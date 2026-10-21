Les militants estiment que les personnages costumés déjà présents, comme Pete the Eagle, suffisent à divertir le public sans exposer les animaux sauvages à l’agitation des jours de match. Leur lettre souligne que « les aigles farouches méritent mieux que l’environnement stressant et assourdissant d’un stade », avertissant que « les lumières vives, les bruits forts et les foules turbulentes peuvent effrayer les oiseaux, les désorienter et les faire paniquer ».

Critiquant l’utilisation de l’oiseau pour divertir le public les jours de match, Dr Carys Bennett, de PETA, a déclaré : « Les pygargues à tête blanche sont vénérés comme des symboles de liberté, pourtant Phoenix n’est guère plus qu’un accessoire utilisé pour divertir les supporters.

« Crystal Palace dispose déjà d’une mascotte incarnée par une personne pour galvaniser ses supporters. Il n’y a donc aucune raison d’amener un animal sauvage dans un stade bruyant et bondé. PETA exhorte le club à laisser Phoenix déployer ses ailes et à mettre définitivement fin à sa participation les jours de match. »