les Reds ne forment plus une équipe soudée, mais une « équipe d'individus ». Partageant cette analyse, Crouch a déclaré : « Je suis d'accord avec Carragher : il y a eu des moments où les performances ont été médiocres et où certaines décisions ont parfois été discutables. »
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S'adapter à une nouvelle identité après le départ de Klopp
Enfin, Crouch a évoqué la difficulté pour les supporters de s'adapter à une nouvelle philosophie après des années d'un style de jeu très particulier et intense, mais il reste optimiste quant à l'issue finale. Il a conclu : « Les résultats ne sont pas brillants et le style de jeu est différent pour les supporters habitués à l'équipe de Jürgen Klopp à Liverpool. Mais il est encore possible de réaliser une excellente saison. »
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