L’Angleterre a été reversée dans le match pour la troisième place après sa défaite 2-1 contre l’Argentine mercredi, et Tuchel n’a pas caché sa frustration à l’idée de devoir disputer une rencontre supplémentaire. Le technicien allemand a estimé que l’intensité d’une demi-finale de Coupe du monde rendait quasi impossible pour les joueurs de se motiver pour un match où l’enjeu suprême a disparu.

« Aucun de nos joueurs, ni aucun des joueurs français, ne veut disputer ce match », a-t-il déclaré aux journalistes après la défaite. « Ils veulent disputer la finale. Nous avons tout donné pour y parvenir. Tout le monde joue pour remporter la Coupe du monde, mais c’est ainsi. Nous avons un jour de récupération de moins que la France, mais nous allons aborder ce match avec professionnalisme. »