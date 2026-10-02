Ce duo est le plus proche d'être sacré en championnat saoudien : les recrues d'Al-Hilal ne trancheront pas la course au titre

Les professionnels étrangers ont profité au football saoudien : la sélection a les atouts pour le titre de la Coupe d'Asie

De petits détails m'ont privé de deux grands titres : je rêve d'entraîner lors d'une Coupe du monde

Depuis son poste actuel avec Al-Ula, et fort de l'expérience d'un entraîneur ayant déjà connu le football saoudien à une autre époque, José Peseiro propose une lecture singulière de la situation actuelle dans le Royaume, après des années durant lesquelles la compétition a connu une profonde transformation avec l'entrée des clubs dans une nouvelle phase d'investissement et le recrutement des plus grandes stars mondiales.

Dans la deuxième partie de son entretien avec Kooora, Peseiro aborde de nombreux dossiers qui occupent le football saoudien, à commencer par la course en Roshn Saudi League, enflammée dès la première journée, et l'impact des nombreuses recrues d'Al-Hilal sur le déroulement de la compétition, en passant par le départ de Karim Benzema du club, sa position sur le maintien de Cristiano Ronaldo comme titulaire à Al-Nassr, jusqu'à Mohamed Salah et l'opportunité que, selon lui, le championnat saoudien aurait pu représenter à cette étape de la carrière de la star égyptienne.

Peseiro évoque également Victor Osimhen, son ancien attaquant en sélection du Nigeria, et dévoile sa vision de l'influence des professionnels étrangers et des stars internationales sur les joueurs saoudiens, avant d'évaluer les chances de la sélection saoudienne dans la course au titre de la Coupe d'Asie, en s'appuyant sur sa connaissance antérieure du football saoudien et son expérience à la tête du staff technique de la sélection.

L'entraîneur portugais ne se contente pas de lire le présent, puisqu'il revient sur deux étapes parmi les moments les plus marquants de sa carrière, lorsqu'il a mené le Sporting Lisbonne jusqu'à la finale de la Coupe de l'UEFA, puis la sélection nigériane jusqu'à la finale de la Coupe d'Afrique des nations, s'attardant sur les petits détails qui, selon lui, l'ont privé du sacre lors de ces deux rencontres, avant de révéler son rêve encore inaccompli.

Lisez la première partie :

Peseiro dans un entretien pour Kooora (1/2) : voici la vraie différence entre Al-Ahly et Al-Zamalek, et l'unique raison du déclin du niveau de Zizo

Place à la deuxième partie de l'entretien :