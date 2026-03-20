Peter Crouch : Comment Arne Slot pourrait devenir l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire de Liverpool avant la fin de la saison

Répondant aux préoccupations tactiques soulevées par d'anciens joueurs, Crouch a admis que les performances n'avaient pas été à la hauteur du niveau habituel de Liverpool. S'exprimant sur Sky Sports, Jamie Carragher a affirmé que « rien ne fonctionnait » et que Liverpool avait perdu son « pressing » caractéristique, se demandant si le problème venait de l'entraîneur ou du profil des joueurs. Carragher a fait remarquer que, bien qu'ils aient remporté le championnat la saison dernière, les Reds ne forment plus une équipe soudée, mais une « équipe d'individus ». Partageant cette analyse, Crouch a déclaré : « Je suis d'accord avec Carragher : il y a eu des moments où les performances ont été médiocres et où certaines décisions ont parfois été discutables. »



