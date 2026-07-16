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« Personne ne veut jouer » : Thomas Tuchel défend la « performance » de l'Angleterre en demi-finale, tout en fustigeant le match pour la troisième place de la Coupe du monde contre la France
Tuchel remet en question le match pour la médaille de bronze
L’Angleterre a été reversée dans le match pour la troisième place après sa défaite 2-1 contre l’Argentine mercredi, et Tuchel n’a pas caché sa frustration à l’idée de devoir disputer une rencontre supplémentaire. Le technicien allemand a estimé que l’intensité d’une demi-finale de Coupe du monde rendait quasi impossible pour les joueurs de se motiver pour un match où l’enjeu suprême a disparu.
« Aucun de nos joueurs, ni aucun des joueurs français, ne veut disputer ce match », a-t-il déclaré aux journalistes après la défaite. « Ils veulent disputer la finale. Nous avons tout donné pour y parvenir. Tout le monde joue pour remporter la Coupe du monde, mais c’est ainsi. Nous avons un jour de récupération de moins que la France, mais nous allons aborder ce match avec professionnalisme. »
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Défendre la qualification des « Three Lions » pour les demi-finales
Malgré la vague de critiques qui a suivi l'élimination de l'Angleterre, Tuchel a insisté sur le fait que l'accès aux demi-finales devait être considéré comme un succès pour l'équipe nationale. Même si la disette qui dure depuis 1966 se poursuit, l'ancien entraîneur de Chelsea a souligné que de nombreuses autres grandes puissances traditionnelles n'avaient pas réussi à aller aussi loin que son équipe en Amérique du Nord.
Faisant le bilan du tournoi, Tuchel a déclaré : « Il faudra attendre quatre ans avant de participer à une nouvelle Coupe du monde, a-t-il rappelé à la presse. Atteindre les demi-finales est déjà un exploit en soi. De nombreuses grandes nations du football sont éliminées avant les demi-finales. C’est un exploit, mais personne ne veut l’entendre pour le moment, moi y compris, car nous sommes très exigeants envers nous-mêmes. »
Responsabilité tactique
Le sélectionneur a été vivement critiqué après avoir opté pour une défense à cinq, alors que l'Angleterre menait grâce à Anthony Gordon face à l'Albiceleste. Des voix, dont celle de Wayne Rooney, estiment que ce choix défensif a exposé la sélection à la pression argentine, finalement sanctionnée par une remontée tardive. Tuchel assume toutefois ses décisions tactiques et se projette déjà vers l'Euro 2028.
Évoquant ce pari tactique, il a déclaré : « Pour l’instant, je n’ai aucun regret. L’équipe a tout donné et nous étions très, très proches de la victoire. Nous méritions de mener 1-0. Nous avons disputé l’un de nos meilleurs matchs, peut-être même notre meilleur match compte tenu des circonstances. L’équipe a été au top, mais nous n’avons pas réussi à franchir la ligne d’arrivée. » Il a également confirmé qu’il n’avait pas l’intention de démissionner, son regard étant résolument tourné vers le Championnat d’Europe 2028.
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Profiter de la rencontre face à la France pour rebondir
Même s'il n'apprécie guère ce match, Tuchel reconnaît que la rencontre à Miami constitue la première étape du processus de reconstruction pour une équipe qui était à deux doigts d'entrer dans l'histoire. Face à une équipe de France elle aussi éliminée en demi-finale, le sélectionneur anglais attend une réaction qui prouve que l'esprit de compétition de son groupe reste intact avant le retour à la maison.
« L’important pour nous, c’est de rebondir et de réagir », a ajouté Tuchel. « C’est ce qu’il faut faire au plus haut niveau du sport, et c’est ce que nous ferons. » Malgré ses griefs personnels concernant ce match de barrage, une victoire contre les Bleus permettrait à l’Angleterre d’enregistrer son meilleur résultat en Coupe du monde à l’étranger, apportant ainsi une petite lueur d’espoir après une élimination douloureuse.
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