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Jose Peseiro - جوزيه بيسيروKooora
Loai Mohamed
Traduit par

Peseiro dans un entretien à Kooora (2/2) : Salah a laissé passer l'occasion de l'Arabie saoudite, Cristiano n'est pas un joueur remplaçant, et le départ de Benzema est « naturel »

J. Peseiro
C. Ronaldo
M. Salah
K. Benzema
Saudi Pro League
Al Ula
Al Hilal
Al Nasr FC
Arabie saoudite
Asian Cup
G. Donis
Portugal
Égypte
France
Arabie saoudite
Grèce

Ce duo est le plus proche d'être sacré en championnat saoudien : les recrues d'Al-Hilal ne trancheront pas la course au titre

Les professionnels étrangers ont profité au football saoudien : la sélection a les atouts pour le titre de la Coupe d'Asie

De petits détails m'ont privé de deux grands titres : je rêve d'entraîner lors d'une Coupe du monde

Depuis son poste actuel avec Al-Ula, et fort de l'expérience d'un entraîneur ayant déjà connu le football saoudien à une autre époque, José Peseiro propose une lecture singulière de la situation actuelle dans le Royaume, après des années durant lesquelles la compétition a connu une profonde transformation avec l'entrée des clubs dans une nouvelle phase d'investissement et le recrutement des plus grandes stars mondiales.

Dans la deuxième partie de son entretien avec Kooora, Peseiro aborde de nombreux dossiers qui occupent le football saoudien, à commencer par la course en Roshn Saudi League, enflammée dès la première journée, et l'impact des nombreuses recrues d'Al-Hilal sur le déroulement de la compétition, en passant par le départ de Karim Benzema du club, sa position sur le maintien de Cristiano Ronaldo comme titulaire à Al-Nassr, jusqu'à Mohamed Salah et l'opportunité que, selon lui, le championnat saoudien aurait pu représenter à cette étape de la carrière de la star égyptienne.

Peseiro évoque également Victor Osimhen, son ancien attaquant en sélection du Nigeria, et dévoile sa vision de l'influence des professionnels étrangers et des stars internationales sur les joueurs saoudiens, avant d'évaluer les chances de la sélection saoudienne dans la course au titre de la Coupe d'Asie, en s'appuyant sur sa connaissance antérieure du football saoudien et son expérience à la tête du staff technique de la sélection.

L'entraîneur portugais ne se contente pas de lire le présent, puisqu'il revient sur deux étapes parmi les moments les plus marquants de sa carrière, lorsqu'il a mené le Sporting Lisbonne jusqu'à la finale de la Coupe de l'UEFA, puis la sélection nigériane jusqu'à la finale de la Coupe d'Afrique des nations, s'attardant sur les petits détails qui, selon lui, l'ont privé du sacre lors de ces deux rencontres, avant de révéler son rêve encore inaccompli.

Lisez la première partie :

Peseiro dans un entretien pour Kooora (1/2) : voici la vraie différence entre Al-Ahly et Al-Zamalek, et l'unique raison du déclin du niveau de Zizo

Place à la deuxième partie de l'entretien :

  • Ton ancien club, Al-Hilal, a recruté plusieurs stars, tandis que d'autres clubs ont perdu certains de leurs professionnels pour des raisons financières. Penses-tu que cet écart pourrait influencer la course au titre ?

    Al Hilal a recruté des joueurs remarquables, d'une grande qualité, pour gagner en puissance, d'autant plus qu'il dispose déjà de joueurs remarquables. Malgré cela, j'estime qu'il existe d'autres facteurs susceptibles de déterminer la conquête des titres, des facteurs liés à l'organisation, à la structure et au leadership.

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    Avez-vous été surpris par le départ de Karim Benzema d'Al-Hilal ?

    Je ne connais pas les raisons de son départ, mais dans le football, il est normal que les joueurs ne réussissent pas dans certains projets auxquels ils prennent part.

  • Le nom de Victor Osimhen, ton ancien coéquipier en sélection nigériane, a été associé à plusieurs reprises à un transfert vers Al-Hilal. Penses-tu qu'il se serait adapté à l'ambiance en Arabie saoudite ?

    Victor Osimhen est un attaquant d'élite, doté d'une éthique de travail rare et d'une férocité compétitive. Il se serait adapté à n'importe quel environnement. Et s'il avait choisi l'Arabie saoudite, il aurait été l'une des plus grandes vedettes du championnat, car son engagement envers le jeu est absolu.

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    Mohamed Salah était proche de rejoindre la Saudi Pro League. Pensez-vous qu'il a eu tort de rejoindre Trabzonspor ?

    Salah est une icône. C'est lui qui saura ce qui est le mieux pour lui, mais honnêtement, je pense que le championnat saoudien aurait été la scène idéale pour lui à ce stade de sa carrière. L'occasion de l'avoir ici comme l'une des figures emblématiques du projet saoudien a été manquée.

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    Si vous étiez à la place d'Ange Postecoglou, auriez-vous titularisé Cristiano Ronaldo de façon régulière, ou en auriez-vous fait un remplaçant en raison de son âge avancé ?

    Je l'aurais toujours fait jouer. Cristiano n'est pas un joueur ordinaire. Tant qu'il conservera cette passion et cette vitalité, il doit être sur le terrain. Il pousse tout le monde autour de lui à être meilleur et, comme on l'a déjà vu en ce début de saison, il continue de marquer des buts et de décider de l'issue des matches.

  • Vous avez connu le football saoudien à une époque totalement différente. Pensez-vous que l'arrivée des stars internationales a réellement profité aux joueurs saoudiens, ou que le grand nombre de joueurs étrangers a affecté leurs chances de jouer et leur développement ?

    Ils ont aidé, et aident encore, de manière considérable. S'entraîner quotidiennement aux côtés d'un joueur ayant déjà remporté le Ballon d'Or ou décroché un titre européen élève le niveau de n'importe quel joueur local. Les exigences se sont accrues, et cela rendra la sélection saoudienne beaucoup plus mature.

    La réalité du football saoudien en ce moment est sans comparaison avec ce que j'ai connu lorsque j'étais entraîneur d'Al-Hilal et de la sélection saoudienne. À tous les niveaux, et dans tous les domaines, le football s'est développé de manière considérable. Tout cet investissement et ce développement porteront leurs fruits à court et moyen terme.

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    Pensez-vous que la sélection d'Arabie saoudite, sous la direction de Georgios Donis, est capable de remporter la Coupe d'Asie à domicile ?

    Il réunit toutes les conditions nécessaires. L'avantage de jouer à domicile est très fort, et Donis connaît très bien la réalité saoudienne. Les joueurs saoudiens sont mieux préparés que jamais, et même face aux adversaires redoutables qu'ils affronteront, ils ont de très bonnes chances.

  • Qui pensez-vous remporter le titre de la Saudi Pro League cette saison ?

    Al-Nassr, le champion en titre, et Al-Hilal sont, à mon sens, les principaux favoris pour le titre.

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    Si l'occasion vous était donnée de rejouer un match de votre carrière d'entraîneur, choisiriez-vous la finale de la Coupe d'Afrique des nations ou la finale de la Ligue Europa, et qu'auriez-vous changé ?

    C'est un choix impossible, car je ne peux pas reléguer l'importance de l'une par rapport à l'autre. Toutes deux représentent les deux points culminants de ma carrière, et elles sont l'aboutissement de deux parcours d'une compétence et d'un dévouement immenses.

    La finale de la Coupe de l'UEFA a été un événement qui a laissé une empreinte profonde dans l'histoire du Sporting Lisbonne, et nous méritions ce titre. D'un autre côté, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations avec le Nigeria avait une dimension sociale et émotionnelle indescriptible. Nous représentions les espoirs et la joie de plus de 200 millions de personnes.

    Quant à ce que j'aurais changé, c'est très difficile à définir. Dans le football d'élite, et surtout dans des finales de cette ampleur, le travail tactique et la préparation sont poussés à l'extrême, mais le résultat dépend finalement des plus petits détails. Il ne s'agit pas de modifier un changement ou une façon de jouer, mais de maîtriser ces petits moments qui ne peuvent pas se travailler à l'entraînement : un ballon qui frappe le poteau et sort, une décision prise en une fraction de seconde sous le poids d'une fatigue immense, ou l'efficacité sur un détail défensif. Mais ce qui demeure, c'est l'immense fierté d'avoir dirigé ces projets et placé ces équipes sur la plus grande des scènes.

  • Après toutes tes expériences avec les clubs et les sélections, quel est le rêve d'entraîneur que José Peseiro cherche encore à réaliser ?

    Pour l'instant, mon objectif principal est de remporter le titre (le titre de la deuxième division saoudienne) avec Al-Ula, un objectif qui me procure une satisfaction à 100 %. À l'avenir, j'aimerais atteindre l'objectif de participer à la Coupe du monde avec une sélection. Mais avant tout, mon plus grand souhait est de continuer à exercer ce métier avec la passion et l'énergie que je ressens aujourd'hui.