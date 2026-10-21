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PETA appelle Crystal Palace à « laisser Phoenix déployer ses ailes » et à retirer définitivement des jours de match sa mascotte, un pygargue à tête blanche vivant
Une association de protection des animaux réclame un changement
L’association de défense des droits des animaux PETA a exigé que la direction de Crystal Palace cesse définitivement d’utiliser son pygargue à tête blanche vivant, Phoenix, lors des animations d’avant-match. Dans une lettre officielle adressée à Sharon Lacey, PDG du club, l’organisation a appelé les dirigeants à s’engager à « ne plus jamais utiliser de mascotte animale vivante ».
L’oiseau a été obtenu auprès de l’Eagle Heights Wildlife Foundation, dans le Kent, en août 2024. Il incarne une identité adoptée sous Malcolm Allison en 1973.
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Des militants soulignent le caractère stressant de l’environnement des stades
Les militants estiment que les personnages costumés déjà présents, comme Pete the Eagle, suffisent à divertir le public sans exposer les animaux sauvages à l’agitation des jours de match. Leur lettre souligne que « les aigles farouches méritent mieux que l’environnement stressant et assourdissant d’un stade », avertissant que « les lumières vives, les bruits forts et les foules turbulentes peuvent effrayer les oiseaux, les désorienter et les faire paniquer ».
Critiquant l’utilisation de l’oiseau pour divertir le public les jours de match, Dr Carys Bennett, de PETA, a déclaré : « Les pygargues à tête blanche sont vénérés comme des symboles de liberté, pourtant Phoenix n’est guère plus qu’un accessoire utilisé pour divertir les supporters.
« Crystal Palace dispose déjà d’une mascotte incarnée par une personne pour galvaniser ses supporters. Il n’y a donc aucune raison d’amener un animal sauvage dans un stade bruyant et bondé. PETA exhorte le club à laisser Phoenix déployer ses ailes et à mettre définitivement fin à sa participation les jours de match. »
Les incidents précédents soulignent les risques pour la sécurité
Pour étayer sa demande, l’organisation a rappelé plusieurs incidents alarmants impliquant des oiseaux vivants dans des stades de football au fil des ans. Évoquant des cas où des animaux ont été blessés dans des stades, la lettre de PETA cite « un hibou mort après avoir été frappé par un ballon, des aigles qui ont percuté des murs ou des vitres, et un faucon qui a atterri sur la tête d’un supporter, lui enfonçant les serres dans le cuir chevelu ».
Rappelant un autre incident impliquant un supporter adverse, PETA poursuit : « Dans un autre cas, un supporter de football turbulent a donné un coup de poing à l’aigle mascotte d’une équipe rivale. »
Cette remarque fait référence à une attaque contre Kayla, qui a précédé Phoenix, lors d’un match houleux de Coupe de la Ligue anglaise face à Charlton, rival du sud de Londres, en septembre 2015. Présentée en 2010, cette première pygargue à tête blanche du club survolait régulièrement le terrain d’un bout à l’autre. Elle est morte d’une crise cardiaque en juin 2020, à l’âge de 28 ans.
- Getty Images Sport
La pression monte avant le déplacement en Turquie
Le recours en dehors du terrain intervient alors que l’entraîneur Pierre Sage fait déjà l’objet de critiques, son équipe n’ayant récolté que sept points lors de ses sept premiers matches de championnat. La situation s’est aggravée dimanche, lorsque le club du sud de Londres a été écrasé 5-0 par son grand rival Brighton à l’Amex Stadium, une déroute marquée notamment par un but de Diego Gomez inscrit depuis la ligne médiane. Palace tentera désormais de réagir lorsqu’il se déplacera sur le terrain de Besiktas en Ligue Europa jeudi.
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