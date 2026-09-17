Le football anglais est sous le choc après l’annonce du décès inattendu de Miller, l’ancien gardien de Crystal Palace, Watford et Exeter City, à l’âge de 57 ans.

Au moment de sa mort, Miller occupait le poste d’entraîneur des gardiens de l’équipe première de Wigan Athletic, pensionnaire de League One, après avoir rejoint les Latics seulement cet été. Son décès, mardi soir, a plongé ses collègues, ses anciens coéquipiers et les supporters à travers le pays dans un profond état de choc et de tristesse.

Wigan Athletic a publié un communiqué émouvant confirmant cette perte dévastatrice pour le football, soulignant l’impact immédiat qu’avait eu Miller au Brick Community Stadium malgré son court passage. « Bien que le temps de Kevin chez les Latics ait été bien trop court, il est rapidement devenu un membre très apprécié et respecté de notre staff de l’équipe première, a déclaré le club. Son expérience, son professionnalisme et sa passion pour le poste de gardien étaient évidents pour tous, tandis que sa personnalité inspirante a laissé une impression durable sur tous ceux qui ont eu le privilège de travailler à ses côtés.