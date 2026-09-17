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Perte dévastatrice pour le football : l’ancien gardien de Crystal Palace et de Watford Kevin Miller meurt subitement à l’âge de 57 ans
Une perte soudaine pour la communauté du football
Le football anglais est sous le choc après l’annonce du décès inattendu de Miller, l’ancien gardien de Crystal Palace, Watford et Exeter City, à l’âge de 57 ans.
Au moment de sa mort, Miller occupait le poste d’entraîneur des gardiens de l’équipe première de Wigan Athletic, pensionnaire de League One, après avoir rejoint les Latics seulement cet été. Son décès, mardi soir, a plongé ses collègues, ses anciens coéquipiers et les supporters à travers le pays dans un profond état de choc et de tristesse.
Wigan Athletic a publié un communiqué émouvant confirmant cette perte dévastatrice pour le football, soulignant l’impact immédiat qu’avait eu Miller au Brick Community Stadium malgré son court passage. « Bien que le temps de Kevin chez les Latics ait été bien trop court, il est rapidement devenu un membre très apprécié et respecté de notre staff de l’équipe première, a déclaré le club. Son expérience, son professionnalisme et sa passion pour le poste de gardien étaient évidents pour tous, tandis que sa personnalité inspirante a laissé une impression durable sur tous ceux qui ont eu le privilège de travailler à ses côtés.
Un héritage durable à Exeter City
Le parcours de Miller dans le football professionnel a été le plus étroitement lié à Exeter City, un club où il a connu deux périodes distinctes comme joueur avant d’y officier plus tard comme entraîneur. Après avoir commencé sa carrière dans le football non professionnel des Cornouailles avec Newquay et Falmouth Town, il a explosé à St James Park en 1989.
Au fil de ses 252 apparitions avec Exeter City, il est devenu un héros culte, en particulier lors de son premier passage de 200 matches, durant lequel il a aidé le club à remporter le titre de quatrième division.
Exeter rend hommage à Miller
Après une expérience réussie dans le staff de Gary Caldwell à Exeter, il a quitté son poste en juin pour suivre l'entraîneur à Wigan. Dans un hommage émouvant, Exeter City a souligné le vide que laisse sa disparition : « En tant que joueur, Kevin dégageait une présence autoritaire et un esprit de compétition féroce. À seulement 57 ans, sa disparition est une perte immense pour sa famille, ses amis et tous ceux qui l'ont connu. Exeter City Football Club adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Kevin en cette période incroyablement difficile. Nos pensées accompagnent également Gary Caldwell et nos anciens membres du staff à Wigan Athletic. »
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Un pedigree de Premier League et des étapes marquantes dans une carrière
Si Exeter était sa maison de cœur, Miller a prouvé sa qualité au plus haut niveau du football anglais. Après des passages remarqués à Birmingham City et à Watford, il a décroché un transfert très médiatisé de 1,5 million de livres à Crystal Palace en 1997.
Il a ensuite disputé chacune des 38 rencontres de Premier League du club lors de la saison 1997-1998. Même après la relégation de Crystal Palace, sa loyauté est restée intacte et il a continué comme gardien numéro un en Championship avant de rejoindre finalement Barnsley en 1999. Son passage à Selhurst Park a consolidé sa réputation comme l'un des gardiens les plus fiables de son époque.
Au cours d'une carrière qui l'a vu porter les maillots de Bristol Rovers, Southampton et Torquay United, Miller a cumulé le total impressionnant de 738 apparitions dans le football professionnel.
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